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Узбекский лидер поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области
Узбекский лидер поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области
Глава государства в четверг посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T17:15+0500
2021-06-17T17:35+0500
политика
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
андижанская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области.Глава государства 17-18 июня находится в самом восточном регионе республики с рабочей поездкой.Как рассказали в пресс-службе президента, он посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе, где побывал на пшеничном поле.В этом году, как ожидается, с каждого из более чем 55 гектаров земли, засеянных этим злаком, будет собрано свыше 72 центнеров зерна. Урожаем планируется распорядиться следующим образом: 177 тонн продать государству, 225 — оставить себе.Во время беседы с фермерами и молодежью он также отметил, что видит изменения, произошедшие в регионе в результате реформ."Но этого недостаточно. Нам следует создать еще больше рабочих мест, улучшить условия в махалле", — заявил президент.Ранее глава государства посетил швейно-трикотажное предприятие And gold в Избасканском районе и инновационную теплицу в Пахтаабадском.
андижанская область
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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, андижанская область, шавкат мирзиёев

Узбекский лидер поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области

17:15 17.06.2021 (обновлено: 17:35 17.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПшеничное поле
Пшеничное поле - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства в четверг посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области.
Глава государства 17-18 июня находится в самом восточном регионе республики с рабочей поездкой.
Как рассказали в пресс-службе президента, он посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе, где побывал на пшеничном поле.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе Андижанской области
Президент Узбекистана посетил фермерское хозяйство Рустамжон замин ривожи в Избасканском районе Андижанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
Президент Узбекистана посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе Андижанской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В этом году, как ожидается, с каждого из более чем 55 гектаров земли, засеянных этим злаком, будет собрано свыше 72 центнеров зерна. Урожаем планируется распорядиться следующим образом: 177 тонн продать государству, 225 — оставить себе.
"Необходимо принять меры для доведения урожайности пшеницы до 100 центнеров (вероятно, с одного гектара. — Прим. ред.). Тогда и фермер, и работники будут зарабатывать больше. Когда доход хороший, фермер начнет уделять внимание науке, работать по-новому, помогать соседям, молодежи", — сказал Мирзиёев.
Во время беседы с фермерами и молодежью он также отметил, что видит изменения, произошедшие в регионе в результате реформ.
"Но этого недостаточно. Нам следует создать еще больше рабочих мест, улучшить условия в махалле", — заявил президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе
Президент Узбекистана посетил фермерское хозяйство Рустамжон замин ривожи в Избасканском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
Президент Узбекистана посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее глава государства посетил швейно-трикотажное предприятие And gold в Избасканском районе и инновационную теплицу в Пахтаабадском.
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