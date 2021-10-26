https://uz.sputniknews.ru/20211026/amerika-rossiya-ne-v-upadke-vse-gorazdo-xuje-21089588.html

Америка: "Россия не в упадке, все гораздо хуже"

Америка: "Россия не в упадке, все гораздо хуже"

Забудьте о том, что в России (и у России) все плохо. Ее недооценивали, и при любом президенте (нынешнем и будущих) она останется очень серьезным и сильным... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T10:30+0500

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2021-10-26T10:30+0500

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Такова главная мысль публикации в американском журнале Foreign Affairs. Том самом, который (вместе с другими изданиями) не так давно объяснял нам, что все плохо у Китая.Эти две темы связаны. Похоже, в экспертных кругах Америки спорят несколько фракций. Одна видит упадок выбранных страной противников, другая кричит: не верьте. Одна фракция говорит, что главная угроза для Штатов — Китай, другая — что все-таки Россия. И не прослеживаются люди, которые заявляли бы, что ни Москве, ни Пекину вообще не надо угрожать США и подрывать американское могущество: нам не надо, чтобы эта страна обрушилась. Нам надо, чтобы она вела себя прилично на международной арене, не устраивала войны, не разлагала другие общества изнутри и не врала — не выдумывала все новые невероятно лживые кампании против обоих наших государств.Авторы нападают и на Барака Обаму, который нашу экономику "порвал в клочья", и на Джозефа Байдена, который уже сегодня, в июле, говорил, что у российской экономики есть только ядерное оружие и нефтяные скважины — "и больше ничего". Кстати, у нас это его высказывание даже не заметили — перестали обижаться.А далее два автора предпринимают очень изящный маневр. Говорят: да, все, что было ранее сказано о российском развале, упадке и деградации, — это правда. Однако… и тут начинается перечисление всего того, что у нас хорошо.Первое: есть, как известно, две системы оценки объема экономики. По одной системе Россия производит меньше, чем штат Техас. Но по другой — и куда более реалистичной, отмечают авторы, — наша страна — вторая экономика в Европе и шестая в мире. Тут надо добавить: и это мы еще посмотрим, что будет по итогам того сложного кризиса, если не погрома, который Европа и США сами на себя навлекли с помощью целого комплекта глупостей и дикостей, — кто тогда окажется на каком месте.Второе: Россия находится в первой десятке стран мира по затратам на технические инновации. И хотя она отстает по этой части от Штатов и Китая, но все же обзавелась своими аналогами Google или Facebook.Третье: хватит рассуждать о предстоящей демографической катастрофе России. Перед нами страна, которая все равно остается самой населенной в Европе, и население это, по всем мировым рейтингам, показывает, после катастрофы 90-х, увеличившиеся продолжительность жизни, рождаемость и производительность труда.Четвертое: Запад проспал перевооружение России начиная с 2008 года, и сейчас эта страна — главный в мире конкурент США по военной части.Пятое, и главное: не надо надеяться на смену режима в Москве. "Несущие колонны российской внешней политики" пользуются громадной популярностью внутри страны, так что Америке нужно привыкнуть к мысли насчет того, что политика эта и дальше окажется прежней, то есть "несовместимой с ценностями США и союзников".Как относиться к этому оживившемуся спору американских экспертов? Конечно, элемент шизофрении здесь очевиден. Когда одна и та же зарубежная держава для одних выглядит как развалина, для других наоборот — это выглядит дико. Причем дикость эта налицо при обоих подходах. То Россия или Китай всемогущи, вмешиваются во внутреннюю политику стран Запада и всего мира. То они опасны потому, что слабеют с каждым днем. То они вообще не опасны, потому что у них уже наступила последняя стадия развала. Вы все-таки определитесь там, какие же мы на самом деле.Но нет такой глупости (своей и чужой), из которой нельзя извлечь пользу. И вот вопрос: а США и Европа слабеют или остаются "настойчивыми" державами?Надо признаться честно, что наблюдать за саморазрушением американского общества и похожими процессами у их союзников просто жутко. Еще лет десять назад трудно было представить, что общества эти займутся таким самопоеданием, как сейчас. Террор борцов с расизмом, мужским шовинизмом, переменами климата и всем прочим, массовое запугивание несогласных, цензура. Ненависть к собственной истории и культуре. Почти на полном серьезе предпринимаемые попытки разгромить экономику и отбросить жизнь на десятилетия назад ("зеленая революция"). Не забудем "ковидную перезагрузку", которая в целом о том же. И развал образования с деградацией образованного класса. Тут, впрочем, можно продолжать бесконечно.Вроде бы остается одно — не дать этой заразе захлестнуть еще и наше общество и отдыхать, наблюдая, как весь Запад сначала погружается в руины, потом пытается восстать из таковых и возродить нормальную жизнь. И еще когда это возрождение будет? Вот приблизительно так мыслят наши эксперты, увлекшиеся идеей "Запада, порванного в клочья".Кто, например, представил бы себе в начале XV века в залитой кровью и пострадавшей от чумы Европе, что уже лет через 100-150 там наступит высокое Возрождение и Просвещение? А ведь так было.Хотя зачем закапываться так далеко в историю, ведь мало кто в 1990-е годы мог поверить, что Россия преодолеет свой кризис, да еще так быстро. Увлеклись, наговорили и наделали нам гадостей — и долго не могли поверить, что наши клочья позади. Вот этих ошибок следовало бы избежать, им, нам и кому угодно.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211021/putin-napomnil-o-dvadtsatiletii-neudachnyx-voyn-ssha-21017977.html

https://uz.sputniknews.ru/20211020/protivostoyat-rossii-nato-pomojet-ukraine-ubit-bolshe-lyudey-20980654.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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сша, китай, москва, нато