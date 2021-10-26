https://uz.sputniknews.ru/20211026/stolknovenie-lob-v-lob-v-strashnoy-avarii-v-kashkadare-pogibli-lyudi--21100920.html

Столкновение "лоб в лоб": в страшной аварии в Кашкадарье погибли люди

Столкновение "лоб в лоб": в страшной аварии в Кашкадарье погибли люди

В ДТП погибли три человека: оба водителя и пассажир, находившийся в салоне "Дамаса". Еще один пассажира этой же машины госпитализирован с травмами. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T17:54+0500

2021-10-26T17:54+0500

2021-10-26T17:54+0500

происшествия

кашкадарьинская область

дтп

губдд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1a/21100889_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3c75dd384f352d19ba0a781e18d86f77.jpg

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Десять дней назад на автотрассе, соединяющей Ташкент и Термез произошла страшная авария, в которой погибли три человека, передает пресс-служба ГУБДД.Трагедия случилась на территории селения Ертепа Камашинского района Кашкадарьинской области в 15:40. По неизвестной причине водитель автомобиля Nexia двигался по встречной полосе и практически "лоб в лоб" столкнулся с ехавшим по своей дороге автомобилем Damas.Три человека погибли: оба водителя и пассажир, находившийся в салоне "Дамаса". Еще один пассажира этой же машины госпитализирован с травмами.Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств. Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/svyshe-16-tys-uzbekistantsev-pogibli-v-dtp-v-etom-godu-20817041.html

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кашкадарьинская область, дтп, губдд