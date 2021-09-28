https://uz.sputniknews.ru/20210928/draki-migrantov-kak-na-eto-nujno-reagirovat-rossii--obyasnili-v-dum-rf-20672055.html
Драки мигрантов: как на это нужно реагировать России — объяснили в ДУМ РФ
Драки мигрантов: как на это нужно реагировать России — объяснили в ДУМ РФ
За последние несколько месяцев произошло по меньшей мере три резонансных случая, связанных с потасовками между мигрантами. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T10:02+0500
2021-09-28T10:02+0500
2021-09-28T10:16+0500
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мигранты
адаптация
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ считает недопустимым разрешение конфликтов в среде иммигрантских диаспор исключительно карательными методами.Представители организации призвали к разработке программ по социализации и адаптации трудовых мигрантов в России.В начале сентября в Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов. В результате в Одинцово были задержаны полтора десятка человек.Аналогичный случай также произошел в середине июля (в драке участвовали около 150 человек) и в конце августа (участвовали как минимум 25 человек).Участвующих в беспорядках иностранцев высылают из страны. Звучали также предложения запретить нарушителям въезд в РФ пожизненно.Власти государств, из которых прибывают мигранты, между тем призывают соотечественников не ввязываться в конфликты и массовые потасовки, а в случае возникновения проблем обращаться в соответствующие органы.В интервью Sputnik председатель Духовного собрания России муфтий Альбир Крганов между тем рассказал, как можно искоренить драки мигрантов в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/posle-draki-na-zarabotki-v-rf-ne-ezdyat-sovetnik-mvd-o-tom-kak-nado-rabotat-s-migrantami-20440541.html
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мигранты, адаптация, трудовые мигранты, духовное управление мусульман
Драки мигрантов: как на это нужно реагировать России — объяснили в ДУМ РФ
10:02 28.09.2021 (обновлено: 10:16 28.09.2021)
За последние несколько месяцев произошло по меньшей мере три резонансных случая, связанных с потасовками между мигрантами.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ считает недопустимым разрешение конфликтов в среде иммигрантских диаспор исключительно карательными методами.
Представители организации призвали к разработке программ по социализации и адаптации трудовых мигрантов в России.
Духовное управление также выразило готовность участвовать в разрешении сложившейся ситуации совместно с профильными структурами федерального и муниципального уровня, общественными организациями и иными заинтересованными сторонами.
В начале сентября в Подмосковье произошла
массовая драка с участием мигрантов. В результате в Одинцово были задержаны полтора десятка человек.
Аналогичный случай также произошел в середине июля
(в драке участвовали около 150 человек) и в конце августа
(участвовали как минимум 25 человек).
Участвующих в беспорядках иностранцев высылают из страны. Звучали также предложения запретить нарушителям въезд в РФ пожизненно.
Власти государств, из которых прибывают мигранты, между тем призывают соотечественников не ввязываться в конфликты и массовые потасовки, а в случае возникновения проблем обращаться в соответствующие органы.
В интервью Sputnik председатель Духовного собрания России муфтий Альбир Крганов между тем рассказал
, как можно искоренить драки мигрантов в РФ.