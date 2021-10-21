Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Путин напомнил о двадцатилетии неудачных войн США
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© AP Photo / Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / Hubert Delany III
Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что за это время ни одна из поставленных целей США в развязанных ими войнах так и не была достигнута.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал парадоксальными итоги военных кампаний, которые вели США на протяжении последних двадцати лет.
Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", глава российского государства обратил внимание на тот факт, что за это время ни одна из поставленных целей так и не была достигнута.
"Два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, несопоставимых с ней вообще не по одному параметру. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни одной из целей, которые она перед собой ставила 20 лет назад, уйти из этих стран, понеся при этом и нанеся другим не малый урон", — сказал Путин.
18 октября, 09:00
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По его словам, в нынешнее время случилось так, что даже после победы одной страны над другой война не прекращается, а лишь меняет форму, а условный победитель углубляет опасный для мира вакуум.
"Прежде война, проигранная одной страной, означала победу другой, которая и брала на себя ответственность за происходящее. Скажем, поражение Соединенных Штатов во вьетнамской войне не привело к тому, что Вьетнам превратился в черную дыру. Даже наоборот, там возникла успешно развивающаяся государственность, опиравшаяся на поддержку, правда, сильного союзника", — отметил он.
Сейчас все иначе. Кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум, заявил президент.
Слова российского лидера пересекаются с итогами Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану, которое прошло накануне. Его участники предложили странам НАТО, присутствовавшим в Афганистане на протяжении последних двадцати лет, взять на себя основное бремя по его восстановлению.
"Стороны предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции при том, разумеется, понимании, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет", — говорится в принятом документе.
Во встрече московского формата по Афганистану участвовали представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*. Основными ее вопросами стали военно-политическая обстановка в Афганистане после прихода к власти новых сил, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.
Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США и их союзников по НАТО окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
*— представители движения "Талибан", признанного террористическим и запрещенного в РФ и ряде других стран
19 сентября, 12:33
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