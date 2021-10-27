https://uz.sputniknews.ru/20211027/maloobespechennym-semyam-vydelyat-kredity-na-plodoovoschnye-proekty-21125592.html

Малообеспеченным семьям выделят кредиты на плодоовощные проекты

Малообеспеченным семьям выделят кредиты на плодоовощные проекты

Шавкат Мирзиёев сообщил о планах по сокращению двухсот тысяч гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна, которые передадут населению в... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T22:11+0500

2021-10-27T22:11+0500

2021-10-27T22:26+0500

экономика

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент

сельское хозяйство

малообеспеченные семьи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/258/68/2586889_0:95:3077:1826_1920x0_80_0_0_8b83dc84ddfa01a92805470a18f4c2d2.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Узбекистана указал на необходимость обучить малообеспеченные семьи ведению хозяйства и оказать им для этого соответствующую помощь, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.На видеоселекторном совещании, прошедшем в среду, Шавкат Мирзиёев сообщил о планах по сокращению двухсот тысяч гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна. Они будут предоставляться населению в долгосрочную аренду на конкурсной основе.На совещании также обсуждены меры по созданию дополнительных возможностей для плодоовощных кластеров и кооперативов. Подчеркнута важность льготного кредитования этих субъектов через Фонд поддержки сельского хозяйства. В частности, на оборотный капитал плодоовощных кластеров фонд выделит кредитные ресурсы по ставке 10 процентов сроком на 1 год.Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить инфраструктурой плодоовощные кластеры и перерабатывающие предприятия, а также создать агрологистические центры на основе государственно-частного партнерства.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekskaya-pyatiletka-chego-dobilas-respublika-s-novym-prezidentom-20781628.html

https://uz.sputniknews.ru/20200624/Sozdaetsya-Obedinenie-khlopkovo-tekstilnykh-klasterov-Uzbekistana-14405249.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шавкат мирзиёев, президент, сельское хозяйство, малообеспеченные семьи