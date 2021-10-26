https://uz.sputniknews.ru/20211026/kfu-i-bankovsko-finansovaya-akademiya-uzbekistana-realizuyut-programmu-dvoynyx-diplomov-21090623.html

КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов

КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов

Отмечается, что преподавательскому составу узбекистанского вуза будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T11:12+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Банковско-финансовая академия и Казанский федеральный университет (КФУ) реализуют программу двойных дипломов по специальностям магистратуры, заявила директор института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова во время встречи с узбекистанскими представителями.По ее словам, программы очень разнообразные: основной профиль - это отраслевая экономика, мировая экономика, финансы и кредит.Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, во время встречи стороны обсудили официальный запуск учебного процесса по совместным образовательным программам и дальнейшие перспективы сотрудничества.Отмечается, что преподавательскому составу академии будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме. Банковско-финансовая академия Узбекистана является базовым высшим образовательным учреждением по подготовке высококвалифицированных специалистов и руководителей по направлениям обучения бакалавриата и специальностям магистратуры. В образовательном учреждении проходят подготовку и повышение квалификации кадры, задействованные в банковской и финансовой сферах.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/studentov-iz-uzbekistana-priglasyat-na-obuchenie-v-veduschie-rossiyskie-vuzy-20667369.html

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