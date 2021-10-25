https://uz.sputniknews.ru/20211025/uzbekistan-provedet-antikorruptsionnyy-analiz-svoix-zakonov-21074869.html
Узбекистан проведет "антикоррупционный анализ" своих законов
Узбекистан проведет "антикоррупционный анализ" своих законов
С 1 января 2022 года к проведению антикоррупционной экспертизы будут активно привлекать общественность, ученых и независимых экспертов. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T12:43+0500
2021-10-25T12:43+0500
2021-10-25T12:43+0500
общество
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коррупция
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление о мерах по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов.Цель — сделать так, чтобы заработало законодательство, "свободное от коррупции".Минюст уже провел антикоррупционный анализ 226 актов законодательства, регулирующих сферы строительства, здравоохранения, высшего образования и государственных закупок.С 1 января 2022 года к этому процессу начнут активно привлекать общественность, ученых и независимых экспертов. Каждый проект документа обязательно будет сопровождаться типовым вопросником по выявлению коррупциогенных факторов.Работа сотрудников юридических служб госорганов, ответственных за проведение экспертизы, будет оцениваться по итогам каждого полугодия. Самых активных поощрят единовременной денежной выплатой в размере 100% должностного оклада.Кроме того, Общественный фонд по поддержке ННО организует конкурсы государственных грантов на лучшие предложения по проведению научной и независимой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов.На Минюст возложена задача координации и помощи госорганам при проведении данного анализа.
https://uz.sputniknews.ru/20210926/za-polgoda-uscherb-ot-korruptsii-v-uzbekistane-sostavil-pochti-600-mlrd-sumov-20653608.html
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узбекистан, коррупция
Узбекистан проведет "антикоррупционный анализ" своих законов
С 1 января 2022 года к проведению антикоррупционной экспертизы будут активно привлекать общественность, ученых и независимых экспертов.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана подписал постановление
о мерах по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов.
Цель — сделать так, чтобы заработало законодательство, "свободное от коррупции".
Минюст уже провел антикоррупционный анализ 226 актов законодательства, регулирующих сферы строительства, здравоохранения, высшего образования и государственных закупок.
В итоге, в 75 из них было выявлено 302 коррупциогенных фактора. До конца года власти проведут экспертизу еще 190 нормативно-правовых актов.
С 1 января 2022 года к этому процессу начнут активно привлекать общественность, ученых и независимых экспертов. Каждый проект документа обязательно будет сопровождаться типовым вопросником по выявлению коррупциогенных факторов.
Работа сотрудников юридических служб госорганов, ответственных за проведение экспертизы, будет оцениваться по итогам каждого полугодия. Самых активных поощрят единовременной денежной выплатой в размере 100% должностного оклада.
Кроме того, Общественный фонд по поддержке ННО организует конкурсы государственных грантов на лучшие предложения по проведению научной и независимой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов.
На Минюст возложена задача координации и помощи госорганам при проведении данного анализа.