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Ташкентский аэропорт провел первый авиаспоттинг
Ташкентский аэропорт провел первый авиаспоттинг
Фотографировать самолеты в аэропорт пришли пятнадцать споттеров 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T17:15+0500
2021-10-26T17:15+0500
общество
ташкент
аэропорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В аэропорту Ташкента прошел первый авиаспоттинг. Организатором фотосессии выступила компания Uzbekistan Airports, сообщает организация в своем Telegram-канале.На официальный тур "Осенний споттинг" (фотографирование самолетов) собрались пятнадцать фотографов из Узбекистана. Они получили возможность попасть на территорию аэропорта и сделать снимки самолетов с близкого расстояния.Споттеры смогли побывать в залах прилета и отлета, наблюдать и снимать взлет и посадку самолетов различных авиакомпаний, работу обслуживающей техники и багажной системы. Кроме того, они стали одними из первых, кто увидел новый зал вылета, еще не открытый для пассажиров.В дальнейшем планируется проведение новых авиаспоттингов, на этот раз – с привлечением и зарубежных фотографов.Авиаспоттинг – распространенное увлечение по всему миру. В России первый официальный споттинг прошел в 2006 году в аэропорту Внуково. На егодняшний день официальные мероприятия проводятся во множестве российских аэропортов.
https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-uzbekistan-airports-snova-snizili-tarify-dlya-zarubejnyx-aviaperevozchikov-21006892.html
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ташкент, аэропорт, узбекистан

Ташкентский аэропорт провел первый авиаспоттинг

17:15 26.10.2021
© SputnikСамолет Узбекистан хаво йуллари
Самолет Узбекистан хаво йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik
Фотографировать самолеты в аэропорт пришли пятнадцать споттеров
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В аэропорту Ташкента прошел первый авиаспоттинг. Организатором фотосессии выступила компания Uzbekistan Airports, сообщает организация в своем Telegram-канале.
На официальный тур "Осенний споттинг" (фотографирование самолетов) собрались пятнадцать фотографов из Узбекистана. Они получили возможность попасть на территорию аэропорта и сделать снимки самолетов с близкого расстояния.

"Когда мне предложили провести первый в Узбекистане официальный споттинг, я сказала, почему бы и нет. С соблюдением всех мер безопасности, это возможно. Во всем мире это нормальная практика. Эти люди влюблены в авиацию не меньше пилотов, и они должны быть одними из желанных гостей в наших аэропортах", - отметила председатель правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураева.

Споттеры смогли побывать в залах прилета и отлета, наблюдать и снимать взлет и посадку самолетов различных авиакомпаний, работу обслуживающей техники и багажной системы. Кроме того, они стали одними из первых, кто увидел новый зал вылета, еще не открытый для пассажиров.
В дальнейшем планируется проведение новых авиаспоттингов, на этот раз – с привлечением и зарубежных фотографов.
Авиаспоттинг – распространенное увлечение по всему миру. В России первый официальный споттинг прошел в 2006 году в аэропорту Внуково. На егодняшний день официальные мероприятия проводятся во множестве российских аэропортов.
Uzbekistan Airports - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
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