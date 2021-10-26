https://uz.sputniknews.ru/20211026/kfu-i-bankovsko-finansovaya-akademiya-uzbekistana-realizuyut-programmu-dvoynyx-diplomov-21090623.html
КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов
КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов
Отмечается, что преподавательскому составу узбекистанского вуза будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T11:12+0500
2021-10-26T11:12+0500
2021-10-26T11:16+0500
общество
ташкент
казань
вузы
хокимият ташкента
высшее образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1a/21090592_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_739c6ea7c38f8bc2c04a04c204749ae6.jpg
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Банковско-финансовая академия и Казанский федеральный университет (КФУ) реализуют программу двойных дипломов по специальностям магистратуры, заявила директор института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова во время встречи с узбекистанскими представителями.По ее словам, программы очень разнообразные: основной профиль - это отраслевая экономика, мировая экономика, финансы и кредит.Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, во время встречи стороны обсудили официальный запуск учебного процесса по совместным образовательным программам и дальнейшие перспективы сотрудничества.Отмечается, что преподавательскому составу академии будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме. Банковско-финансовая академия Узбекистана является базовым высшим образовательным учреждением по подготовке высококвалифицированных специалистов и руководителей по направлениям обучения бакалавриата и специальностям магистратуры. В образовательном учреждении проходят подготовку и повышение квалификации кадры, задействованные в банковской и финансовой сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/studentov-iz-uzbekistana-priglasyat-na-obuchenie-v-veduschie-rossiyskie-vuzy-20667369.html
ташкент
казань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1a/21090592_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_4fe3678de3bb9eea31091d70b0322669.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, казань, вузы, хокимият ташкента, высшее образование
КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов
11:12 26.10.2021 (обновлено: 11:16 26.10.2021)
Отмечается, что преподавательскому составу узбекистанского вуза будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Банковско-финансовая академия и Казанский федеральный университет (КФУ) реализуют программу двойных дипломов по специальностям магистратуры, заявила директор института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова во время встречи с узбекистанскими представителями.
Мы начали работать по программе двойных дипломов с Банковско-финансовой академией. У нас больше уклон на магистерские программы. В течение двух дней завершается приемная кампания", - пояснила Багаутдинова.
По ее словам, программы очень разнообразные: основной профиль - это отраслевая экономика, мировая экономика, финансы и кредит.
Как сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента, во время встречи стороны обсудили официальный запуск учебного процесса по совместным образовательным программам и дальнейшие перспективы сотрудничества.
Отмечается, что преподавательскому составу академии будет предоставлен необходимый учебно-методический материал в полном объеме.
Банковско-финансовая академия Узбекистана является базовым высшим образовательным учреждением по подготовке высококвалифицированных специалистов и руководителей по направлениям обучения бакалавриата и специальностям магистратуры. В образовательном учреждении проходят подготовку и повышение квалификации кадры, задействованные в банковской и финансовой сферах.