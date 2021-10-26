https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-edinom-portale-gosuslug-budut-dostupny-arxivy-zags-21098556.html

В Едином портале госуслуг будут доступны архивы ЗАГС

В Едином портале госуслуг будут доступны архивы ЗАГС

Агентство государственных услуг просит граждан сообщать об ошибках в доступных онлайн данных. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T16:10+0500

2021-10-26T16:10+0500

2021-10-26T16:10+0500

общество

узбекистан

агентство государственных услуг

загс

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Агентство государственных услуг привязывает данные из архивов ЗАГС к персональным идентификационным номерам граждан, сообщает агентство в своем Telegram-канале.В систему в настоящий момент загружено более 60 миллионов архивных записей в цифровом виде. Специалисты трудятся над привязкой этих данных к ПИНФЛ (персональным идентификационным номерам физических лиц). Конечно, при такой работе неизбежны ошибки.В связи с этим Агентство госуслуг призывает граждан помочь ему усовершенствовать систему, и при обнаружении ошибок сообщать о них в соответствующие органы.Сообщить об ошибке можно по телефону госагентства либо лично в территориальное управление ЗАГС.Планируется также добавить соответствующую кнопку в личном кабинете пользователей на Едином портале.

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узбекистан, агентство государственных услуг, загс