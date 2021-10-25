https://uz.sputniknews.ru/20211025/tsik-uzbekistana-dannye-o-pobede-mirziyoeva-s-rezultatom-v-90-golosov-21073401.html

ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов

ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов

Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T11:10+0500

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. ЦИК Узбекистана опроверг информацию о победе действующего президента страны Шавката Мирзиёева на выборах.Ранее в соцсетях стали распространяться фейки о том, что Мирзиёев, по предварительным итогам, получил 90% голосов и был переизбран на второй срок. Об этом также сообщили некоторые СМИ. В частности, телеканал Euronews.Он напомнил, что предварительные итоги выборов будут объявлены председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в понедельник в 16.00 по ташкентскому времени.Отметим, что, по данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20211025/vybory-prezidenta-uzbekistana-proshli-xorosho-no-ne-bez-nedochetov--lebedev-21072114.html

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