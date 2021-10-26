https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-tashkente-otkroetsya-predstavitelstvo-mejdunarodnogo-fonda-selxozrazvitiya-21101533.html
В Ташкенте откроется представительство Международного фонда сельхозразвития
В Ташкенте откроется представительство Международного фонда сельхозразвития
Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T18:27+0500
2021-10-26T18:27+0500
2021-10-26T18:30+0500
общество
узбекистан
ташкент
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0f/19245271_0:123:2731:1659_1920x0_80_0_0_dc84954067cfdcc97bcdf3299a4ec3aa.jpg
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В столице откроется представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), передает агентство "Дунё".Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном.В ходе переговоров было предложено провести в Ташкенте международное мероприятие в сотрудничестве с МФСР. Отмечается, что открытие офиса фонда позволит расширить масштабы новых аграрных проектов в стране и привлечет необходимые финансовые ресурсы для поддержки малого предпринимательства в селах.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-zapuskaetsya-elektronnyy-portal-selxoztovarov-20552166.html
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0f/19245271_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59ff99494138fc67eb0a7517d5002746.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ташкент, сельское хозяйство
В Ташкенте откроется представительство Международного фонда сельхозразвития
18:27 26.10.2021 (обновлено: 18:30 26.10.2021)
Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
В столице откроется представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), передает
агентство "Дунё".
Для реализации инициативы посол РУз в Италии Отабек Акбаров встретился с вновь назначенным ответственным директором МФСР ООН по Узбекистану Фиди Раджонсоном.
В ходе переговоров было предложено провести в Ташкенте международное мероприятие в сотрудничестве с МФСР.
Отмечается, что открытие офиса фонда позволит расширить масштабы новых аграрных проектов в стране и привлечет необходимые финансовые ресурсы для поддержки малого предпринимательства в селах.