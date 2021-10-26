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КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов
КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов
Отмечается, что преподавательскому составу узбекистанского вуза будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-10-26T11:16+0500
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Банковско-финансовая академия и Казанский федеральный университет (КФУ) реализуют программу двойных дипломов по специальностям магистратуры, заявила директор института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова во время встречи с узбекистанскими представителями.По ее словам, программы очень разнообразные: основной профиль - это отраслевая экономика, мировая экономика, финансы и кредит.Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, во время встречи стороны обсудили официальный запуск учебного процесса по совместным образовательным программам и дальнейшие перспективы сотрудничества.Отмечается, что преподавательскому составу академии будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме. Банковско-финансовая академия Узбекистана является базовым высшим образовательным учреждением по подготовке высококвалифицированных специалистов и руководителей по направлениям обучения бакалавриата и специальностям магистратуры. В образовательном учреждении проходят подготовку и повышение квалификации кадры, задействованные в банковской и финансовой сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/studentov-iz-uzbekistana-priglasyat-na-obuchenie-v-veduschie-rossiyskie-vuzy-20667369.html
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ташкент, казань, вузы, хокимият ташкента, высшее образование

КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов

11:12 26.10.2021 (обновлено: 11:16 26.10.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГлавное здание Казанского федерального университета
Главное здание Казанского федерального университета - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
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Отмечается, что преподавательскому составу узбекистанского вуза будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Банковско-финансовая академия и Казанский федеральный университет (КФУ) реализуют программу двойных дипломов по специальностям магистратуры, заявила директор института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова во время встречи с узбекистанскими представителями.

Мы начали работать по программе двойных дипломов с Банковско-финансовой академией. У нас больше уклон на магистерские программы. В течение двух дней завершается приемная кампания", - пояснила Багаутдинова.

По ее словам, программы очень разнообразные: основной профиль - это отраслевая экономика, мировая экономика, финансы и кредит.
Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, во время встречи стороны обсудили официальный запуск учебного процесса по совместным образовательным программам и дальнейшие перспективы сотрудничества.
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Отмечается, что преподавательскому составу академии будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме.
Банковско-финансовая академия Узбекистана является базовым высшим образовательным учреждением по подготовке высококвалифицированных специалистов и руководителей по направлениям обучения бакалавриата и специальностям магистратуры. В образовательном учреждении проходят подготовку и повышение квалификации кадры, задействованные в банковской и финансовой сферах.
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