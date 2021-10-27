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Пятеро детей за десять дней отравились угарным газом в Самарканде
Пятеро детей за десять дней отравились угарным газом в Самарканде
По предварительным данным, причинами случившихся трагических происшествий послужили нарушения при использовании обогревательных приборов. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T16:12+0500
2021-10-27T16:12+0500
происшествия
узбекистан
самарканд
угарный газ
отравление
дети
отравление газом
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. За последние десять дней в Самаркандской области от отравления угарным газом скончались восемь человек, пять из которых — дети, сообщает местный телеканал STV со ссылкой на представителя УЧС Пастдаргомского района Сироджиддина Абдуллаева.По его данным, за это время в области зафиксировано четыре случая отравления угарном газом, которые привели к гибели людей.По предварительным данным, причинами случившихся трагических происшествий послужили нарушения при использовании обогревательных приборов.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/troe-mujchin-zadoxnulis-ugarnym-gazom-v-xorezmskoy-oblasti-20388637.html
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узбекистан, самарканд, угарный газ, отравление, дети, отравление газом

Пятеро детей за десять дней отравились угарным газом в Самарканде

16:12 27.10.2021
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВоспитанники детского дома
Воспитанники детского дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
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По предварительным данным, причинами случившихся трагических происшествий послужили нарушения при использовании обогревательных приборов.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. За последние десять дней в Самаркандской области от отравления угарным газом скончались восемь человек, пять из которых — дети, сообщает местный телеканал STV со ссылкой на представителя УЧС Пастдаргомского района Сироджиддина Абдуллаева.
По его данным, за это время в области зафиксировано четыре случая отравления угарном газом, которые привели к гибели людей.
“Пятеро из восьми скончавшихся были маленькими детьми. Состояние здоровья еще одного гражданина оценивается, как тяжелое и в настоящее время он находится в больнице”, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причинами случившихся трагических происшествий послужили нарушения при использовании обогревательных приборов.
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