Миссия наблюдателей ШОС отметила прозрачность прошедших в Узбекистане выборов

Миссия ШОС признала состоявшиеся выборы президента Узбекистана прозрачными, достоверными и демократичными. Наблюдение за ходом подготовки и проведением выборов проходило с 16 по 24 октября 2021 года.В составе Миссии были 26 наблюдателей — представителей законодательных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.Основываясь на проведенных членами Миссии личных наблюдениях и фактических материалах, собранных накануне и в день выборов, были сделаны соответствующие выводы.Так, законодательная база для проведения важного политического процесса была оценена высоко, так же как и использование современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий.На должном уровне кандидаты проводили предвыборную агитацию, были также созданы необходимые условия для избирателей с ограниченными возможностями.Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов Миссия не отметила, признав их прозрачными, достоверными и демократичными.
На должном уровне кандидаты проводили предвыборную агитацию, были также созданы необходимые условия для избирателей с ограниченными возможностями.
Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов Миссия не отметила, признав их прозрачными, достоверными и демократичными.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.