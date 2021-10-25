https://uz.sputniknews.ru/20211025/kursantam-pri-mvd-i-gtk-vydadut-voennyy-bilet-posle-pervogo-kursa-21070081.html
Курсантам при МВД и ГТК выдадут военный билет после первого курса
Курсантам при МВД и ГТК выдадут военный билет после первого курса
Речь идет об учащихся двух военных вузов — Академии МВД и Таможенного института ГТК. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T08:50+0500
2021-10-25T08:50+0500
2021-10-25T08:50+0500
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мвд
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государственный таможенный комитет узбекистана
военные
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление о высших военизированных образовательных учреждениях.Согласно документу, учащиеся Академии МВД и Таможенного института ГТК смогут получить военный билет уже после первого курса.Напомним, что получить образование в данных вузах можно в трех форматах: очном, дистанционном и заочном.Обучение по очной форме длится не менее трех лет. Для работников, не имеющих высшего образования, заочное обучение длится не менее четырех лет, для имеющих высшее образование, — три года.Есть также возможность уйти в магистратуру на два года — там вузы готовят специалистов в области управления.Выпускникам Академии МВД и Таможенного института ГТК вместе с дипломом выдается нагрудной знак государственного образца.Ранее сообщалось о том, что военное образование в Узбекистане теперь смогут получить в том числе иностранцы.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/inostrantsy-smogut-poluchit-voennoe-obrazovanie-v-uzbekistane-20660960.html
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мвд, вузы, государственный таможенный комитет узбекистана, военные
Курсантам при МВД и ГТК выдадут военный билет после первого курса
Речь идет об учащихся двух военных вузов — Академии МВД и Таможенного института ГТК.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Правительство Узбекистана приняло постановление
о высших военизированных образовательных учреждениях.
Согласно документу, учащиеся Академии МВД и Таможенного института ГТК смогут получить военный билет уже после первого курса.
"Курсанты считаются прошедшими срочную военную службу по окончании 1-го этапа обучения, и им выдается военный билет", — сообщили в Минюсте.
Напомним, что получить образование в данных вузах можно в трех форматах: очном, дистанционном и заочном.
Обучение по очной форме длится не менее трех лет. Для работников, не имеющих высшего образования, заочное обучение длится не менее четырех лет, для имеющих высшее образование, — три года.
Есть также возможность уйти в магистратуру на два года — там вузы готовят специалистов в области управления.
Выпускникам Академии МВД и Таможенного института ГТК вместе с дипломом выдается нагрудной знак государственного образца.
Ранее сообщалось о том, что военное образование в Узбекистане теперь смогут получить в том числе иностранцы.