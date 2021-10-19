https://uz.sputniknews.ru/20211019/kamilov-primet-uchastie-vo-vstreche-stran-sosedey-afganistana-20975982.html
Камилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана
Камилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана
Официальный представитель узбекистанского МИД заявил об участии руководителя ведомства во встрече по Афганистану, которая пройдет в Иране в конце месяца. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T21:45+0500
2021-10-19T21:45+0500
2021-10-19T21:45+0500
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие во встрече глав МИД государств-соседей Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя узбекистанского МИД Юсупа Кабулжанова.В понедельник о запланированном мероприятии сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам оно пройдет 27 октября в Тегеране.Во вторник также сообщалось о намеченном в российской столице на 20 октября третьем заседании Московского формата по ситуации в Афганистане. Как сообщил Sputnik Кабулжанов, от Узбекистана в нем примет участие спецпредставитель президента по делам ИРА Исматулла Иргашев.На встрече обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html
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москва, афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, тегеран, переговоры, исматулла иргашев
Камилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана
Официальный представитель узбекистанского МИД заявил об участии руководителя ведомства во встрече по Афганистану, которая пройдет в Иране в конце месяца.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие во встрече глав МИД государств-соседей Афганистана, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя узбекистанского МИД Юсупа Кабулжанова.
В понедельник о запланированном мероприятии сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам оно пройдет 27 октября в Тегеране.
"Узбекистан будет представлен на предстоящей встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Тегеране на уровне главы МИД Республики Узбекистан", — сказал Кабулжанов.
Во вторник также сообщалось
о намеченном в российской столице на 20 октября третьем заседании Московского формата по ситуации в Афганистане. Как сообщил Sputnik Кабулжанов, от Узбекистана в нем примет участие спецпредставитель президента по делам ИРА Исматулла Иргашев.
На встрече обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.
Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран