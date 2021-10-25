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Масштабные учения ОДКБ завершились в Таджикистане — видео
Масштабные учения ОДКБ завершились в Таджикистане — видео
Завершились учения ОДКБ "Боевое братство — 2021". Военные маневры были ответной мерой на резкое обострение обстановки в Афганистане. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T08:25+0500
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В ходе учений участники использовали новейшие средства разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, а также материально-технического и медицинского обеспечения. К примеру, на маневрах "Поиск–2021" была развернута эффективная система управления разведкой, позволившая "заблаговременно вскрыть нарастание угроз и сорвать замысел действий бандформирований".Коллективные силы ОДКБ отработали задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации вооруженного пограничного конфликта.Как это было, смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211023/voennye-odkb-unichtojili-uslovnyx-boevikov-21040262.html
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таджикистан, одкб, учения

Масштабные учения ОДКБ завершились в Таджикистане — видео

08:25 25.10.2021
© Sputnik
Завершились учения ОДКБ "Боевое братство — 2021". Военные маневры были ответной мерой на резкое обострение обстановки в Афганистане.
В ходе учений участники использовали новейшие средства разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, а также материально-технического и медицинского обеспечения.
К примеру, на маневрах "Поиск–2021" была развернута эффективная система управления разведкой, позволившая "заблаговременно вскрыть нарастание угроз и сорвать замысел действий бандформирований".
Коллективные силы ОДКБ отработали задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации вооруженного пограничного конфликта.
Как это было, смотрите в видео.
Военнослужащие на оперативно-стратегических учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2021
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08:25Масштабные учения ОДКБ завершились в Таджикистане — видео
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