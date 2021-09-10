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Реклама страхования жизни в Узбекистане может быть приравнена к социальной
Реклама страхования жизни в Узбекистане может быть приравнена к социальной
По проекту, средства, которые граждане тратят на страховые продукты, не будут учитываться при расчете налогов. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T22:06+0500
2021-09-10T22:06+0500
общество
проект закона
страхование
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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проекта постановления Президента о мерах по развитию сферы страхования жизни и личного страхования. Цель проекта – повысить доверие граждан к страховым услугам.Так, в 2021-2023 году планируется привести правовую базу в соответствие с мировыми стандартами с учетом лучших международных практик, повысить финансовую устойчивость и расширить спектр инвестиционных инструментов страховых компаний.Одним из ключевых пунктов проекта является повышение уровня жизни населения через долгосрочное пенсионное страхование, защищающее от инфляции. Кроме того, инвестиционный доход, получаемый гражданами по долгосрочным договорам страхования жизни, не будет учитываться при расчете налогов. В совокупный доход граждан при налогообложении также не будут включаться средства, которые они тратят на страхование.Для популяризации страхования жизни рекламу в этой сфере предлагается приравнять к социальной.Кроме того, компании в сотрудничестве с банками будут внедрять новые страховые продукты и электронные услуги, а специалисты в сфере страхования пройдут обучение и повышение квалификации за границей. С начала 2022 года планируется снизить вдвое налоговую нагрузку компаниям, предлагающим услуги по страхованию жизни. При этом, высвободившиеся средства нужно будет направить на развитие технологий InsurTech и онлайн-продаж.Напомним, в Узбекистане появилась новая услуга: возможность застраховать жизнь и здоровье человека, сделавшего прививку от Covid-19.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/dogovory-straxovaniya-teper-mojno-budet-zaklyuchat-tolko-na-gosyazyke---proekt-20203727.html
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проект закона, страхование

Реклама страхования жизни в Узбекистане может быть приравнена к социальной

22:06 10.09.2021
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© Sputnik / Стас ЭтвешПодпись документов, архивное фото
Подпись документов, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
По проекту, средства, которые граждане тратят на страховые продукты, не будут учитываться при расчете налогов.
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проекта постановления Президента о мерах по развитию сферы страхования жизни и личного страхования. Цель проекта – повысить доверие граждан к страховым услугам.
Так, в 2021-2023 году планируется привести правовую базу в соответствие с мировыми стандартами с учетом лучших международных практик, повысить финансовую устойчивость и расширить спектр инвестиционных инструментов страховых компаний.
Одним из ключевых пунктов проекта является повышение уровня жизни населения через долгосрочное пенсионное страхование, защищающее от инфляции. Кроме того, инвестиционный доход, получаемый гражданами по долгосрочным договорам страхования жизни, не будет учитываться при расчете налогов. В совокупный доход граждан при налогообложении также не будут включаться средства, которые они тратят на страхование.
Для популяризации страхования жизни рекламу в этой сфере предлагается приравнять к социальной.
Кроме того, компании в сотрудничестве с банками будут внедрять новые страховые продукты и электронные услуги, а специалисты в сфере страхования пройдут обучение и повышение квалификации за границей. С начала 2022 года планируется снизить вдвое налоговую нагрузку компаниям, предлагающим услуги по страхованию жизни. При этом, высвободившиеся средства нужно будет направить на развитие технологий InsurTech и онлайн-продаж.
Напомним, в Узбекистане появилась новая услуга: возможность застраховать жизнь и здоровье человека, сделавшего прививку от Covid-19.
Страховой полис - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
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