Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Выборы президента Узбекистана прошли хорошо, но не без недочетов — Лебедев
10:36 25.10.2021 (обновлено: 10:39 25.10.2021)
© SputnikПресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ
© Sputnik
Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. Предварительно явка — 80,8%.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Миссия СНГ на выборах президента Узбекистана оценила прошедшие президентские выборы в Узбекистане.
"Наше общее мнение — выборы были хорошо организованы, было хорошее информационное обеспечение", — заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на брифинге.
Он также добавил, что, по выводам миссии, "выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом республики Узбекистан, отвечали принципам демократических выборов".
"Все кандидаты получили возможность изложить свои программы, получили возможность в необходимой мере встреч с избирателями. Все возможности были равными", — заявил Лебедев.
Тот факт, что были представлены пять кандидатов, "подчеркивает конкурентность избирательной кампании, конкурентность выборов", отметил глава миссии СНГ.
© SputnikПресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ
Пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ
© Sputnik
Между тем Лебедев признал, что были отдельные замечания технического характера.
Например, на некоторых участках наблюдатели не могли получить информацию о количестве проголосовавших или были неудобно расставлены столы.
По словам Лебедева, в таких случаях наблюдатели "по-дружески" высказывали свои замечания.
Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье. Предварительно явка составила 80,8%.
По данным на 20.00 по ташкентскому времени в выборах приняли участие 16 036 914 избирателей.