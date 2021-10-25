https://uz.sputniknews.ru/20211025/pust-ne-boyatsya-kalashnikov-na-primere-belarusi-rasskazal-o-polze-eaes-dlya-uzbekistana-21083491.html

Пусть не боятся: Калашников на примере Беларуси рассказал о пользе ЕАЭС для Узбекистана

Пусть не боятся: Калашников на примере Беларуси рассказал о пользе ЕАЭС для Узбекистана

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников объяснил, почему Узбекистану... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T17:43+0500

2021-10-25T17:43+0500

2021-10-25T17:43+0500

видео

узбекистан

экономика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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Парламентарий отметил, что многие политики и бизнесмены в Узбекистане недопонимают выгод вступления в интеграционное объединение, которое странам-участницам открыло доступ к благодатному рынку России, численность которого 150 млн человек."Членство в ЕАЭС принесло Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстану до 20-25% увеличения товарооборота,", — подчеркнул Леонид Калашников.Россия и Узбекистан идут "плечо к плечу" во многом, отметил Калашников. Страны решают инфраструктурные вопросы, вместе оказывают помощь беженцам Афганистана, несмотря на то что Узбекистан не член ОДКБ.Также Калашников призвал сравнить цены на газ для Европы и Беларуси, которая входит в ЕАЭС. Он также отметил, что когда стандартизация и технические регламенты одни и те же, странам легче реализовывать продукцию на рынках друг друга.

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узбекистан, экономика, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции