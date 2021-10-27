https://uz.sputniknews.ru/20211027/fermery-i-agroklastery-smogut-prodavat-zerno-po-rynochnym-tsenam--mirziyoev-21124737.html
Фермеры и агрокластеры смогут продавать зерно по рыночным ценам — Мирзиёев
Фермеры и агрокластеры смогут продавать зерно по рыночным ценам — Мирзиёев
Президент Узбекистана объявил о переходе к рыночным механизмам при продаже зерна на внутреннем рынке. Однако для дехкан и агрокластеров сохраняются некоторые... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T21:25+0500
2021-10-27T21:25+0500
2021-10-27T21:42+0500
экономика
узбекистан
шавкат мирзиёев
сельское хозяйство
зерно
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Зерновые кластеры и дехкане с 2022 года получат право свободно продавать пшеницу по рыночным ценам. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе селекторного совещания, посвященного развитию сельского хозяйства.Глава государства подчеркнул, что эта мера станет еще одним этапам к переходу к рыночным отношениям в аграрном секторе.Помимо этого, зерноперерабатывающие предприятия в составе "Уздонмахсулот" выставят на аукцион для продажи и перепрофилирования их в современные агрокластеры. Шавкат Мирзиёев во время одной из поездок по республике летом 2021 года подчеркнул, что необходимо наращивать урожайность пшеницы в плодородных регионах с нынешних 72 до 100 центнеров с гектара.Кроме того, президент поручил провести анализ и ревизию малоэффективных земель, которые не подходят для выращивания хлопка и зерновых культур для перепрофилирования под другие нужды. Эти площади будут на конкурсной основе переданы частным фермерам.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/uzbekskiy-lider-poruchil-uvelichit-sbor-pshenitsy-v-andijanskoy-oblasti-19285887.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, сельское хозяйство, зерно
Фермеры и агрокластеры смогут продавать зерно по рыночным ценам — Мирзиёев
21:25 27.10.2021 (обновлено: 21:42 27.10.2021)
Президент Узбекистана объявил о переходе к рыночным механизмам при продаже зерна на внутреннем рынке. Однако для дехкан и агрокластеров сохраняются некоторые условия.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Зерновые кластеры и дехкане с 2022 года получат право свободно продавать пшеницу по рыночным ценам. Об этом заявил
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе селекторного совещания, посвященного развитию сельского хозяйства.
Глава государства подчеркнул, что эта мера станет еще одним этапам к переходу к рыночным отношениям в аграрном секторе.
В то же время фермеры и предприятия обязаны в течение трех лет выставлять 2,5 тонны зерна с каждого гектара на биржевые торги, а уже оставшейся продукцией распоряжаться по своему усмотрению по свободным ценам.
Помимо этого, зерноперерабатывающие предприятия в составе "Уздонмахсулот" выставят на аукцион для продажи и перепрофилирования их в современные агрокластеры.
Шавкат Мирзиёев во время одной из поездок по республике летом 2021 года подчеркнул, что необходимо наращивать урожайность пшеницы в плодородных регионах с нынешних 72 до 100 центнеров с гектара.
Кроме того, президент поручил провести анализ и ревизию малоэффективных земель, которые не подходят для выращивания хлопка и зерновых культур для перепрофилирования под другие нужды. Эти площади будут на конкурсной основе переданы частным фермерам.