Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211025/uzbekistan-provedet-antikorruptsionnyy-analiz-svoix-zakonov-21074869.html
Узбекистан проведет "антикоррупционный анализ" своих законов
Узбекистан проведет "антикоррупционный анализ" своих законов
С 1 января 2022 года к проведению антикоррупционной экспертизы будут активно привлекать общественность, ученых и независимых экспертов. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T12:43+0500
2021-10-25T12:43+0500
общество
узбекистан
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21075697_0:611:2048:1763_1920x0_80_0_0_35645023d305f1925215e2063117327c.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление о мерах по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов.Цель — сделать так, чтобы заработало законодательство, "свободное от коррупции".Минюст уже провел антикоррупционный анализ 226 актов законодательства, регулирующих сферы строительства, здравоохранения, высшего образования и государственных закупок.С 1 января 2022 года к этому процессу начнут активно привлекать общественность, ученых и независимых экспертов. Каждый проект документа обязательно будет сопровождаться типовым вопросником по выявлению коррупциогенных факторов.Работа сотрудников юридических служб госорганов, ответственных за проведение экспертизы, будет оцениваться по итогам каждого полугодия. Самых активных поощрят единовременной денежной выплатой в размере 100% должностного оклада.Кроме того, Общественный фонд по поддержке ННО организует конкурсы государственных грантов на лучшие предложения по проведению научной и независимой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов.На Минюст возложена задача координации и помощи госорганам при проведении данного анализа.
https://uz.sputniknews.ru/20210926/za-polgoda-uscherb-ot-korruptsii-v-uzbekistane-sostavil-pochti-600-mlrd-sumov-20653608.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21075697_0:419:2048:1955_1920x0_80_0_0_b1a6e9d60ab26f1470adbc2b22aacd13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, коррупция

Узбекистан проведет "антикоррупционный анализ" своих законов

12:43 25.10.2021
© Pexels / cottonbroДевушка смотрит через лупу, иллюстративное фото
Девушка смотрит через лупу, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Pexels / cottonbro
С 1 января 2022 года к проведению антикоррупционной экспертизы будут активно привлекать общественность, ученых и независимых экспертов.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление о мерах по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов.
Цель — сделать так, чтобы заработало законодательство, "свободное от коррупции".
Минюст уже провел антикоррупционный анализ 226 актов законодательства, регулирующих сферы строительства, здравоохранения, высшего образования и государственных закупок.
В итоге, в 75 из них было выявлено 302 коррупциогенных фактора. До конца года власти проведут экспертизу еще 190 нормативно-правовых актов.
С 1 января 2022 года к этому процессу начнут активно привлекать общественность, ученых и независимых экспертов. Каждый проект документа обязательно будет сопровождаться типовым вопросником по выявлению коррупциогенных факторов.
Работа сотрудников юридических служб госорганов, ответственных за проведение экспертизы, будет оцениваться по итогам каждого полугодия. Самых активных поощрят единовременной денежной выплатой в размере 100% должностного оклада.
Кроме того, Общественный фонд по поддержке ННО организует конкурсы государственных грантов на лучшие предложения по проведению научной и независимой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов.
На Минюст возложена задача координации и помощи госорганам при проведении данного анализа.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2021
Общество
За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов
26 сентября, 16:52
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:43Узбекистан проведет "антикоррупционный анализ" своих законов
12:22В России задержали мигрантов, находящихся в международном розыске
11:52В ШОС оценили прошедшие президентские выборы в Узбекистане
11:38Каминг-аут в "Современнике": русских заставили молчать
11:10ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов
10:57"Ясно, что она не настоящая немка": скрытая драма Меркель
10:36Лебедев указал на недочеты при голосовании в Узбекистане, но они не критичны
10:12В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID
09:57Китайский TikTok добавил 5-секундные паузы и призывы "оторваться" от телефона
09:21СМИ Италии оценили мощь топливно-энергетического комплекса Узбекистана
08:50Курсантам при МВД и ГТК выдадут военный билет после первого курса
08:25Масштабные учения ОДКБ завершились в Таджикистане — видео
ВчераНаблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка
ВчераПредварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
ВчераРоссийский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана
ВчераЕсть интересные особенности: наблюдатели СНГ оценили ход голосования в Узбекистане
ВчераНебывалый ажиотаж: выбирать президента Узбекистана в Москве пришли тысячи граждан
ВчераПианист Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае
ВчераВ Узбекистане сотрудников МВД наградят почетными орденами и медалями
ВчераГолосование завершено: в Узбекистане закрылись избирательные участки