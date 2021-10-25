https://uz.sputniknews.ru/20211025/moldova-pridumala-kak-ne-platit-rossii-za-gaz-21078244.html

Молдова придумала, как не платить России за газ

Молдова придумала, как не платить России за газ

Молдова, хоть и является одним из пятнадцати разлетевшихся осколков Советского Союза, в наши новостные ленты попадает крайне редко. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T14:52+0500

2021-10-25T14:52+0500

2021-10-25T14:52+0500

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Немудрено: крохотная страна на дальнем юго-западном крае бывшей страны со стабильно убывающим населением в два с половиной миллиона человек, добровольным отказом от национальной самоидентификации и признанием себя негласной частью Румынии. Боевые действия в Приднестровье давно утихли, последние ростки еще советской промышленности отчаянно цепляются за жизнь.Потому новость о том, что в Молдове из-за критической нехватки природного газа объявлен государственный режим чрезвычайного положения, прозвучала свежей морозной ноткой на фоне обычных тем.Ситуация привычная и донельзя напоминающая еще одну нашу западную соседку, Украину.Кишинев, верный общеевропейской моде отказа от долгосрочных договоренностей и переходу к спотовой торговле, саботировал заключение нового контракта, заключив временное соглашение сроком на месяц. По его условиям стоимость природного газа привязывалась к рынку, и это мгновенно привело к тому, что в октябре ценник поднялся до 790 долларов. Молдавский бюджет, доходная часть которого составляет 2,3 миллиарда долларов при расходах в 3,1 миллиарда, такого скачка не выдержал.При общем крайне скромном потреблении газа в 2,8 миллиарда кубометров, включая Приднестровье, чья задолженность учитывается отдельно, молдавский бюджет, промышленность и сектор ЖКХ сорвались в неуправляемый штопор. Все настолько плохо, что парламент своим внеочередным решением ввел по всей стране режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября. Официальная версия гласит, что это сделано для законной возможности срочно закупать энергоносители за рубежом (читай — по любой цене), а на практике население призывают как можно меньше пользоваться газом в быту.Осознавая глубину проблемы, на днях в Москву прибыла рабочая группа, которая, впрочем, переговоры вела с позиции, исключающей возможность решения вопроса в принципе.Позиция Молдовы проста, незатейлива и вызывает неподдельное восхищение своей, скажем так, незамутненностью. Кишинев за долгие годы поставок накопил громадный (в сравнении с масштабом потребления) долг перед Россией. На текущий момент тело долга превышает 450 миллионов долларов, а вместе с набежавшими процентами Молдова должна "Газпрому" более 700 миллионов. На прошедших переговорах Москва в лице вице-премьера Дмитрия Козака предложила молдавской стороне продлить контракт на поставки газа, более того, Россия готова даже предоставить 25-процентую скидку.Но команда Майи Санду решила сыграть по украинскому сценарию. Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила в эфире национального телевидения и заявила, что ее страна не признает долг перед Россией, считает требования российской стороны недопустимыми и желает проводить переговоры без каких-либо долговых оговорок.Позволим себе предположить, что Кишинев пытается разыграть старую украинскую карту, когда дело дошло до разбирательства в Стокгольмском арбитраже, который встал на сторону Киева. При этом проевропейскому правительству Молдовы не мешало бы почитать и про оборотную, стыдливо скрываемую сторону газовой медали. Да, "Газпром" действительно выплатил Украине неустойку в размере 2,9 миллиарда долларов, но по результатам переговоров в декабре 2019 года Украина отказалась от любых дальнейших претензий к российскому поставщику. Более того, транзит через Украину рухнул до жалких 40 миллиардов кубометров газа в год, то есть три четверти магистральных мощностей УГТС сегодня простаивает и ветшает без особой надежды на дальнейшее использование.Та же самая Украина, отчаявшись торпедировать строительство и запуск "Северного потока — 2" и распродавшая в период высоких цен часть запасов из своих ПГХ, сегодня предлагает "стране-агрессору" 50-процентную скидку на транзит. Лишь бы только пройти отопительный сезон и хоть как-то пополнить бюджет.У Молдовы нет и этой возможности.Природный газ в страну поступает всего с двух сторон. Со стороны украинского Ананьево по двум веткам на Кишинев и Рыбницу и с юга из Румынии. Главные потребители газа — это объекты генерации: Молдавская ГРЭС, Кишиневская ТЭЦ-1 и 2, а также Бельцкая теплоэлектростанция. Все они спроектированы и используют в качестве основного топлива газ с возможностью перевода части производства на уголь и мазут. Именно эти четыре станции и дают львиную часть из генерируемых шести тераватт-часов национального электричества.Руководство Республики Молдова не может не знать этих цифр и фактов, а также того, что, если они не договорятся с Россией о поставках газа, это приведет даже не к веерным отключениям, а общегосударственному коллапсу. Но Кишинев продолжает упорствовать.Напомним, что параллельно с поездкой в Москву молдавская делегация провела переговоры с Украиной, и последняя обещала в случае необходимости поддержать молдаван поставками дополнительного газа. Однако тут надо обратить внимание на две малозаметных, но критически важных детали. Во-первых, поставлять Молдове газ обещал не "Нафтогаз", а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, то есть лицо максимально далекое от сектора энергетики. А менеджмент "Нафтогаза" и Министерство энергетики Украины по этому поводу хранят гробовое молчание. Во-вторых, даже если допустить возможность подобных поставок, то они все равно никого не спасут. На переговорах господин Данилов озвучил цифру помощи: 15 миллионов кубометров в месяц, то есть 180 миллионов в год.Статистика и математика не оставляют простора для фантазий. Молдова (за вычетом Приднестровья) потребляет в год 1,1 миллиарда кубометров газа, то есть крайне маловероятные украинские поставки перекроют лишь десять процентов от общей потребности.И вот тут мы подходим к главному.Еще в 2010 году Молдова стала членом Европейского энергетического сообщества, а годом ранее, из-за очередного демарша Украины, страна почти две недели не получала газа из России. В 2014 году Кишинев и Бухарест с пафосом объявили о строительстве ветки газопровода Яссы — Унгены, который, как тогда ожидалось, к 2020 году полностью избавит Молдову от зависимости от Москвы.На дворе год 2021-й, никакого чуда не случилось, но ситуация все-таки существенно изменилась. За прошедшие годы роль Украины в транзите газа неуклонно падала, зато на рынок поставок решительно ворвалась Турция, которая согласовала строительство "Турецкого потока" и стала главным газовым хабом на юге Европы.По меркам проектов вроде "Силы Сибири" это практически за углом. То есть в случае необходимости операторы "Турецкого потока" могут в сжатые сроки протянуть интерконнектор в Румынию, чтобы поставлять газ еще и молдаванам.Да, все тот же российский газ, но уже с турецкой наценкой — и опять мимо Украины.Как долго Кишинев будет упорствовать, ставя под угрозу благополучие почти 800 тысяч собственных жителей, получающих газ от компании "Молдова-газ", покажет время. Однако уже прямо сейчас можно констатировать очевидное: все, кто связываются с Украиной, в итоге проигрывают. Как в стратегическом, так и в финансовом плане.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211023/moldova-lishitsya-gaza-esli-ne-priznaet-dolg-pered-gazpromom-21042614.html

https://uz.sputniknews.ru/20211014/ukraina-razvyazala-xolodnuyu-voynu-komu-stoit-boyatsya-20902423.html

https://uz.sputniknews.ru/20210802/naftogaz-ukrainy-daet-uroki-prozrachnosti-gazpromu-19909508.html

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москва, молдова, газ