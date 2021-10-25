https://uz.sputniknews.ru/20211025/vybory-prezidenta-uzbekistana-proshli-xorosho-no-ne-bez-nedochetov--lebedev-21072114.html

Выборы президента Узбекистана прошли хорошо, но не без недочетов — Лебедев

Выборы президента Узбекистана прошли хорошо, но не без недочетов — Лебедев

Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. Предварительно явка — 80,8%. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T10:36+0500

2021-10-25T10:36+0500

2021-10-25T10:39+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

снг

сергей лебедев

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Миссия СНГ на выборах президента Узбекистана оценила прошедшие президентские выборы в Узбекистане. Он также добавил, что, по выводам миссии, "выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом республики Узбекистан, отвечали принципам демократических выборов".Тот факт, что были представлены пять кандидатов, "подчеркивает конкурентность избирательной кампании, конкурентность выборов", отметил глава миссии СНГ.Между тем Лебедев признал, что были отдельные замечания технического характера. Например, на некоторых участках наблюдатели не могли получить информацию о количестве проголосовавших или были неудобно расставлены столы. По словам Лебедева, в таких случаях наблюдатели "по-дружески" высказывали свои замечания.Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье. Предварительно явка составила 80,8%.По данным на 20.00 по ташкентскому времени в выборах приняли участие 16 036 914 избирателей.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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президентские выборы в узбекистане, снг, сергей лебедев, выборы президента