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Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых
Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых
Во что сейчас активно инвестирует Huawei, какой у компании интерес на российском и мировом рынке — читайте в материале. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T15:12+0500
2021-10-26T15:12+0500
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технологии
цифровые технологии
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Высокотехнологичный китайский концерн Huawei готов инвестировать в исследования российских ученых, сообщил журналистам президент компании Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу.Он выступил в рамках круглого стола, предварившего открытие конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021", которая проходит 26 и 27 октября в онлайн-режиме. Huawei Digital Community Conference (HDCC) — крупнейшая отраслевая конференция в сфере информационно-коммуникационных технологий, на которой ключевые тренды цифровизации обсудят бизнесмены, эксперты, политики.Цифровые тренды ближайшего будущегоПо словам Чжоу, в настоящий момент есть два направления, в которые компания инвестирует, в том числе, открывает новые подразделения для разработки этих трендов.Второе направление инвестиций — разработки, связанные с энергоэффективностью.Чжоу добавил, что все эти разработки можно увидеть на виртуальной выставке, которая пройдет в рамках конференции HDCC. При этом некоторые технологии будут представлены публике и экспертному сообществу впервые.Спрос на цифру у бизнеса и властиРоссия активно двигается в сторону четвертой технологической революции и проявляет себя в таких технологиях, как облачные платформы, искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, большие данные, отметил Чжоу.По словам президента компании в регионе Евразия, многие российские партнеры Huawei уже достигли серьезных успехов в сфере цифровизации.Например, "Сбер".Huawei, по словам Чжоу, хочет внести серьезный вклад в цифровую трансформацию России и "совместно построить сообщество единого цифрового будущего".Он добавил, что Huawei — это поставщик цифровых продуктов и услуг для того, чтобы обеспечить цифровизацию различных отраслей.Компании-авторы наиболее интересных разработок программного обеспечения могут совместно с Huawei выходить на международный рынок.Таланты останутся домаПо словам Чжоу, одна из задач Huawei— развитие в России беспроводных сетей 5G.Следующим этапом для компании будет разработка оборудования, которое удовлетворит потребности как правительства, так и операторов сотовой связи, и будет обладать приемлемым соотношением цена-качество.Чжоу добавил, что Huawei проводит ежегодные соревнования в области информационно-коммуникационных технологий среди молодежи.При этом молодые инженеры могут получить трудоустройство не только в Huawei, но и в компаниях, образующих экосистему компании.По словам Чжоу, чтобы "прикоснуться к высоким технологиям, не обязательно покидать родину, не надо ехать в Европу или Америку".Молодые специалисты могут оставаться в своей стране и вносить вклад в разработку высоких технологий, заключил глава Huawei в евразийском регионе.
https://uz.sputniknews.ru/20210719/kazaxtelekom-pri-podderjke-huawei-zapustil-pervuyu-vydelennuyu-set-fwa-19743962.html
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технологии, цифровые технологии, huawei, сбербанк

Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых

15:12 26.10.2021
© Пресс-служба компании HuaweiДэниел Чжоу
Дэниел Чжоу - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Пресс-служба компании Huawei
Во что сейчас активно инвестирует Huawei, какой у компании интерес на российском и мировом рынке — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Высокотехнологичный китайский концерн Huawei готов инвестировать в исследования российских ученых, сообщил журналистам президент компании Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу.
Он выступил в рамках круглого стола, предварившего открытие конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021", которая проходит 26 и 27 октября в онлайн-режиме.
Huawei Digital Community Conference (HDCC) — крупнейшая отраслевая конференция в сфере информационно-коммуникационных технологий, на которой ключевые тренды цифровизации обсудят бизнесмены, эксперты, политики.

Цифровые тренды ближайшего будущего

По словам Чжоу, в настоящий момент есть два направления, в которые компания инвестирует, в том числе, открывает новые подразделения для разработки этих трендов.
"В первую очередь, это цифровая энергетика. Сейчас во всем мире широко обсуждается тема углеродной нейтральности, поэтому мы создали подразделение, которое занимается цифровой энергетикой".
Дэниел Чжоу
Президент компании Huawei в регионе Евразия
Второе направление инвестиций — разработки, связанные с энергоэффективностью.
"Благодаря нашим инновациям, мы хотим повысить энергоэфективность базовых станций, центров обработки данных. Также мы занимаемся разработкой системы электрической тяги для автомобилей, которая называется M-Power с тем, чтобы повысить эффективность с 86 до 89%. Таким образом, продолжительность маршрута на одной зарядке будет увеличена на 4,5%".
Дэниел Чжоу
Президент компании Huawei в регионе Евразия
Чжоу добавил, что все эти разработки можно увидеть на виртуальной выставке, которая пройдет в рамках конференции HDCC.
При этом некоторые технологии будут представлены публике и экспертному сообществу впервые.
© Пресс-служба компании HuaweiДэниел Чжоу
Дэниел Чжоу - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
Дэниел Чжоу
© Пресс-служба компании Huawei

Спрос на цифру у бизнеса и власти

Россия активно двигается в сторону четвертой технологической революции и проявляет себя в таких технологиях, как облачные платформы, искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, большие данные, отметил Чжоу.
"Huawei будет работать как с российскими предприятиями, так и с правительством. Мы видим, что и в частном, и в правительственном секторе — очень большой спрос на цифровую трансформацию".
Дэниел Чжоу
Президент компании Huawei в регионе Евразия
По словам президента компании в регионе Евразия, многие российские партнеры Huawei уже достигли серьезных успехов в сфере цифровизации.
Например, "Сбер".
"Они показывают очень хорошие результаты, если сравнить с другими мировыми финансовыми организациями. Также можно назвать Федеральную налоговую службу, которая, благодаря своим компетенциям в области интеграции и разработки приложений, демонстрирует один из самых лучших в мире результатов".
Дэниел Чжоу
Президент компании Huawei в регионе Евразия
Huawei, по словам Чжоу, хочет внести серьезный вклад в цифровую трансформацию России и "совместно построить сообщество единого цифрового будущего".
Он добавил, что Huawei — это поставщик цифровых продуктов и услуг для того, чтобы обеспечить цифровизацию различных отраслей.
Компании-авторы наиболее интересных разработок программного обеспечения могут совместно с Huawei выходить на международный рынок.
Логотип компании Huawei - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
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Таланты останутся дома

По словам Чжоу, одна из задач Huawei— развитие в России беспроводных сетей 5G.
"В мире действуют 176 сетей пятого стандарта, количество абонентов превысило 500 миллионов. И мы видим, что абоненты получают рост скоростей до десяти раз. Сейчас в мире насчитывается более 10 тысяч проектов в сфере 5G2B. Они могут быть интересны для российского рынка. Так, в Китае в сфере 5G2B есть интересные проекты в области горнодобывающей отрасли, портового хозяйства и производства, где человеку работать опасно".
Дэниел Чжоу
Президент компании Huawei в регионе Евразия
Следующим этапом для компании будет разработка оборудования, которое удовлетворит потребности как правительства, так и операторов сотовой связи, и будет обладать приемлемым соотношением цена-качество.
Чжоу добавил, что Huawei проводит ежегодные соревнования в области информационно-коммуникационных технологий среди молодежи.
"За последние семь лет из региона Евразии в них приняло участие более 60 тысяч человек. Также у нас есть международный проект Seeds of the future ("Семена будущего"). Учащиеся из разных уголков мира получают возможность съездить в Китай и прикоснуться к передовым технологиям. В 97 российских вузах мы открыли ИКТ-академию Huawei".
Дэниел Чжоу
Президент компании Huawei в регионе Евразия
При этом молодые инженеры могут получить трудоустройство не только в Huawei, но и в компаниях, образующих экосистему компании.
По словам Чжоу, чтобы "прикоснуться к высоким технологиям, не обязательно покидать родину, не надо ехать в Европу или Америку".
Молодые специалисты могут оставаться в своей стране и вносить вклад в разработку высоких технологий, заключил глава Huawei в евразийском регионе.
Флагманский магазин Huawei - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
Россия
На конференции Huawei эксперты обсудят цифровые тренды
21 октября, 17:17
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