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Представитель Узбекистана примет участие в московских переговорах по Афганистану
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/kamilov-primet-uchastie-vo-vstreche-stran-sosedey-afganistana-20975982.html
Камилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана
Камилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана
Официальный представитель узбекистанского МИД заявил об участии руководителя ведомства во встрече по Афганистану, которая пройдет в Иране в конце месяца. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T21:45+0500
2021-10-19T21:45+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
москва
афганистан
абдулазиз камилов
мид узбекистана
тегеран
переговоры
исматулла иргашев
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие во встрече глав МИД государств-соседей Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя узбекистанского МИД Юсупа Кабулжанова.В понедельник о запланированном мероприятии сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам оно пройдет 27 октября в Тегеране.Во вторник также сообщалось о намеченном в российской столице на 20 октября третьем заседании Московского формата по ситуации в Афганистане. Как сообщил Sputnik Кабулжанов, от Узбекистана в нем примет участие спецпредставитель президента по делам ИРА Исматулла Иргашев.На встрече обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html
https://uz.sputniknews.ru/20211017/itogi-peregovorov-delegatsiy-uzbekistana-i-afganistana--zayavlenie-talibov-20937836.html
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москва, афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, тегеран, переговоры, исматулла иргашев

Камилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана

21:45 19.10.2021
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© пресс-служба МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© пресс-служба МИД Узбекистана
Официальный представитель узбекистанского МИД заявил об участии руководителя ведомства во встрече по Афганистану, которая пройдет в Иране в конце месяца.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие во встрече глав МИД государств-соседей Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя узбекистанского МИД Юсупа Кабулжанова.
В понедельник о запланированном мероприятии сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам оно пройдет 27 октября в Тегеране.
"Узбекистан будет представлен на предстоящей встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Тегеране на уровне главы МИД Республики Узбекистан", — сказал Кабулжанов.
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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Во вторник также сообщалось о намеченном в российской столице на 20 октября третьем заседании Московского формата по ситуации в Афганистане. Как сообщил Sputnik Кабулжанов, от Узбекистана в нем примет участие спецпредставитель президента по делам ИРА Исматулла Иргашев.
На встрече обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.
Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
В Термезе состоялась встреча делегаций Узбекистана и Афганистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
Политика
Итоги переговоров делегаций Узбекистана и Афганистана — заявление талибов
17 октября, 11:01
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