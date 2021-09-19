В Узбекистане запускается электронный портал сельхозтоваров

ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Электронный портал агропромышленного рынка начнет свою работу при Министерстве сельского хозяйства с 1 октября. Проект осуществляется в рамках дополнительных правительственных мер по сокращению потерь сельхозпродукции.В "тестовом" режиме портал будет запущен уже с 1 октября, а всеми функциями платформы можно будет воспользоваться с 1 января 2022 года.Кроме того, установлен новый порядок, стимулирующий использование холодильников для хранения, транспортировки и розничной торговли фруктами и овощами. Согласно ему, стоимость земельных участков и построек, находящихся в государственной собственности и выделенных через электронную торговую площадку "Е-АУКЦИОН", можно оплачивать равными долями в течение одного года с даты проведения аукциона.Помимо этого, с апреля 2021 года действует закон "О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров". Цель документа – предотвратить необоснованное повышение цен на продукты в период пандемии.Так, с 1 мая по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождены ввозимые на территорию страны растительное масло, семена подсолнечника и льна, соевые бобы, а также оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового).При этом, введены таможенные пошлины на экспорт некоторых видов продуктов, а предпринимателям разрешается продавать за границу не более половины растительного масла, полученного при переработке импортированных ими подсолнечного масла и семян подсолнечника.Недавно сообщалось о том, что власти Узбекистана сняли ограничения на экспорт проса, муки и порошка из сушеных бобовых культур, а также фруктов и орехов.
Портал позволит следить за наличием запасов продовольствия и уровнем цен, а также продавать товары онлайн.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Электронный портал агропромышленного рынка начнет свою работу при Министерстве сельского хозяйства с 1 октября. Проект осуществляется в рамках дополнительных правительственных мер по сокращению потерь сельхозпродукции.
Основные направления деятельности электронного портала:
- отслеживание информации о договорах между производителями, оптовыми и розничными организациями в режиме реального времени;
- анализ цен на основные виды сельскохозяйственных и продовольственных товаров;
- регулярная оценка обеспеченности внутреннего рынка основными видами продуктов питания;
- налаживание онлайн-взаимодействия и электронной коммерции между организациями.
В "тестовом" режиме портал будет запущен уже с 1 октября, а всеми функциями платформы можно будет воспользоваться с 1 января 2022 года.
Кроме того, установлен новый порядок, стимулирующий использование холодильников для хранения, транспортировки и розничной торговли фруктами и овощами. Согласно ему, стоимость земельных участков и построек, находящихся в государственной собственности и выделенных через электронную торговую площадку "Е-АУКЦИОН", можно оплачивать равными долями в течение одного года с даты проведения аукциона.
Помимо этого, с апреля 2021 года действует закон "О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров". Цель документа – предотвратить необоснованное повышение цен на продукты в период пандемии.
Так, с 1 мая по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождены ввозимые на территорию страны растительное масло, семена подсолнечника и льна, соевые бобы, а также оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового).
При этом, введены таможенные пошлины на экспорт некоторых видов продуктов, а предпринимателям разрешается продавать за границу не более половины растительного масла, полученного при переработке импортированных ими подсолнечного масла и семян подсолнечника.
Недавно сообщалось о том, что власти Узбекистана сняли ограничения на экспорт проса, муки и порошка из сушеных бобовых культур, а также фруктов и орехов.