https://uz.sputniknews.ru/20210928/draki-migrantov-kak-na-eto-nujno-reagirovat-rossii--obyasnili-v-dum-rf-20672055.html

Драки мигрантов: как на это нужно реагировать России — объяснили в ДУМ РФ

Драки мигрантов: как на это нужно реагировать России — объяснили в ДУМ РФ

За последние несколько месяцев произошло по меньшей мере три резонансных случая, связанных с потасовками между мигрантами. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

мигранты

адаптация

трудовые мигранты

духовное управление мусульман

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ считает недопустимым разрешение конфликтов в среде иммигрантских диаспор исключительно карательными методами.Представители организации призвали к разработке программ по социализации и адаптации трудовых мигрантов в России.В начале сентября в Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов. В результате в Одинцово были задержаны полтора десятка человек.Аналогичный случай также произошел в середине июля (в драке участвовали около 150 человек) и в конце августа (участвовали как минимум 25 человек).Участвующих в беспорядках иностранцев высылают из страны. Звучали также предложения запретить нарушителям въезд в РФ пожизненно.Власти государств, из которых прибывают мигранты, между тем призывают соотечественников не ввязываться в конфликты и массовые потасовки, а в случае возникновения проблем обращаться в соответствующие органы.В интервью Sputnik председатель Духовного собрания России муфтий Альбир Крганов между тем рассказал, как можно искоренить драки мигрантов в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/posle-draki-na-zarabotki-v-rf-ne-ezdyat-sovetnik-mvd-o-tom-kak-nado-rabotat-s-migrantami-20440541.html

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мигранты, адаптация, трудовые мигранты, духовное управление мусульман