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Свыше 1,6 тыс узбекистанцев погибли в ДТП в этом году
Свыше 1,6 тыс узбекистанцев погибли в ДТП в этом году
С начала года в стране произошло свыше 6,5 тыс ДТП, более 1,6 тыс человек — погибли. Ранее министр МВД заявлял, что подготовка водителей в Узбекистане... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T17:48+0500
2021-10-07T17:48+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. С начала 2021 года в Узбекистане зафиксировано 6 551 дорожно-транспортное происшествие, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.Они привели к гибели 1 682 человек, порядка шести тысяч получили телесные повреждения. По его данным, почти половина аварий, совершенных по стране за этот год, связана с превышением скорости.За последние несколько месяцев в стране произошло сразу два громких смертельных ДТП. В июле не стало чемпиона мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президента MMA Узбекистана Мурода Хантураева, известного миру как "азиатский медведь".Боец разбился на своем личном BMW X5 под Ташкентом по дороге, ведущей к зоне отдыха "Чарвак". Автомобиль вылетел с трассы. Хантураев скончался на месте. За пару недель до трагедии ему исполнилось 34 года.В сентябре в ДТП под Хорезмом попал журналист издания "Халк сузи" Саиджон Махсумов. Автомобиль, в котором он находился, столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте, Махсумов скончался по дороге в больницу. Еще два участника происшествия умерли в госпитале. Журналисту было 35 лет.В июле сообщалось, что количество нарушений правил дорожного движения на дорогах Узбекистана только в этом году выросло почти вдвое. Так, в первом полугодии их зафиксировано порядка 3,5 млн, что на 40,8 процента больше, чем в прошлом году.Спустя несколько дней во время отчета в Сенате министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал усовершенствовать ПДД.По его словам, тестовые вопросы в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.В результате водителями, получившими некачественное образование, совершаются аварии, сказал министр.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/voditelyam-razreshat-sostavlyat-izveschenie-o-dtp-bez-sotrudnikov-gibdd-pri-osobyx-usloviyax-20711250.html
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Свыше 1,6 тыс узбекистанцев погибли в ДТП в этом году

17:48 07.10.2021
231
© Пресс-служба ГУБДДМассовое ДТП в Сырдарьинской области
Массовое ДТП в Сырдарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© Пресс-служба ГУБДД
С начала года в стране произошло свыше 6,5 тыс ДТП, более 1,6 тыс человек — погибли. Ранее министр МВД заявлял, что подготовка водителей в Узбекистане противоречит правилам дорожного движения.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. С начала 2021 года в Узбекистане зафиксировано 6 551 дорожно-транспортное происшествие, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.
Они привели к гибели 1 682 человек, порядка шести тысяч получили телесные повреждения. По его данным, почти половина аварий, совершенных по стране за этот год, связана с превышением скорости.
“На сегодняшний день в республике зафиксировано 6 551 ДТП, в которых погибли 1 682 и получили телесные повреждения 5 920 граждан. Свыше 40 процентов аварий произошло именно из-за превышения скорости”, — говорится в сообщении.
За последние несколько месяцев в стране произошло сразу два громких смертельных ДТП. В июле не стало чемпиона мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президента MMA Узбекистана Мурода Хантураева, известного миру как "азиатский медведь".
Дорожный знак на месте аварии - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
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Боец разбился на своем личном BMW X5 под Ташкентом по дороге, ведущей к зоне отдыха "Чарвак". Автомобиль вылетел с трассы. Хантураев скончался на месте. За пару недель до трагедии ему исполнилось 34 года.
В сентябре в ДТП под Хорезмом попал журналист издания "Халк сузи" Саиджон Махсумов. Автомобиль, в котором он находился, столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте, Махсумов скончался по дороге в больницу. Еще два участника происшествия умерли в госпитале. Журналисту было 35 лет.
В июле сообщалось, что количество нарушений правил дорожного движения на дорогах Узбекистана только в этом году выросло почти вдвое. Так, в первом полугодии их зафиксировано порядка 3,5 млн, что на 40,8 процента больше, чем в прошлом году.
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Спустя несколько дней во время отчета в Сенате министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал усовершенствовать ПДД.
По его словам, тестовые вопросы в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.
В результате водителями, получившими некачественное образование, совершаются аварии, сказал министр.
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