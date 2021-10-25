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ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211025/tsik-uzbekistana-dannye-o-pobede-mirziyoeva-s-rezultatom-v-90-golosov-21073401.html
ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов
ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов
Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
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выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
голосование
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. ЦИК Узбекистана опроверг информацию о победе действующего президента страны Шавката Мирзиёева на выборах.Ранее в соцсетях стали распространяться фейки о том, что Мирзиёев, по предварительным итогам, получил 90% голосов и был переизбран на второй срок. Об этом также сообщили некоторые СМИ. В частности, телеканал Euronews.Он напомнил, что предварительные итоги выборов будут объявлены председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в понедельник в 16.00 по ташкентскому времени.Отметим, что, по данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/vybory-prezidenta-uzbekistana-proshli-xorosho-no-ne-bez-nedochetov--lebedev-21072114.html
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президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана, голосование, выборы президента

ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов

11:10 25.10.2021 (обновлено: 11:19 25.10.2021)
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOСитуация перед выборами президента Узбекистана
Ситуация перед выборами президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. ЦИК Узбекистана опроверг информацию о победе действующего президента страны Шавката Мирзиёева на выборах.
Ранее в соцсетях стали распространяться фейки о том, что Мирзиёев, по предварительным итогам, получил 90% голосов и был переизбран на второй срок.
Об этом также сообщили некоторые СМИ. В частности, телеканал Euronews.

"Распространяется информация о том, что стали известны предварительные итоги прошедших выборов президента Узбекистана. Хотим сообщить, что это не соответствует действительности", — заявил пресс-секретарь ЦИК Жалолиддин Усманов.

Он напомнил, что предварительные итоги выборов будут объявлены председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в понедельник в 16.00 по ташкентскому времени.
Отметим, что, по данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.
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