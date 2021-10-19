https://uz.sputniknews.ru/20211019/kamilov-primet-uchastie-vo-vstreche-stran-sosedey-afganistana-20975982.html

Камилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана

Камилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана

Официальный представитель узбекистанского МИД заявил об участии руководителя ведомства во встрече по Афганистану, которая пройдет в Иране в конце месяца. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T21:45+0500

2021-10-19T21:45+0500

2021-10-19T21:45+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие во встрече глав МИД государств-соседей Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя узбекистанского МИД Юсупа Кабулжанова.В понедельник о запланированном мероприятии сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам оно пройдет 27 октября в Тегеране.Во вторник также сообщалось о намеченном в российской столице на 20 октября третьем заседании Московского формата по ситуации в Афганистане. Как сообщил Sputnik Кабулжанов, от Узбекистана в нем примет участие спецпредставитель президента по делам ИРА Исматулла Иргашев.На встрече обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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