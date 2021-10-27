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Малообеспеченным семьям выделят кредиты на плодоовощные проекты
Малообеспеченным семьям выделят кредиты на плодоовощные проекты
Шавкат Мирзиёев сообщил о планах по сокращению двухсот тысяч гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна, которые передадут населению в... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T22:11+0500
2021-10-27T22:26+0500
экономика
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент
сельское хозяйство
малообеспеченные семьи
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Узбекистана указал на необходимость обучить малообеспеченные семьи ведению хозяйства и оказать им для этого соответствующую помощь, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.На видеоселекторном совещании, прошедшем в среду, Шавкат Мирзиёев сообщил о планах по сокращению двухсот тысяч гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна. Они будут предоставляться населению в долгосрочную аренду на конкурсной основе.На совещании также обсуждены меры по созданию дополнительных возможностей для плодоовощных кластеров и кооперативов. Подчеркнута важность льготного кредитования этих субъектов через Фонд поддержки сельского хозяйства. В частности, на оборотный капитал плодоовощных кластеров фонд выделит кредитные ресурсы по ставке 10 процентов сроком на 1 год.Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить инфраструктурой плодоовощные кластеры и перерабатывающие предприятия, а также создать агрологистические центры на основе государственно-частного партнерства.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekskaya-pyatiletka-chego-dobilas-respublika-s-novym-prezidentom-20781628.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, президент, сельское хозяйство, малообеспеченные семьи

Малообеспеченным семьям выделят кредиты на плодоовощные проекты

22:11 27.10.2021 (обновлено: 22:26 27.10.2021)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Шавкат Мирзиёев сообщил о планах по сокращению двухсот тысяч гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна, которые передадут населению в долгосрочную аренду.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Узбекистана указал на необходимость обучить малообеспеченные семьи ведению хозяйства и оказать им для этого соответствующую помощь, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
На видеоселекторном совещании, прошедшем в среду, Шавкат Мирзиёев сообщил о планах по сокращению двухсот тысяч гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна. Они будут предоставляться населению в долгосрочную аренду на конкурсной основе.

"Глава государства указал на необходимость уделить при этом особое внимание малообеспеченным семьям, обучить их ведению хозяйства и оказать соответствующую помощь. Для этого на плодоовощные проекты на сумму до 100 миллионов сумов будут предоставлены кредиты на условиях программы "Каждая семья — предприниматель", — говорится в сообщении.

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На совещании также обсуждены меры по созданию дополнительных возможностей для плодоовощных кластеров и кооперативов. Подчеркнута важность льготного кредитования этих субъектов через Фонд поддержки сельского хозяйства. В частности, на оборотный капитал плодоовощных кластеров фонд выделит кредитные ресурсы по ставке 10 процентов сроком на 1 год.
Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить инфраструктурой плодоовощные кластеры и перерабатывающие предприятия, а также создать агрологистические центры на основе государственно-частного партнерства.
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