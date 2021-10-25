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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211025/vybory-prezidenta-uzbekistana-proshli-xorosho-no-ne-bez-nedochetov--lebedev-21072114.html
Выборы президента Узбекистана прошли хорошо, но не без недочетов — Лебедев
Выборы президента Узбекистана прошли хорошо, но не без недочетов — Лебедев
Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. Предварительно явка — 80,8%. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T10:36+0500
2021-10-25T10:39+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
снг
сергей лебедев
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Миссия СНГ на выборах президента Узбекистана оценила прошедшие президентские выборы в Узбекистане. Он также добавил, что, по выводам миссии, "выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом республики Узбекистан, отвечали принципам демократических выборов".Тот факт, что были представлены пять кандидатов, "подчеркивает конкурентность избирательной кампании, конкурентность выборов", отметил глава миссии СНГ.Между тем Лебедев признал, что были отдельные замечания технического характера. Например, на некоторых участках наблюдатели не могли получить информацию о количестве проголосовавших или были неудобно расставлены столы. По словам Лебедева, в таких случаях наблюдатели "по-дружески" высказывали свои замечания.Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье. Предварительно явка составила 80,8%.По данным на 20.00 по ташкентскому времени в выборах приняли участие 16 036 914 избирателей.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
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президентские выборы в узбекистане, снг, сергей лебедев, выборы президента

Выборы президента Узбекистана прошли хорошо, но не без недочетов — Лебедев

10:36 25.10.2021 (обновлено: 10:39 25.10.2021)
© SputnikПресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ
Пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Sputnik
Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. Предварительно явка — 80,8%.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Миссия СНГ на выборах президента Узбекистана оценила прошедшие президентские выборы в Узбекистане.
"Наше общее мнение — выборы были хорошо организованы, было хорошее информационное обеспечение", — заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на брифинге.
Он также добавил, что, по выводам миссии, "выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом республики Узбекистан, отвечали принципам демократических выборов".
"Все кандидаты получили возможность изложить свои программы, получили возможность в необходимой мере встреч с избирателями. Все возможности были равными", — заявил Лебедев.
Тот факт, что были представлены пять кандидатов, "подчеркивает конкурентность избирательной кампании, конкурентность выборов", отметил глава миссии СНГ.
© SputnikПресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ
Пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
Пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ
© Sputnik
Между тем Лебедев признал, что были отдельные замечания технического характера.
Например, на некоторых участках наблюдатели не могли получить информацию о количестве проголосовавших или были неудобно расставлены столы.
По словам Лебедева, в таких случаях наблюдатели "по-дружески" высказывали свои замечания.
Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье. Предварительно явка составила 80,8%.
По данным на 20.00 по ташкентскому времени в выборах приняли участие 16 036 914 избирателей.
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