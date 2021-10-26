https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-uzbekistane-prognoziruyut-snijenie-tsen-na-podderjannye-avto-21097951.html

В Узбекистане прогнозируют снижение цен на подержанные авто

В Узбекистане прогнозируют снижение цен на подержанные авто

Сборы за покупку подержанных авто не включены в параметры госбюджета на будущий год. Кроме того, будут пересмотрены размеры некоторых госпошлин и изменено... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T15:52+0500

2021-10-26T15:52+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Министерство финансов Узбекистана не включило сборы, уплачиваемые при покупке автомобиля на вторичном рынке, в параметры бюджета на 2022 год, заявил в своем Telegram-канале депутат Дониёр Ганиев.По его словам, это следует из официального ответа ведомства на его запрос с предложением снизить ставки госпошлины и сборов, уплачиваемых при купле-продаже поддержанных автомобилей.Он также отметил, что Минюст и Минфин пересмотрят размеры государственных пошлин, установленных за нотариальное оформление договоров купли-продажи автомобилей, и разработают законопроект о поправках в закон “О государственной пошлине”.Все это, по его словам, предполагает уже с 2022 года резкое сокращение расходов на оформление авто, купленного на вторичном рынке, увеличение объемов продаж и, как следствие, — снижение цен.

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