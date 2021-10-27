https://uz.sputniknews.ru/20211027/lavrov-zayavil-chto-terroristami-v-afganistane-upravlyayut-izvne-21117172.html

Лавров заявил, что террористами в Афганистане управляют извне

Лавров заявил, что террористами в Афганистане управляют извне

Россия верит, что Афганистан может вернуться на мировую арену как ответственная и мирная страна. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T16:07+0500

2021-10-27T16:07+0500

2021-10-27T16:07+0500

политика

сергей лавров

афганистан

мид узбекистана

тегеран

встреча

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Выступая на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана Сергей Лавров озвучил позицию России касательно внутриполитической ситуации в этой стране заявил, что террористами в Афганистане манипулируют извне, сообщает Sputnik.При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что соседи Афганистана не должны пускать к себе силы США и НАТО.Он напомнил, что террористы уже пытаются проникнуть из Афганистана на территорию соседних стран под видом беженцев. Это серьезная проблема, отсутствие решения которой не позволяет талибам* построить нормальную внешнюю политику. Для купирования афганских угроз задействуются механизмы ООН, ОДКБ, ШОС.Также глава российского МИД заявил, что "Московский формат" консультаций по Афганистану эффективен и безальтернативен. При этом, РФ не навязывает членам запрещенной организации свое видение устройства страны, однако жизненно необходимо учитывать интересы всех этнополитических сил.РФ уважает цели талибов* по примирению, созданию инклюзивного правительства и проведению всеобщих выборов и верит, что Афганистан может вернуться на мировую арену как ответственная и мирная страна.В ближайшее время Россия планирует передать "афганским партнерам" продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.* - члены террористической организации, запрещенной в РФ и других странах мира.

https://uz.sputniknews.ru/20211019/kamilov-primet-uchastie-vo-vstreche-stran-sosedey-afganistana-20975982.html

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