Политика
Узбекский лидер поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области
17:15 17.06.2021 (обновлено: 17:35 17.06.2021)
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Глава государства в четверг посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области.
Глава государства 17-18 июня находится в самом восточном регионе республики с рабочей поездкой.
Как рассказали в пресс-службе президента, он посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе, где побывал на пшеничном поле.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе Андижанской области
Президент Узбекистана посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе Андижанской области
В этом году, как ожидается, с каждого из более чем 55 гектаров земли, засеянных этим злаком, будет собрано свыше 72 центнеров зерна. Урожаем планируется распорядиться следующим образом: 177 тонн продать государству, 225 — оставить себе.
"Необходимо принять меры для доведения урожайности пшеницы до 100 центнеров (вероятно, с одного гектара. — Прим. ред.). Тогда и фермер, и работники будут зарабатывать больше. Когда доход хороший, фермер начнет уделять внимание науке, работать по-новому, помогать соседям, молодежи", — сказал Мирзиёев.
Во время беседы с фермерами и молодежью он также отметил, что видит изменения, произошедшие в регионе в результате реформ.
"Но этого недостаточно. Нам следует создать еще больше рабочих мест, улучшить условия в махалле", — заявил президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе
Президент Узбекистана посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе
Ранее глава государства посетил швейно-трикотажное предприятие And gold в Избасканском районе и инновационную теплицу в Пахтаабадском.