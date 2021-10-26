https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-tashkente-otkroetsya-predstavitelstvo-mejdunarodnogo-fonda-selxozrazvitiya-21101533.html

В Ташкенте откроется представительство Международного фонда сельхозразвития

В Ташкенте откроется представительство Международного фонда сельхозразвития

Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T18:27+0500

2021-10-26T18:27+0500

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общество

узбекистан

ташкент

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В столице откроется представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), передает агентство "Дунё".Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном.В ходе переговоров было предложено провести в Ташкенте международное мероприятие в сотрудничестве с МФСР. Отмечается, что открытие офиса фонда позволит расширить масштабы новых аграрных проектов в стране и привлечет необходимые финансовые ресурсы для поддержки малого предпринимательства в селах.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-zapuskaetsya-elektronnyy-portal-selxoztovarov-20552166.html

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узбекистан, ташкент, сельское хозяйство