https://uz.sputniknews.ru/20211025/uzbekistan-mojet-stat-polnotsennym-chlenom-eaes-vo-vremya-vtorogo-sroka-mirzieeva--mnenie-21085656.html

Узбекистан может стать полноценным членом ЕАЭС во время второго срока Мирзиёева – мнение

Узбекистан может стать полноценным членом ЕАЭС во время второго срока Мирзиёева – мнение

По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе полноправное членство Узбекистана в этой международной структуре — вполне возможный сценарий. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T20:18+0500

2021-10-25T20:18+0500

2021-10-25T21:10+0500

экономика

узбекистан

еаэс

вступление

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан может стать полноценным членом Евразийского экономического союза во время очередного президентского срока Шавката Мирзиёева, считает директор центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.Сегодня ЦИК озвучил предварительные итоги голосования, согласно которым, победу на выборах в Узбекистане одерживает действующий президент Шавкат Мирзиёев — он набрал, на данный момент, 80,1% голосов избирателей."Серьезные подвижки могут быть в получении Узбекистаном статуса полноценного члена ЕАЭС", — сказал РИА Новости Эргашев, отвечая на вопрос о перспективах дальнейших инициатив Мирзиёева после его новой победы на выборах в стране.По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе полноправное членство Узбекистана в этой международной структуре — вполне возможный сценарий.В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. В апреле этого года в Казани в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе были подписаны меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана и план мероприятий по реализации этого меморандума.

https://uz.sputniknews.ru/20211025/pust-ne-boyatsya-kalashnikov-na-primere-belarusi-rasskazal-o-polze-eaes-dlya-uzbekistana-21083491.html

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узбекистан, еаэс, вступление, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции