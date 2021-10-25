https://uz.sputniknews.ru/20211025/missiya-nablyudateley-shos-otmetila-prozrachnost-proshedshix-v-uzbekistane-vyborov-21084287.html

Миссия наблюдателей ШОС отметила прозрачность прошедших в Узбекистане выборов

Миссия наблюдателей ШОС отметила прозрачность прошедших в Узбекистане выборов

Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов Миссия ШОС не отметила. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T18:41+0500

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президентские выборы в узбекистане

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наблюдатели

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Миссия ШОС признала состоявшиеся выборы президента Узбекистана прозрачными, достоверными и демократичными. Наблюдение за ходом подготовки и проведением выборов проходило с 16 по 24 октября 2021 года.В составе Миссии были 26 наблюдателей — представителей законодательных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.Основываясь на проведенных членами Миссии личных наблюдениях и фактических материалах, собранных накануне и в день выборов, были сделаны соответствующие выводы.Так, законодательная база для проведения важного политического процесса была оценена высоко, так же как и использование современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий.На должном уровне кандидаты проводили предвыборную агитацию, были также созданы необходимые условия для избирателей с ограниченными возможностями.Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов Миссия не отметила, признав их прозрачными, достоверными и демократичными.

https://uz.sputniknews.ru/20211025/vybory-prezidenta-uzbekistana-proshli-xorosho-no-ne-bez-nedochetov--lebedev-21072114.html

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Миссия наблюдателей от ШОС озвучила заявление по итогам выборов Миссия наблюдателей от ШОС озвучила заявление по итогам выборов 2021-10-25T18:41+0500 true PT11M56S

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мультимедиа , президентские выборы в узбекистане, шос, выборы, наблюдатели