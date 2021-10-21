https://uz.sputniknews.ru/20211021/putin-napomnil-o-dvadtsatiletii-neudachnyx-voyn-ssha-21017977.html

Путин напомнил о двадцатилетии неудачных войн США

Путин напомнил о двадцатилетии неудачных войн США

Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что за это время ни одна из поставленных целей США в... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T21:26+0500

2021-10-21T21:26+0500

2021-10-21T21:26+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сша

владимир путин

афганистан

нато

война

вьетнам

дискуссионный клуб "валдай"

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал парадоксальными итоги военных кампаний, которые вели США на протяжении последних двадцати лет.Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", глава российского государства обратил внимание на тот факт, что за это время ни одна из поставленных целей так и не была достигнута.По его словам, в нынешнее время случилось так, что даже после победы одной страны над другой война не прекращается, а лишь меняет форму, а условный победитель углубляет опасный для мира вакуум.Сейчас все иначе. Кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум, заявил президент.Слова российского лидера пересекаются с итогами Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану, которое прошло накануне. Его участники предложили странам НАТО, присутствовавшим в Афганистане на протяжении последних двадцати лет, взять на себя основное бремя по его восстановлению.Во встрече московского формата по Афганистану участвовали представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*. Основными ее вопросами стали военно-политическая обстановка в Афганистане после прихода к власти новых сил, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США и их союзников по НАТО окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.*— представители движения "Талибан", признанного террористическим и запрещенного в РФ и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html

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https://uz.sputniknews.ru/20210919/aukus-noj-v-spinu-soyuznikov-i-shag-k-voyne-20552384.html

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сша, владимир путин, афганистан, нато, война, вьетнам, дискуссионный клуб "валдай"