Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-zapuskaetsya-elektronnyy-portal-selxoztovarov-20552166.html
В Узбекистане запускается электронный портал сельхозтоваров
В Узбекистане запускается электронный портал сельхозтоваров
Портал позволит следить за наличием запасов продовольствия и уровнем цен, а также продавать товары онлайн. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T11:55+0500
2021-09-19T11:55+0500
экономика
узбекистан
сельское хозяйство
продовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1371/31/13713144_0:99:2731:1635_1920x0_80_0_0_c24e0880d344a862b6a069043c19ebec.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Электронный портал агропромышленного рынка начнет свою работу при Министерстве сельского хозяйства с 1 октября. Проект осуществляется в рамках дополнительных правительственных мер по сокращению потерь сельхозпродукции.В "тестовом" режиме портал будет запущен уже с 1 октября, а всеми функциями платформы можно будет воспользоваться с 1 января 2022 года.Кроме того, установлен ​​новый порядок, стимулирующий использование холодильников для хранения, транспортировки и розничной торговли фруктами и овощами. Согласно ему, стоимость земельных участков и построек, находящихся в государственной собственности и выделенных через электронную торговую площадку "Е-АУКЦИОН", можно оплачивать равными долями в течение одного года с даты проведения аукциона.Помимо этого, с апреля 2021 года действует закон "О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров". Цель документа – предотвратить необоснованное повышение цен на продукты в период пандемии.Так, с 1 мая по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождены ввозимые на территорию страны растительное масло, семена подсолнечника и льна, соевые бобы, а также оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового).При этом, введены таможенные пошлины на экспорт некоторых видов продуктов, а предпринимателям разрешается продавать за границу не более половины растительного масла, полученного при переработке импортированных ими подсолнечного масла и семян подсолнечника.Недавно сообщалось о том, что власти Узбекистана сняли ограничения на экспорт проса, муки и порошка из сушеных бобовых культур, а также фруктов и орехов.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html
https://uz.sputniknews.ru/20210827/kartofelnye-plany-uzbekistana-kak-prokormit-sebya-i-zarabotat-na-sosedyax-20265494.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1371/31/13713144_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e15ec70d751636a93fb5f8dd71ec3936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, сельское хозяйство, продовольствие

В Узбекистане запускается электронный портал сельхозтоваров

11:55 19.09.2021
428
© Sputnik / Рамиз БахтияровНа базарах есть абсолютно все продукты
На базарах есть абсолютно все продукты - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Портал позволит следить за наличием запасов продовольствия и уровнем цен, а также продавать товары онлайн.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Электронный портал агропромышленного рынка начнет свою работу при Министерстве сельского хозяйства с 1 октября. Проект осуществляется в рамках дополнительных правительственных мер по сокращению потерь сельхозпродукции.
Основные направления деятельности электронного портала:

- отслеживание информации о договорах между производителями, оптовыми и розничными организациями в режиме реального времени;

- анализ цен на основные виды сельскохозяйственных и продовольственных товаров;

- регулярная оценка обеспеченности внутреннего рынка основными видами продуктов питания;

- налаживание онлайн-взаимодействия и электронной коммерции между организациями.

В "тестовом" режиме портал будет запущен уже с 1 октября, а всеми функциями платформы можно будет воспользоваться с 1 января 2022 года.
Кроме того, установлен ​​новый порядок, стимулирующий использование холодильников для хранения, транспортировки и розничной торговли фруктами и овощами. Согласно ему, стоимость земельных участков и построек, находящихся в государственной собственности и выделенных через электронную торговую площадку "Е-АУКЦИОН", можно оплачивать равными долями в течение одного года с даты проведения аукциона.
Грузоперевозки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
Общество
"Агроэкспрессы" из России поедут в Узбекистан по "зеленому коридору"
24 августа, 12:33
1326
Помимо этого, с апреля 2021 года действует закон "О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров". Цель документа – предотвратить необоснованное повышение цен на продукты в период пандемии.
Так, с 1 мая по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождены ввозимые на территорию страны растительное масло, семена подсолнечника и льна, соевые бобы, а также оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового).
При этом, введены таможенные пошлины на экспорт некоторых видов продуктов, а предпринимателям разрешается продавать за границу не более половины растительного масла, полученного при переработке импортированных ими подсолнечного масла и семян подсолнечника.
Недавно сообщалось о том, что власти Узбекистана сняли ограничения на экспорт проса, муки и порошка из сушеных бобовых культур, а также фруктов и орехов.
Леонид Холод: развитие картофелеводства в Узбекистане - на чем можно заработать - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
Видео
Картофельные планы Узбекистана: как прокормить себя и заработать на соседях
27 августа, 13:13
4182
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:17Выборы в госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих
15:31Три главы УИК освобождены от должности за вбросы на парламентских выборах РФ
14:40Ширин Абдуллаева: когда узнала, что прошла на "Ты Супер!", на радостях сломала лодыжку
14:17Вводится контроль за качеством металлопроката в строительстве
14:03Минтуризма опровергло приостановку выплат за шаги
13:23В СНГ создается общий рынок труда
13:00Ядерной державой управляют "дорогие эскортницы": чем это грозит
12:33"Маленькая НАТО": США, Британия и Австралия толкают мир к новой войне
11:55В Узбекистане запускается электронный портал сельхозтоваров
11:10В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ
ВчераВ Фергане создадут узбекско-пакистанский университет
ВчераСотрудники спецподразделения силовых структур посетили ТК "Малика" — видео
ВчераВ Ташкенте автоледи сбила четырехлетнюю девочку
ВчераУзбекистанские абитуриенты смогут подать заявление на суперконтракт до 1 октября
ВчераЗа выборами в Госдуму России по видеонаблюдению следят 7,5 тысяч человек — ЦИК РФ
ВчераБанкет в честь президентов: как Рахмон встречал глав государств — членов ОДКБ и ШОС
ВчераХудожник-импрессионист из Хорезма провел мастер-классы в Петербурге
Вчера"Нож в спину": бывшую великую державу обижают и США, и Россия
ВчераЕвропа опять собирается воевать
ВчераФранция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии