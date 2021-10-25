Узбекистан может стать полноценным членом ЕАЭС во время второго срока Мирзиёева – мнение

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан может стать полноценным членом Евразийского экономического союза во время очередного президентского срока Шавката Мирзиёева, считает директор центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.Сегодня ЦИК озвучил предварительные итоги голосования, согласно которым, победу на выборах в Узбекистане одерживает действующий президент Шавкат Мирзиёев — он набрал, на данный момент, 80,1% голосов избирателей."Серьезные подвижки могут быть в получении Узбекистаном статуса полноценного члена ЕАЭС", — сказал РИА Новости Эргашев, отвечая на вопрос о перспективах дальнейших инициатив Мирзиёева после его новой победы на выборах в стране.По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе полноправное членство Узбекистана в этой международной структуре — вполне возможный сценарий.В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. В апреле этого года в Казани в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе были подписаны меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана и план мероприятий по реализации этого меморандума.
По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе полноправное членство Узбекистана в этой международной структуре — вполне возможный сценарий.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан может стать полноценным членом Евразийского экономического союза во время очередного президентского срока Шавката Мирзиёева, считает директор центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
Сегодня ЦИК озвучил предварительные итоги голосования, согласно которым, победу на выборах в Узбекистане одерживает действующий президент Шавкат Мирзиёев — он набрал, на данный момент, 80,1% голосов избирателей.
"Серьезные подвижки могут быть в получении Узбекистаном статуса полноценного члена ЕАЭС", — сказал РИА Новости Эргашев, отвечая на вопрос о перспективах дальнейших инициатив Мирзиёева после его новой победы на выборах в стране.
По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе полноправное членство Узбекистана в этой международной структуре — вполне возможный сценарий.
В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. В апреле этого года в Казани в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе были подписаны меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана и план мероприятий по реализации этого меморандума.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.