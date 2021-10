https://uz.sputniknews.ru/20211025/straxovanie-v-uzbekistane-perexodit-na-tsifru-21085159.html

Страхование в Узбекистане переходит на "цифру"

Страхование в Узбекистане переходит на "цифру"

С начала 2023 года страховые полисы перестанут оформлять в бумажном виде, они полностью перейдут в цифровую плоскость. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T19:51+0500

2021-10-25T19:51+0500

2021-10-25T19:51+0500

общество

узбекистан

узбекистанцы

страхование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/388/51/3885130_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0c5999ea8549a27708baa41bdaa514cf.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. С 1 июля следующего года все виды страхования можно осуществлять онлайн. Об этом говорится в постановлении президента, предусматривающим цифровизацию страхового рынка и развитие сферы.На базе единой информационной системы обязательного страхования владельцев транспортных средств внедряется единая автоматизированная информационная система регистрации и контроля всех страховых полисов. Через нее профильные организации будут в обязательном порядке оформлять договоры страхования.А с начала 2023 года страховые полисы вообще перестанут оформлять в бумажном виде.Налоговые льготы – страховщикам и страхующимсяС 2022 по 2025 годы ставка по налогу на прибыль, исчисляемая относительно деятельности страховых организаций в сфере страхования жизни, снижается вдвое.Сумма, направляемая работодателем с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года за страхование от несчастных случаев и медицинское страхование своих работников, не облагается подоходным налогом с физических лиц.Не подлежат налогообложению также средства физических лиц в рамках договора долгосрочного страхования жизни, а также страховое возмещение.При этом Минфин должен будет разработать предложения по инвестированию страховыми организациями страховых премий добровольного пенсионного страхования и долгосрочного страхования жизни.Поручено наладить обмен опытом с международными структурами The Foundation For The Advancement Of Life & Insurance Around The World (FALIA), Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLICD) и другими фондами страхования жизни. Эта практика понадобится для подготовки национальных кадров в этой сфере."Дорожная карта" по развитию сферы страхования жизни и видов личного страхования в 2021-2023 годах предусматривает внедрение системы принятия полисов страхования жизни в качестве дополнительного обеспечения кредитов, выделяемых населению. При этом будут разработаны новые виды механизмов долгосрочного добровольного пенсионного страхования.

https://uz.sputniknews.ru/20210910/reklama-straxovaniya-jizni-v-uzbekistane-mojet-byt-priravnena-k-sotsialnoy-20454816.html

https://uz.sputniknews.ru/20210823/dogovory-straxovaniya-teper-mojno-budet-zaklyuchat-tolko-na-gosyazyke---proekt-20203727.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, узбекистанцы, страхование