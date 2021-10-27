https://uz.sputniknews.ru/20211027/pyatero-detey-za-desyat-dney-otravilis-ugarnym-gazom-v-samarkande-21117349.html

Пятеро детей за десять дней отравились угарным газом в Самарканде

Пятеро детей за десять дней отравились угарным газом в Самарканде

По предварительным данным, причинами случившихся трагических происшествий послужили нарушения при использовании обогревательных приборов. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T16:12+0500

2021-10-27T16:12+0500

2021-10-27T16:12+0500

происшествия

узбекистан

самарканд

угарный газ

отравление

дети

отравление газом

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. За последние десять дней в Самаркандской области от отравления угарным газом скончались восемь человек, пять из которых — дети, сообщает местный телеканал STV со ссылкой на представителя УЧС Пастдаргомского района Сироджиддина Абдуллаева.По его данным, за это время в области зафиксировано четыре случая отравления угарном газом, которые привели к гибели людей.По предварительным данным, причинами случившихся трагических происшествий послужили нарушения при использовании обогревательных приборов.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/troe-mujchin-zadoxnulis-ugarnym-gazom-v-xorezmskoy-oblasti-20388637.html

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узбекистан, самарканд, угарный газ, отравление, дети, отравление газом