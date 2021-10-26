https://uz.sputniknews.ru/20211026/deniel-chjou-kompaniya-huawei-zainteresovana-v-razrabotkax-rossiyskix-uchenyx-21094898.html

Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых

Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых

Во что сейчас активно инвестирует Huawei, какой у компании интерес на российском и мировом рынке — читайте в материале. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T15:12+0500

2021-10-26T15:12+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Высокотехнологичный китайский концерн Huawei готов инвестировать в исследования российских ученых, сообщил журналистам президент компании Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу.Он выступил в рамках круглого стола, предварившего открытие конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021", которая проходит 26 и 27 октября в онлайн-режиме. Huawei Digital Community Conference (HDCC) — крупнейшая отраслевая конференция в сфере информационно-коммуникационных технологий, на которой ключевые тренды цифровизации обсудят бизнесмены, эксперты, политики.Цифровые тренды ближайшего будущегоПо словам Чжоу, в настоящий момент есть два направления, в которые компания инвестирует, в том числе, открывает новые подразделения для разработки этих трендов.Второе направление инвестиций — разработки, связанные с энергоэффективностью.Чжоу добавил, что все эти разработки можно увидеть на виртуальной выставке, которая пройдет в рамках конференции HDCC. При этом некоторые технологии будут представлены публике и экспертному сообществу впервые.Спрос на цифру у бизнеса и властиРоссия активно двигается в сторону четвертой технологической революции и проявляет себя в таких технологиях, как облачные платформы, искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, большие данные, отметил Чжоу.По словам президента компании в регионе Евразия, многие российские партнеры Huawei уже достигли серьезных успехов в сфере цифровизации.Например, "Сбер".Huawei, по словам Чжоу, хочет внести серьезный вклад в цифровую трансформацию России и "совместно построить сообщество единого цифрового будущего".Он добавил, что Huawei — это поставщик цифровых продуктов и услуг для того, чтобы обеспечить цифровизацию различных отраслей.Компании-авторы наиболее интересных разработок программного обеспечения могут совместно с Huawei выходить на международный рынок.Таланты останутся домаПо словам Чжоу, одна из задач Huawei— развитие в России беспроводных сетей 5G.Следующим этапом для компании будет разработка оборудования, которое удовлетворит потребности как правительства, так и операторов сотовой связи, и будет обладать приемлемым соотношением цена-качество.Чжоу добавил, что Huawei проводит ежегодные соревнования в области информационно-коммуникационных технологий среди молодежи.При этом молодые инженеры могут получить трудоустройство не только в Huawei, но и в компаниях, образующих экосистему компании.По словам Чжоу, чтобы "прикоснуться к высоким технологиям, не обязательно покидать родину, не надо ехать в Европу или Америку".Молодые специалисты могут оставаться в своей стране и вносить вклад в разработку высоких технологий, заключил глава Huawei в евразийском регионе.

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https://uz.sputniknews.ru/20211021/na-konferentsii-huawei-eksperty-obsudyat-tsifrovye-trendy-21014439.html

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технологии, цифровые технологии, huawei, сбербанк