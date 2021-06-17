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Узбекский лидер поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области

Узбекский лидер поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области

Глава государства в четверг посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T17:15+0500

2021-06-17T17:15+0500

2021-06-17T17:35+0500

политика

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

андижанская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области.Глава государства 17-18 июня находится в самом восточном регионе республики с рабочей поездкой.Как рассказали в пресс-службе президента, он посетил фермерское хозяйство "Рустамжон замин ривожи" в Избасканском районе, где побывал на пшеничном поле.В этом году, как ожидается, с каждого из более чем 55 гектаров земли, засеянных этим злаком, будет собрано свыше 72 центнеров зерна. Урожаем планируется распорядиться следующим образом: 177 тонн продать государству, 225 — оставить себе.Во время беседы с фермерами и молодежью он также отметил, что видит изменения, произошедшие в регионе в результате реформ."Но этого недостаточно. Нам следует создать еще больше рабочих мест, улучшить условия в махалле", — заявил президент.Ранее глава государства посетил швейно-трикотажное предприятие And gold в Избасканском районе и инновационную теплицу в Пахтаабадском.

андижанская область

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, андижанская область, шавкат мирзиёев