https://uz.sputniknews.ru/20211026/tashkentskiy-aeroport-provel-pervyy-aviaspotting-21100365.html

Ташкентский аэропорт провел первый авиаспоттинг

Ташкентский аэропорт провел первый авиаспоттинг

Фотографировать самолеты в аэропорт пришли пятнадцать споттеров 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T17:15+0500

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общество

ташкент

аэропорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В аэропорту Ташкента прошел первый авиаспоттинг. Организатором фотосессии выступила компания Uzbekistan Airports, сообщает организация в своем Telegram-канале.На официальный тур "Осенний споттинг" (фотографирование самолетов) собрались пятнадцать фотографов из Узбекистана. Они получили возможность попасть на территорию аэропорта и сделать снимки самолетов с близкого расстояния.Споттеры смогли побывать в залах прилета и отлета, наблюдать и снимать взлет и посадку самолетов различных авиакомпаний, работу обслуживающей техники и багажной системы. Кроме того, они стали одними из первых, кто увидел новый зал вылета, еще не открытый для пассажиров.В дальнейшем планируется проведение новых авиаспоттингов, на этот раз – с привлечением и зарубежных фотографов.Авиаспоттинг – распространенное увлечение по всему миру. В России первый официальный споттинг прошел в 2006 году в аэропорту Внуково. На егодняшний день официальные мероприятия проводятся во множестве российских аэропортов.

https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-uzbekistan-airports-snova-snizili-tarify-dlya-zarubejnyx-aviaperevozchikov-21006892.html

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