Лавров заявил, что террористами в Афганистане управляют извне

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Выступая на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана Сергей Лавров озвучил позицию России касательно внутриполитической ситуации в этой стране заявил, что террористами в Афганистане манипулируют извне, сообщает Sputnik.При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что соседи Афганистана не должны пускать к себе силы США и НАТО.Он напомнил, что террористы уже пытаются проникнуть из Афганистана на территорию соседних стран под видом беженцев. Это серьезная проблема, отсутствие решения которой не позволяет талибам* построить нормальную внешнюю политику. Для купирования афганских угроз задействуются механизмы ООН, ОДКБ, ШОС.Также глава российского МИД заявил, что "Московский формат" консультаций по Афганистану эффективен и безальтернативен. При этом, РФ не навязывает членам запрещенной организации свое видение устройства страны, однако жизненно необходимо учитывать интересы всех этнополитических сил.РФ уважает цели талибов* по примирению, созданию инклюзивного правительства и проведению всеобщих выборов и верит, что Афганистан может вернуться на мировую арену как ответственная и мирная страна.В ближайшее время Россия планирует передать "афганским партнерам" продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.* - члены террористической организации, запрещенной в РФ и других странах мира.
Россия верит, что Афганистан может вернуться на мировую арену как ответственная и мирная страна.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Выступая на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана Сергей Лавров озвучил позицию России касательно внутриполитической ситуации в этой стране заявил, что террористами в Афганистане манипулируют извне, сообщает Sputnik.
При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что соседи Афганистана не должны пускать к себе силы США и НАТО.
Он напомнил, что террористы уже пытаются проникнуть из Афганистана на территорию соседних стран под видом беженцев. Это серьезная проблема, отсутствие решения которой не позволяет талибам* построить нормальную внешнюю политику. Для купирования афганских угроз задействуются механизмы ООН, ОДКБ, ШОС.
Также глава российского МИД заявил, что "Московский формат" консультаций по Афганистану эффективен и безальтернативен. При этом, РФ не навязывает членам запрещенной организации свое видение устройства страны, однако жизненно необходимо учитывать интересы всех этнополитических сил.
РФ уважает цели талибов* по примирению, созданию инклюзивного правительства и проведению всеобщих выборов и верит, что Афганистан может вернуться на мировую арену как ответственная и мирная страна.
В ближайшее время Россия планирует передать "афганским партнерам" продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.
Встреча глав МИД стран-соседей Афганистана
Среди участников дискуссии - министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана, Ирана, России и Китая.
Представители движения "Талибана"* не приглашены и подтвердили, что участие во встрече не примут.
* - члены террористической организации, запрещенной в РФ и других странах мира.