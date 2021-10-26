https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-duxovnom-sobranii-musulman-rf-predlojili-sozdat-v-gosdume-komissiyu-po-migratsii-21093451.html
В Духовном собрании мусульман РФ предложили создать в Госдуме комиссию по миграции
В Духовном собрании мусульман РФ предложили создать в Госдуме комиссию по миграции
Обсуждая тему миграции, нужно "смотреть через призму ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ, считает муфтий Альбир Крганов 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T12:54+0500
2021-10-26T12:54+0500
2021-10-26T12:54+0500
миграция
мусульмане
трудовые мигранты
духовное управление мусульман
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. За круглым столом в пресс-центре МИА "Россия сегодня" зампред комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов озвучил предложение о создании в Госдуме комиссии по вопросам мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, сегодня нужна рабочая группа в Госдуме, члены которой вели бы активную работу с приезжими из стран СНГ. Обсуждая тему миграции, нужно "смотреть через призму ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ"."Политическое руководство страны говорит, что мы единое целое, идем единым курсом, и в то же время есть неосторожные высказывания (некоторых – ред.) политиков, которые сразу же с той стороны возвращаются бумерангом", - отметил муфтий.Напомним, в Духовном управлении мусульман РФ высказались о недопустимости разрешения конфликтов в среде иммигрантских диаспор исключительно карательными методами. Так отреагировали в ведомстве после резонансных потасовок в Москве среди мигрантов из Центральной Азии, призвав к разработке программ по социализации и адаптации трудовых мигрантов в России.
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мусульмане, трудовые мигранты, духовное управление мусульман
В Духовном собрании мусульман РФ предложили создать в Госдуме комиссию по миграции
Обсуждая тему миграции, нужно "смотреть через призму ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ, считает муфтий Альбир Крганов
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
За круглым столом в пресс-центре МИА "Россия сегодня" зампред комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов озвучил предложение о создании в Госдуме комиссии по вопросам мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости
.
По его словам, сегодня нужна рабочая группа в Госдуме, члены которой вели бы активную работу с приезжими из стран СНГ. Обсуждая тему миграции, нужно "смотреть через призму ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ".
Кроме структуры в МВД, спасибо Казаковой (начальник главка МВД РФ по вопросам миграции, генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова – ред.), которая оказывает всецело помощь, в депутатском корпусе такая работа была бы очень полезна.
Альбир Крганов
Председатель Духовного собрания мусульман России
"Политическое руководство страны говорит, что мы единое целое, идем единым курсом, и в то же время есть неосторожные высказывания (некоторых – ред.) политиков, которые сразу же с той стороны возвращаются бумерангом", - отметил муфтий.
Напомним, в Духовном управлении мусульман РФ высказались
о недопустимости разрешения конфликтов в среде иммигрантских диаспор исключительно карательными методами.
Так отреагировали в ведомстве после резонансных потасовок в Москве среди мигрантов из Центральной Азии, призвав к разработке программ по социализации и адаптации трудовых мигрантов в России.