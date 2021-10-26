https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-duxovnom-sobranii-musulman-rf-predlojili-sozdat-v-gosdume-komissiyu-po-migratsii-21093451.html

В Духовном собрании мусульман РФ предложили создать в Госдуме комиссию по миграции

В Духовном собрании мусульман РФ предложили создать в Госдуме комиссию по миграции

Обсуждая тему миграции, нужно "смотреть через призму ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ, считает муфтий Альбир Крганов 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T12:54+0500

2021-10-26T12:54+0500

2021-10-26T12:54+0500

миграция

мусульмане

трудовые мигранты

духовное управление мусульман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/60/07/600715_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_ab451731d38b1501c251c75c1635f3d9.jpg

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. За круглым столом в пресс-центре МИА "Россия сегодня" зампред комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов озвучил предложение о создании в Госдуме комиссии по вопросам мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, сегодня нужна рабочая группа в Госдуме, члены которой вели бы активную работу с приезжими из стран СНГ. Обсуждая тему миграции, нужно "смотреть через призму ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ"."Политическое руководство страны говорит, что мы единое целое, идем единым курсом, и в то же время есть неосторожные высказывания (некоторых – ред.) политиков, которые сразу же с той стороны возвращаются бумерангом", - отметил муфтий.Напомним, в Духовном управлении мусульман РФ высказались о недопустимости разрешения конфликтов в среде иммигрантских диаспор исключительно карательными методами. Так отреагировали в ведомстве после резонансных потасовок в Москве среди мигрантов из Центральной Азии, призвав к разработке программ по социализации и адаптации трудовых мигрантов в России.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мусульмане, трудовые мигранты, духовное управление мусульман