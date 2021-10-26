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https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-kitae-predstavlen-dizayn-medaley-zimney-olimpiady-21105417.html
В Китае представлен дизайн медалей зимней Олимпиады
В Китае представлен дизайн медалей зимней Олимпиады
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские — 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T21:44+0500
2021-10-26T21:44+0500
в мире
китай
пекин
медали
олимпийские игры
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине во вторник представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей, сообщает РИА Новости.На лицевой стороне наград выгравирован логотип пяти олимпийских колец, а вокруг него — полное название игр на английском языке. В центре задней части медалей выгравирована эмблема Игр, а также полное название зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года на китайском языке. Задняя часть также украшена кольцами, на которых расположены 24 точки, что символизирует "бескрайнее звездное небо" и "гармонию между человеком и природой", а также порядковый номер игр (XXIV).Коробка для медали изготовлена из бамбука, что "подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Олимпийских игр", отмечают организаторы.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры — 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/skandaly-kurezy-proschaniya-slezy--olimpiada-v-tokio-dlya-sportsmenov-iz-sng-20006747.html
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китай, пекин, медали, олимпийские игры

В Китае представлен дизайн медалей зимней Олимпиады

21:44 26.10.2021
© Sputnik / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкОлимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Анна Раткогло
/
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XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские — 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине во вторник представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей, сообщает РИА Новости.
На лицевой стороне наград выгравирован логотип пяти олимпийских колец, а вокруг него — полное название игр на английском языке. В центре задней части медалей выгравирована эмблема Игр, а также полное название зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года на китайском языке.
Задняя часть также украшена кольцами, на которых расположены 24 точки, что символизирует "бескрайнее звездное небо" и "гармонию между человеком и природой", а также порядковый номер игр (XXIV).
Коробка для медали изготовлена из бамбука, что "подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Олимпийских игр", отмечают организаторы.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры — 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.
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