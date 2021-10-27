https://uz.sputniknews.ru/20211027/fermery-i-agroklastery-smogut-prodavat-zerno-po-rynochnym-tsenam--mirziyoev-21124737.html

Фермеры и агрокластеры смогут продавать зерно по рыночным ценам — Мирзиёев

Фермеры и агрокластеры смогут продавать зерно по рыночным ценам — Мирзиёев

Президент Узбекистана объявил о переходе к рыночным механизмам при продаже зерна на внутреннем рынке. Однако для дехкан и агрокластеров сохраняются некоторые... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T21:25+0500

2021-10-27T21:25+0500

2021-10-27T21:42+0500

экономика

узбекистан

шавкат мирзиёев

сельское хозяйство

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/17/32/173214_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b92f8f5179849df09f12c689c25a9a12.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Зерновые кластеры и дехкане с 2022 года получат право свободно продавать пшеницу по рыночным ценам. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе селекторного совещания, посвященного развитию сельского хозяйства.Глава государства подчеркнул, что эта мера станет еще одним этапам к переходу к рыночным отношениям в аграрном секторе.Помимо этого, зерноперерабатывающие предприятия в составе "Уздонмахсулот" выставят на аукцион для продажи и перепрофилирования их в современные агрокластеры. Шавкат Мирзиёев во время одной из поездок по республике летом 2021 года подчеркнул, что необходимо наращивать урожайность пшеницы в плодородных регионах с нынешних 72 до 100 центнеров с гектара.Кроме того, президент поручил провести анализ и ревизию малоэффективных земель, которые не подходят для выращивания хлопка и зерновых культур для перепрофилирования под другие нужды. Эти площади будут на конкурсной основе переданы частным фермерам.

https://uz.sputniknews.ru/20210617/uzbekskiy-lider-poruchil-uvelichit-sbor-pshenitsy-v-andijanskoy-oblasti-19285887.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шавкат мирзиёев, сельское хозяйство, зерно