Аналитика
Узбекская пятилетка: чего добилась республика с новым президентом
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© Пресс-служба центра "Стратегия развития"Международная конференция "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет"
© Пресс-служба центра "Стратегия развития"
В Ташкенте члены правительства, руководители министерств и ведомств отчитались о ключевых результатах пятилетних реформ в рамках Стратегии действий. В этом году завершается период реализации стратегического документа.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Международная конференция "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет", прошедшая в столице, стала своеобразной площадкой, на которой участники не только ознакомились с результатами проводимых в стране реформ, но и представили свои оценки и рекомендации, которые будут учтены в процессе разработки мер по дальнейшему реформированию страны.
"Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям Республики Узбекистан на 2017-2021 годы" стала стратегическим документом, в рамках которого произошли ощутимые изменения в политической, правовой, экономической и социальной сферах.
Среди приоритетных направлений выделены: совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебной системы, развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы, а также обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.
Исполнительный директор Центра "Стратегия развития" Элдор Туляков представил единую электронную платформу Reforms.uz. Здесь содержится подробная информация о результатах реформ в простом и доступном виде. В процессе создания медиа-ресурса специалисты Центра "Стратегия развития" и Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) изучили большой массив данных – как официальные цифры и статистику государственных органов, так и отчеты международных организаций, оценки зарубежных экспертов и гражданского общества. Теперь любой житель страны может ознакомиться с результатами реформ по конкретной, интересующей его теме, а все цифры на платформе приводятся в сравнительной форме: за временные периоды с 1991 по 2016 и с 2017 по 2021 годы.
© Пресс-служба центра "Стратегия развития"Исполнительный директор Центра "Стратегия развития" Элдор Туляков
Исполнительный директор Центра "Стратегия развития" Элдор Туляков
© Пресс-служба центра "Стратегия развития"
"При подготовке единой электронной базы мы запросили статистические данные из более чем 70 министерств и ведомств, изучили материалы международных организаций, вели тесный диалог с институтами гражданского общества. Из тысячи предоставленных документов было отобрано 400 ключевых показателей. Перед нами стояла задача показать жителям Узбекистана достигнутые результаты простым и понятным способом. Сделать этот сложный язык статистики, сухих цифр, сложных диаграмм и графиков понятным каждому – и профессионалу, и зарубежному эксперту, и простому гражданину", - рассказал Элдор Туляков.
По его словам, очень важно показать узбекистанцам, что участие в процессе реформ дает результаты и что надо продолжать выбранный курс вместе.
Меньше бюрократии
Для совершенствования государственного и общественного строительства начата и продолжается административная реформа. Ее цель — повышение эффективности деятельности государственного аппарата. В частности, уже упразднены 110 неэффективных межведомственных органов, созданы десять новых министерств и ведомств, шесть государственных функций переданы частному сектору.
© Пресс-служба центра "Стратегия развития"Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев
Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев
© Пресс-служба центра "Стратегия развития"
Как отметил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, усиливается роль парламента в управлении делами государства и общества.
Внедрен институт правительственного часа, палаты Олий Мажлиса периодически заслушивают отчеты министров здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел, юстиции и других членов правительства. В 2019 году введена практика ежеквартального заслушивания отчетов правительства о реализации Государственной программы", — отметил сенатор.
В результате борьбы с бюрократией в два раза (со 167 до 79) сократилось количество документов, необходимых для получения государственных услуг. За четыре года в 10 раз увеличилось количество услуг через "Единое окно" — с 16 до 157.
За эти годы также усилилась независимость судебной власти. В 2018 году для обжалования незаконных действий (бездействия) государственных органов были созданы административные суды. Они уполномочены рассматривать обращения граждан, связанные с возмещением ущерба, причиненного государственными учреждениями, а также по другим правовым последствиям. За 2019-2020 гг. эти суды рассмотрели 31,3 тыс. заявлений и удовлетворили почти 70 процентов (21,2 тыс.), в том числе 2,6 тыс. решений хокимов были признаны незаконными.
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Однако, как отметил председатель Верховного суда Козимджан Камилов, "сегодняшняя практика показывает неравенство гражданина с государственным органом или должностным лицом, потому что его ресурсы более ограничены".
По его словам, последовательное продолжение реформ охватит такие задачи, как обеспечение эффективной работы принципа "один суд — одна инстанция", принятие новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, снижение загруженности судов за счет реализации досудебного рассмотрению отдельных категорий дел, принятие Закона "Об органах судейского сообщества".
Более защищенными благодаря институту бизнес-омбудсменов стали себя чувствовать предприниматели. За три года к ним поступило более 13 тыс. заявлений. В результате 930 ответственных лиц привлечены к дисциплинарной, а 1513 – к административной ответственности. Кроме этого, отменены более 1000 незаконных решений государственных и контролирующих органов, в пользу предпринимателей через суды взысканы 95 млрд сумов.
Среди других значимых изменений – пересмотр системы прописки, создание почти 200 реабилитационных центров для женщин, пострадавших от насилия, введение порядка выдачи им "охранного ордера", упрощение процедуры получения гражданства.
В результате проведенных реформ Узбекистан впервые был принят в равноправные члены Совета по правам человека ООН, подчеркнули участники конференции.
Доступ к наличным и валюте
Быстрыми темпами развивается экономика. За 2017-2020 гг. внешнеторговый оборот республики вырос в 1,4 раза, уровень инфляции снизился с 18,8 до 11,1 процента, золотовалютные резервы увеличились с 26,4 до 34,9 млрд долларов.
Проведенные реформы снизили ставки большинства налогов: единого социального платежа с 15 процентов для малых и 25 для крупных предприятий до 12 процентов, налога на доходы физических лиц – с 22,5 (максимальная ставка) до 12 процентов, НДС – с 20 до 15 процентов, налога на прибыль – с 14 до 12 процентов, на имущество юридических лиц – с 5 до 2. Также были отменены отчисления в государственные фонды и страховые взносы, а виды налоговых проверок сократились с 13 до 4.
В 2017 году были сняты ограничения на оборот наличных денег и появилась возможность снятия их в банкоматах. Так, в прошлом году узбекистанцы обналичили с "пластика" более 60 трлн сумов.
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Долгожданной для Узбекистана была либерализация валютного рынка. В результате объем купленной населением валюты увеличился в 15 раз — с 273 млн долларов в 2016 году до 4,1 млрд в 2020-м.
Кроме того, Узбекистан отменил таможенные пошлины на все экспортируемые товары и услуги, упростил процедуру экспорта и лицензирования, установил "нулевые" ставки таможенных пошлин для 60 процентов импортируемых товаров и снизил ставки импортных таможенных пошлин до 6,45 процента.
В результате реформ заметно вырос сектор малого бизнеса. Если в 2016 году в республике были зарегистрированы 27 тыс. субъектов малого предпринимательства, то в 2020-м их более 90 тысяч.
Отдельно участники встречи обсудили развитие социальной сферы, отметив, прежде всего, повышение уровня жизни людей. За последние несколько лет среднемесячная зарплата с 1,3 млн сумов увеличилась до 2,6 млн. Совокупный доход на душу населения вырос с 5,8 млн до 11,7 млн сумов.
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В системе народного образования также произошли очевидные изменения. В частности, за три года были открыты 328 новых школ и восстановлено 11-летнее обязательное школьное образование. Подверглась изменениям и сфера ДО. Если в 2016 году в стране было чуть более 5 тыс. детских садов, то в 2020-м их стало более 18 тыс. В том числе количество государственных садов выросло с 5 до 6,2 тыс. Уровень охвата детей дошкольным образованием в 2020 году достиг 61 процентов против 27,7 в 2016-м.
Настоящим образовательным прорывом стало создание более 80 новых высших учебных заведений по всей республике, открытие порядка 20 филиалов иностранных вузов, а также впервые 10 частных вузов.
Педагогических и медицинских работников перестали привлекать к принудительному труду. С 2019 года пенсии работающим пенсионерам стали выплачивать в 100-процентном размере.
Добро пожаловать в Узбекистан
Особое внимание участники конференции обратили на борьбу с сокращением бедности. Ее уровень снизился с 28 процентов в 2000 году до 11 в 2020-м. Малоимущие семьи освобождены от платы за детские сады, школьники из малоимущих семей обеспечиваются сезонной одеждой. Узбекистанцам, попавшим в списки "Темир дафтар" ("Железная тетрадь"), "Аёллар дафтари" ("Женская тетрадь") и "Ёшлар дафтари" ("Молодежная тетрадь"), оказывается господдержка в виде профобучения, трудоустройства и финансовой помощи.
© Пресс-служба центра "Стратегия развития"Международная конференция "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет"
Международная конференция "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет"
© Пресс-служба центра "Стратегия развития"
Еще одно приоритетное направление Стратегии — обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.
Узбекистан впервые исключен из списка стран, "вызывающих особую обеспокоенность" по религиозным вопросам, укреплены дружественные и взаимовыгодные связи с соседями, урегулированы вопросы границ и использования водно-энергетических ресурсов.
Сейчас в Узбекистане действует безвизовый режим для граждан 86 государств (в 2016 году он действовал для 9 стран), республика поднялась на несколько позиций в международных рейтингах.
Был укреплен оборонный потенциал: доля военнослужащих по контракту выросла до 68 процентов (37 процентов в 2016), в 5 раз повысился уровень оснащенности армии современным вооружением.