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В Ташкенте откроется представительство Международного фонда сельхозразвития
В Ташкенте откроется представительство Международного фонда сельхозразвития
Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T18:27+0500
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сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В столице откроется представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), передает агентство "Дунё".Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном.В ходе переговоров было предложено провести в Ташкенте международное мероприятие в сотрудничестве с МФСР. Отмечается, что открытие офиса фонда позволит расширить масштабы новых аграрных проектов в стране и привлечет необходимые финансовые ресурсы для поддержки малого предпринимательства в селах.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-zapuskaetsya-elektronnyy-portal-selxoztovarov-20552166.html
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узбекистан, ташкент, сельское хозяйство

В Ташкенте откроется представительство Международного фонда сельхозразвития

18:27 26.10.2021 (обновлено: 18:30 26.10.2021)
© СС0 / Unsplash / Red ZeppelinПоле
Поле - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© СС0 / Unsplash / Red Zeppelin
Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В столице откроется представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), передает агентство "Дунё".
Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном.
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В ходе переговоров было предложено провести в Ташкенте международное мероприятие в сотрудничестве с МФСР.
Отмечается, что открытие офиса фонда позволит расширить масштабы новых аграрных проектов в стране и привлечет необходимые финансовые ресурсы для поддержки малого предпринимательства в селах.
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