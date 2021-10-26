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https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-uzbekistane-vyyavleny-tri-regiona-gde-bolshe-vsego-nezakonno-ispolzovali-gaz-21101042.html
В Узбекистане выявлены три региона, где больше всего незаконно использовали газ
В Узбекистане выявлены три региона, где больше всего незаконно использовали газ
По данным Министерства энергетики, объем нанесенного ущерба газоснабжающим компаниям составил 3 млрд 832 млн сумов. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T17:55+0500
2021-10-26T17:57+0500
общество
хищение
газоснабжение
министерство энергетики узбекистана
газ
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане выявлено 228 случаев незаконного использования природного газа, сообщает пресс-служба Минэнерго.По данным министерства, больше всего противозаконных действий, связанных с хищением газа, зарегистрировано в Наманганской, Хорезмской и Ташкентской областях.Отмечается, что незаконно использовались 4 млн 278 тысяч кубометров природного газа. Такое количество газообразного топлива могли бы применять 427 830 домохозяйств в сутки. Объем нанесенного ущерба составил 3 млрд 832 млн сумов.В настоящее время все необходимые документы оформлены и переданы в правоохранительные органы.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsy-zadoljali-za-gaz-bolee-500-mlrd-sumov-20952522.html
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хищение, газоснабжение, министерство энергетики узбекистана, газ

В Узбекистане выявлены три региона, где больше всего незаконно использовали газ

17:55 26.10.2021 (обновлено: 17:57 26.10.2021)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваПредупреждение об опасности рядом с трубой газопровода на фасаде здания.
Предупреждение об опасности рядом с трубой газопровода на фасаде здания. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
По данным Министерства энергетики, объем нанесенного ущерба газоснабжающим компаниям составил 3 млрд 832 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане выявлено 228 случаев незаконного использования природного газа, сообщает пресс-служба Минэнерго.
По данным министерства, больше всего противозаконных действий, связанных с хищением газа, зарегистрировано в Наманганской, Хорезмской и Ташкентской областях.
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Отмечается, что незаконно использовались 4 млн 278 тысяч кубометров природного газа. Такое количество газообразного топлива могли бы применять 427 830 домохозяйств в сутки. Объем нанесенного ущерба составил 3 млрд 832 млн сумов.
В настоящее время все необходимые документы оформлены и переданы в правоохранительные органы.
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