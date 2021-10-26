https://uz.sputniknews.ru/20211026/printsessa-yaponii-mako-lishilas-imperatorskogo-statusa-21096251.html

Принцесса Японии Мако лишилась императорского статуса

Принцесса Японии Мако лишилась императорского статуса

Девушка утратила статус члена королевской семьи, как только вышла замуж за простого парня и сменила свою благородную фамилию. Бракосочетание прошло без ярких и... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T14:18+0500

2021-10-26T14:18+0500

2021-10-26T14:18+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Наследница престола Японии принцесса Мако вступила в брак с простолюдином Кеем Комуро - она была с ним в отношениях несколько лет, передает Kyodo News со ссылкой на Управление императорского двора.Девушка утратила статус члена императорской семьи, как только вышла замуж за простого парня и сменила свою благородную фамилию.Бракосочетание прошло без ярких и торжественных церемоний. После регистрации невеста с женихом не стали организовывать пресс-конференцию для журналистов, а просто ограничились устным заявлением.Отмечается, что скромная церемония и минимальный контакт с журналистами связан со скандалом из-за долга матери жениха перед императорской семьей в размере 4 млн иен (свыше $35 тысяч). Этот инцидент стал причиной протестов, организованных в центре Токио. Пара планирует уехать в США, так как Комуро работает в американской юридической компании.Согласно законодательству Японии, принцессы, вступившие в брак с простым человеком, лишаются статуса члена императорского дома. Мако отказалась не только от церемониальной свадьбы, но и от традиционной денежной компенсации в размере 153 млн иен ($1,35 млн), полагающейся высокопоставленным особам за уход из царского двора.

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https://uz.sputniknews.ru/20200109/Zhizn-za-svoy-schet-Megan-Markl-i-prints-Garri-slozhili-korolevskie-polnomochiya-13175563.html

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япония, свадьба, королевская семья