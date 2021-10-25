https://uz.sputniknews.ru/20211025/masshtabnye-ucheniya-odkb-zavershilis-v-tadjikistane--video-21069853.html

Масштабные учения ОДКБ завершились в Таджикистане — видео

Масштабные учения ОДКБ завершились в Таджикистане — видео

Завершились учения ОДКБ "Боевое братство — 2021". Военные маневры были ответной мерой на резкое обострение обстановки в Афганистане. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

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таджикистан

одкб

учения

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В ходе учений участники использовали новейшие средства разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, а также материально-технического и медицинского обеспечения. К примеру, на маневрах "Поиск–2021" была развернута эффективная система управления разведкой, позволившая "заблаговременно вскрыть нарастание угроз и сорвать замысел действий бандформирований".Коллективные силы ОДКБ отработали задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации вооруженного пограничного конфликта.Как это было, смотрите в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211023/voennye-odkb-unichtojili-uslovnyx-boevikov-21040262.html

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