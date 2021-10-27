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https://uz.sputniknews.ru/20211027/lavrov-zayavil-chto-terroristami-v-afganistane-upravlyayut-izvne-21117172.html
Лавров заявил, что террористами в Афганистане управляют извне
Лавров заявил, что террористами в Афганистане управляют извне
Россия верит, что Афганистан может вернуться на мировую арену как ответственная и мирная страна. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T16:07+0500
2021-10-27T16:07+0500
политика
сергей лавров
афганистан
мид узбекистана
тегеран
встреча
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Выступая на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана Сергей Лавров озвучил позицию России касательно внутриполитической ситуации в этой стране заявил, что террористами в Афганистане манипулируют извне, сообщает Sputnik.При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что соседи Афганистана не должны пускать к себе силы США и НАТО.Он напомнил, что террористы уже пытаются проникнуть из Афганистана на территорию соседних стран под видом беженцев. Это серьезная проблема, отсутствие решения которой не позволяет талибам* построить нормальную внешнюю политику. Для купирования афганских угроз задействуются механизмы ООН, ОДКБ, ШОС.Также глава российского МИД заявил, что "Московский формат" консультаций по Афганистану эффективен и безальтернативен. При этом, РФ не навязывает членам запрещенной организации свое видение устройства страны, однако жизненно необходимо учитывать интересы всех этнополитических сил.РФ уважает цели талибов* по примирению, созданию инклюзивного правительства и проведению всеобщих выборов и верит, что Афганистан может вернуться на мировую арену как ответственная и мирная страна.В ближайшее время Россия планирует передать "афганским партнерам" продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.* - члены террористической организации, запрещенной в РФ и других странах мира.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/kamilov-primet-uchastie-vo-vstreche-stran-sosedey-afganistana-20975982.html
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сергей лавров, афганистан, мид узбекистана, тегеран, встреча

Лавров заявил, что террористами в Афганистане управляют извне

16:07 27.10.2021
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
/
Перейти в фотобанк
Россия верит, что Афганистан может вернуться на мировую арену как ответственная и мирная страна.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Выступая на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана Сергей Лавров озвучил позицию России касательно внутриполитической ситуации в этой стране заявил, что террористами в Афганистане манипулируют извне, сообщает Sputnik.
При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что соседи Афганистана не должны пускать к себе силы США и НАТО.
Он напомнил, что террористы уже пытаются проникнуть из Афганистана на территорию соседних стран под видом беженцев. Это серьезная проблема, отсутствие решения которой не позволяет талибам* построить нормальную внешнюю политику. Для купирования афганских угроз задействуются механизмы ООН, ОДКБ, ШОС.
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Также глава российского МИД заявил, что "Московский формат" консультаций по Афганистану эффективен и безальтернативен. При этом, РФ не навязывает членам запрещенной организации свое видение устройства страны, однако жизненно необходимо учитывать интересы всех этнополитических сил.
РФ уважает цели талибов* по примирению, созданию инклюзивного правительства и проведению всеобщих выборов и верит, что Афганистан может вернуться на мировую арену как ответственная и мирная страна.
В ближайшее время Россия планирует передать "афганским партнерам" продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.
Встреча глав МИД стран-соседей Афганистана

Среди участников дискуссии - министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана, Ирана, России и Китая.

Представители движения "Талибана"* не приглашены и подтвердили, что участие во встрече не примут.

* - члены террористической организации, запрещенной в РФ и других странах мира.
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