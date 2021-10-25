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Миссия наблюдателей ШОС отметила прозрачность прошедших в Узбекистане выборов
Миссия наблюдателей ШОС отметила прозрачность прошедших в Узбекистане выборов
Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов Миссия ШОС не отметила. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T18:41+0500
2021-10-25T18:41+0500
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Миссия ШОС признала состоявшиеся выборы президента Узбекистана прозрачными, достоверными и демократичными. Наблюдение за ходом подготовки и проведением выборов проходило с 16 по 24 октября 2021 года.В составе Миссии были 26 наблюдателей — представителей законодательных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.Основываясь на проведенных членами Миссии личных наблюдениях и фактических материалах, собранных накануне и в день выборов, были сделаны соответствующие выводы.Так, законодательная база для проведения важного политического процесса была оценена высоко, так же как и использование современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий.На должном уровне кандидаты проводили предвыборную агитацию, были также созданы необходимые условия для избирателей с ограниченными возможностями.Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов Миссия не отметила, признав их прозрачными, достоверными и демократичными.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/vybory-prezidenta-uzbekistana-proshli-xorosho-no-ne-bez-nedochetov--lebedev-21072114.html
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Миссия наблюдателей от ШОС озвучила заявление по итогам выборов
Миссия наблюдателей от ШОС озвучила заявление по итогам выборов
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мультимедиа , президентские выборы в узбекистане, шос, выборы, наблюдатели

Миссия наблюдателей ШОС отметила прозрачность прошедших в Узбекистане выборов

18:41 25.10.2021
© Sputnik
Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов Миссия ШОС не отметила.
Миссия ШОС признала состоявшиеся выборы президента Узбекистана прозрачными, достоверными и демократичными. Наблюдение за ходом подготовки и проведением выборов проходило с 16 по 24 октября 2021 года.
В составе Миссии были 26 наблюдателей — представителей законодательных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.
Основываясь на проведенных членами Миссии личных наблюдениях и фактических материалах, собранных накануне и в день выборов, были сделаны соответствующие выводы.
Так, законодательная база для проведения важного политического процесса была оценена высоко, так же как и использование современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий.
Пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
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На должном уровне кандидаты проводили предвыборную агитацию, были также созданы необходимые условия для избирателей с ограниченными возможностями.
Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов Миссия не отметила, признав их прозрачными, достоверными и демократичными.
Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

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