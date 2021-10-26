https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-moskve-lokdauna-net-i-ne-planiruetsya--peskov-21098789.html

В Москве локдауна нет и не планируется — Песков

В Москве локдауна нет и не планируется — Песков

Ранее в Правительстве РФ предложили ввести в стране нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября с сохранением заработной платы для недопущения ухудшения... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T16:13+0500

2021-10-26T16:13+0500

2021-10-26T16:13+0500

россия

дмитрий песков

коронавирус covid-19

самоизоляция

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Москве нет локдауна, и он не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Только я хочу обратить ваше внимание… в Москве нет и не планируется локдаун", - сказал Песков.Ранее в Правительстве РФ предложили ввести в стране нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября с сохранением заработной платы для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. В обращении к гражданам он попросил не подвергать риску других людей и брать больничный в случае ухудшения самочувствия. Также лидер РФ подчеркнул, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице РФ будут установлены досрочные выходные дни с 28 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20211023/glavnyy-sanitarnyy-vrach-o-lokdaune-poka-rechi-net-21040813.html

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дмитрий песков, коронавирус covid-19, самоизоляция