https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-zapuskaetsya-elektronnyy-portal-selxoztovarov-20552166.html

В Узбекистане запускается электронный портал сельхозтоваров

В Узбекистане запускается электронный портал сельхозтоваров

Портал позволит следить за наличием запасов продовольствия и уровнем цен, а также продавать товары онлайн. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T11:55+0500

2021-09-19T11:55+0500

2021-09-19T11:55+0500

экономика

узбекистан

сельское хозяйство

продовольствие

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Электронный портал агропромышленного рынка начнет свою работу при Министерстве сельского хозяйства с 1 октября. Проект осуществляется в рамках дополнительных правительственных мер по сокращению потерь сельхозпродукции.В "тестовом" режиме портал будет запущен уже с 1 октября, а всеми функциями платформы можно будет воспользоваться с 1 января 2022 года.Кроме того, установлен ​​новый порядок, стимулирующий использование холодильников для хранения, транспортировки и розничной торговли фруктами и овощами. Согласно ему, стоимость земельных участков и построек, находящихся в государственной собственности и выделенных через электронную торговую площадку "Е-АУКЦИОН", можно оплачивать равными долями в течение одного года с даты проведения аукциона.Помимо этого, с апреля 2021 года действует закон "О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров". Цель документа – предотвратить необоснованное повышение цен на продукты в период пандемии.Так, с 1 мая по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождены ввозимые на территорию страны растительное масло, семена подсолнечника и льна, соевые бобы, а также оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового).При этом, введены таможенные пошлины на экспорт некоторых видов продуктов, а предпринимателям разрешается продавать за границу не более половины растительного масла, полученного при переработке импортированных ими подсолнечного масла и семян подсолнечника.Недавно сообщалось о том, что власти Узбекистана сняли ограничения на экспорт проса, муки и порошка из сушеных бобовых культур, а также фруктов и орехов.

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узбекистан, сельское хозяйство, продовольствие