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Страхование в Узбекистане переходит на "цифру"
Страхование в Узбекистане переходит на "цифру"
С начала 2023 года страховые полисы перестанут оформлять в бумажном виде, они полностью перейдут в цифровую плоскость. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T19:51+0500
2021-10-25T19:51+0500
общество
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страхование
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. С 1 июля следующего года все виды страхования можно осуществлять онлайн. Об этом говорится в постановлении президента, предусматривающим цифровизацию страхового рынка и развитие сферы.На базе единой информационной системы обязательного страхования владельцев транспортных средств внедряется единая автоматизированная информационная система регистрации и контроля всех страховых полисов. Через нее профильные организации будут в обязательном порядке оформлять договоры страхования.А с начала 2023 года страховые полисы вообще перестанут оформлять в бумажном виде.Налоговые льготы – страховщикам и страхующимсяС 2022 по 2025 годы ставка по налогу на прибыль, исчисляемая относительно деятельности страховых организаций в сфере страхования жизни, снижается вдвое.Сумма, направляемая работодателем с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года за страхование от несчастных случаев и медицинское страхование своих работников, не облагается подоходным налогом с физических лиц.Не подлежат налогообложению также средства физических лиц в рамках договора долгосрочного страхования жизни, а также страховое возмещение.При этом Минфин должен будет разработать предложения по инвестированию страховыми организациями страховых премий добровольного пенсионного страхования и долгосрочного страхования жизни.Поручено наладить обмен опытом с международными структурами The Foundation For The Advancement Of Life &amp; Insurance Around The World (FALIA), Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLICD) и другими фондами страхования жизни. Эта практика понадобится для подготовки национальных кадров в этой сфере."Дорожная карта" по развитию сферы страхования жизни и видов личного страхования в 2021-2023 годах предусматривает внедрение системы принятия полисов страхования жизни в качестве дополнительного обеспечения кредитов, выделяемых населению. При этом будут разработаны новые виды механизмов долгосрочного добровольного пенсионного страхования.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/reklama-straxovaniya-jizni-v-uzbekistane-mojet-byt-priravnena-k-sotsialnoy-20454816.html
https://uz.sputniknews.ru/20210823/dogovory-straxovaniya-teper-mojno-budet-zaklyuchat-tolko-na-gosyazyke---proekt-20203727.html
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узбекистан, узбекистанцы, страхование

Страхование в Узбекистане переходит на "цифру"

19:51 25.10.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис
Страховой полис - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
С начала 2023 года страховые полисы перестанут оформлять в бумажном виде, они полностью перейдут в цифровую плоскость.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. С 1 июля следующего года все виды страхования можно осуществлять онлайн. Об этом говорится в постановлении президента, предусматривающим цифровизацию страхового рынка и развитие сферы.
На базе единой информационной системы обязательного страхования владельцев транспортных средств внедряется единая автоматизированная информационная система регистрации и контроля всех страховых полисов. Через нее профильные организации будут в обязательном порядке оформлять договоры страхования.
А с начала 2023 года страховые полисы вообще перестанут оформлять в бумажном виде.

Налоговые льготы – страховщикам и страхующимся

С 2022 по 2025 годы ставка по налогу на прибыль, исчисляемая относительно деятельности страховых организаций в сфере страхования жизни, снижается вдвое.
Сумма, направляемая работодателем с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года за страхование от несчастных случаев и медицинское страхование своих работников, не облагается подоходным налогом с физических лиц.
Не подлежат налогообложению также средства физических лиц в рамках договора долгосрочного страхования жизни, а также страховое возмещение.
Подпись документов, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
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Реклама страхования жизни в Узбекистане может быть приравнена к социальной
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При этом Минфин должен будет разработать предложения по инвестированию страховыми организациями страховых премий добровольного пенсионного страхования и долгосрочного страхования жизни.
Поручено наладить обмен опытом с международными структурами The Foundation For The Advancement Of Life & Insurance Around The World (FALIA), Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLICD) и другими фондами страхования жизни. Эта практика понадобится для подготовки национальных кадров в этой сфере.
"Дорожная карта" по развитию сферы страхования жизни и видов личного страхования в 2021-2023 годах предусматривает внедрение системы принятия полисов страхования жизни в качестве дополнительного обеспечения кредитов, выделяемых населению. При этом будут разработаны новые виды механизмов долгосрочного добровольного пенсионного страхования.
Страховой полис - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
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Договоры страхования теперь можно будет заключать только на госязыке - проект
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