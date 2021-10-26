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В Едином портале госуслуг будут доступны архивы ЗАГС
В Едином портале госуслуг будут доступны архивы ЗАГС
Агентство государственных услуг просит граждан сообщать об ошибках в доступных онлайн данных. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T16:10+0500
2021-10-26T16:10+0500
общество
узбекистан
агентство государственных услуг
загс
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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Агентство государственных услуг привязывает данные из архивов ЗАГС к персональным идентификационным номерам граждан, сообщает агентство в своем Telegram-канале.В систему в настоящий момент загружено более 60 миллионов архивных записей в цифровом виде. Специалисты трудятся над привязкой этих данных к ПИНФЛ (персональным идентификационным номерам физических лиц). Конечно, при такой работе неизбежны ошибки.В связи с этим Агентство госуслуг призывает граждан помочь ему усовершенствовать систему, и при обнаружении ошибок сообщать о них в соответствующие органы.Сообщить об ошибке можно по телефону госагентства либо лично в территориальное управление ЗАГС.Планируется также добавить соответствующую кнопку в личном кабинете пользователей на Едином портале.
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узбекистан, агентство государственных услуг, загс

В Едином портале госуслуг будут доступны архивы ЗАГС

16:10 26.10.2021
© Depositphotos / DimaberkutРуки над клавиатурой
Руки над клавиатурой - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Depositphotos / Dimaberkut
Агентство государственных услуг просит граждан сообщать об ошибках в доступных онлайн данных.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Агентство государственных услуг привязывает данные из архивов ЗАГС к персональным идентификационным номерам граждан, сообщает агентство в своем Telegram-канале.
В систему в настоящий момент загружено более 60 миллионов архивных записей в цифровом виде. Специалисты трудятся над привязкой этих данных к ПИНФЛ (персональным идентификационным номерам физических лиц). Конечно, при такой работе неизбежны ошибки.
В связи с этим Агентство госуслуг призывает граждан помочь ему усовершенствовать систему, и при обнаружении ошибок сообщать о них в соответствующие органы.
"Наши специалисты находятся в постоянном поиске по совершенствованию системы для вашего удобства. Но мы также сталкиваемся с различными ошибками, несоответствиями информации при внедрении новшеств… Если вы столкнулись с ситуацией, когда вам показывают неправильную информацию, касающуюся ваших или близких данных ЗАГСа, вы можете сообщить об этом в Агентство государственных слуг", - говорится в сообщении.
Сообщить об ошибке можно по телефону госагентства либо лично в территориальное управление ЗАГС.
Планируется также добавить соответствующую кнопку в личном кабинете пользователей на Едином портале.
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