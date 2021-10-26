https://uz.sputniknews.ru/20211026/stolknovenie-lob-v-lob-v-strashnoy-avarii-v-kashkadare-pogibli-lyudi--21100920.html
Столкновение "лоб в лоб": в страшной аварии в Кашкадарье погибли люди
Столкновение "лоб в лоб": в страшной аварии в Кашкадарье погибли люди
В ДТП погибли три человека: оба водителя и пассажир, находившийся в салоне "Дамаса". Еще один пассажира этой же машины госпитализирован с травмами. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T17:54+0500
2021-10-26T17:54+0500
2021-10-26T17:54+0500
происшествия
кашкадарьинская область
дтп
губдд
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Десять дней назад на автотрассе, соединяющей Ташкент и Термез произошла страшная авария, в которой погибли три человека, передает пресс-служба ГУБДД.Трагедия случилась на территории селения Ертепа Камашинского района Кашкадарьинской области в 15:40. По неизвестной причине водитель автомобиля Nexia двигался по встречной полосе и практически "лоб в лоб" столкнулся с ехавшим по своей дороге автомобилем Damas.Три человека погибли: оба водителя и пассажир, находившийся в салоне "Дамаса". Еще один пассажира этой же машины госпитализирован с травмами.Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/svyshe-16-tys-uzbekistantsev-pogibli-v-dtp-v-etom-godu-20817041.html
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, дтп, губдд
Столкновение "лоб в лоб": в страшной аварии в Кашкадарье погибли люди
В ДТП погибли три человека: оба водителя и пассажир, находившийся в салоне "Дамаса". Еще один пассажира этой же машины госпитализирован с травмами.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Десять дней назад на автотрассе, соединяющей Ташкент и Термез произошла страшная авария, в которой погибли три человека, передает
пресс-служба ГУБДД.
Трагедия случилась на территории селения Ертепа Камашинского района Кашкадарьинской области в 15:40. По неизвестной причине водитель автомобиля Nexia двигался по встречной полосе и практически "лоб в лоб" столкнулся с ехавшим по своей дороге автомобилем Damas.
Три человека погибли: оба водителя и пассажир, находившийся в салоне "Дамаса". Еще один пассажира этой же машины госпитализирован с травмами.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств. Ведется следствие.