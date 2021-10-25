Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211025/pust-ne-boyatsya-kalashnikov-na-primere-belarusi-rasskazal-o-polze-eaes-dlya-uzbekistana-21083491.html
Пусть не боятся: Калашников на примере Беларуси рассказал о пользе ЕАЭС для Узбекистана
Пусть не боятся: Калашников на примере Беларуси рассказал о пользе ЕАЭС для Узбекистана
Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников объяснил, почему Узбекистану... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T17:43+0500
2021-10-25T17:43+0500
видео
узбекистан
экономика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21083449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c89e6db5d69e4d24342a23fecf6c7875.jpg
Парламентарий отметил, что многие политики и бизнесмены в Узбекистане недопонимают выгод вступления в интеграционное объединение, которое странам-участницам открыло доступ к благодатному рынку России, численность которого 150 млн человек."Членство в ЕАЭС принесло Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстану до 20-25% увеличения товарооборота,", — подчеркнул Леонид Калашников.Россия и Узбекистан идут "плечо к плечу" во многом, отметил Калашников. Страны решают инфраструктурные вопросы, вместе оказывают помощь беженцам Афганистана, несмотря на то что Узбекистан не член ОДКБ.Также Калашников призвал сравнить цены на газ для Европы и Беларуси, которая входит в ЕАЭС. Он также отметил, что когда стандартизация и технические регламенты одни и те же, странам легче реализовывать продукцию на рынках друг друга.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/shavkat-mirziyoev-oboznachil-shest-napravleniy-razvitiya-v-ramkax-eek-20913257.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21083449_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7be4af5ebb790cb2da4b106d66a836df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, экономика, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

Пусть не боятся: Калашников на примере Беларуси рассказал о пользе ЕАЭС для Узбекистана

17:43 25.10.2021
Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников объяснил, почему Узбекистану выгодно присоединиться к Евразийскому экономическому союзу.
Парламентарий отметил, что многие политики и бизнесмены в Узбекистане недопонимают выгод вступления в интеграционное объединение, которое странам-участницам открыло доступ к благодатному рынку России, численность которого 150 млн человек.
"Членство в ЕАЭС принесло Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстану до 20-25% увеличения товарооборота,", — подчеркнул Леонид Калашников.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
Политика
Шавкат Мирзиёев обозначил шесть направлений развития в рамках ЕАЭС
14 октября, 19:05
Россия и Узбекистан идут "плечо к плечу" во многом, отметил Калашников. Страны решают инфраструктурные вопросы, вместе оказывают помощь беженцам Афганистана, несмотря на то что Узбекистан не член ОДКБ.
"Мы хотели бы, чтобы Узбекистан был в ЕАЭС не эпизодами, не наблюдателем, а стал полноценным членом Союза", — сказал депутат.
Также Калашников призвал сравнить цены на газ для Европы и Беларуси, которая входит в ЕАЭС. Он также отметил, что когда стандартизация и технические регламенты одни и те же, странам легче реализовывать продукцию на рынках друг друга.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:41Миссия наблюдателей ШОС отметила прозрачность прошедших в Узбекистане выборов
17:43Пусть не боятся: Калашников на примере Беларуси рассказал о пользе ЕАЭС для Узбекистана
17:12Бекзод Турабоев завоевал серебряную медаль на ЧМ по дзюдо среди ветеранов
17:03Кто стал президентом Узбекистана: предварительные итоги
16:38Турецкая лира обвалилась до исторического минимума
16:14Шавкат Мирзиёев предварительно побеждает на выборах в Узбекистане
16:10Наблюдатели из стран СНГ отметили высокий уровень проведения голосования
15:53Казахстанцам разрешат выбирать буквенные знаки на автономерах
15:47В России снова вводят QR-коды и ряд других ограничений - перечень
14:52Молдова придумала, как не платить России за газ
14:27Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах
13:45В Судане произошла попытка государственного переворота - хронология событий
12:43Узбекистан проведет "антикоррупционный анализ" своих законов
12:22В России задержали мигрантов, находящихся в международном розыске
11:52В ШОС оценили прошедшие президентские выборы в Узбекистане
11:38Каминг-аут в "Современнике": русских заставили молчать
11:10ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов
10:57"Ясно, что она не настоящая немка": скрытая драма Меркель
10:36Лебедев указал на недочеты при голосовании в Узбекистане, но они не критичны
10:12В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID