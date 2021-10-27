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"Результат присутствия США в Афганистане – страдания и убийства" - президент ИРИ
"Результат присутствия США в Афганистане – страдания и убийства" - президент ИРИ
Иранский лидер и Министр иностранных дел Узбекистана обсудили помощь Афганистану и многостороннее сотрудничество. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T11:37+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с Министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым осудил действия США в Афганистане.Тема помощи сопредельному государству стала одной из основных в ходе переговоров. Учитывая, что в Иране проживает около четырех миллионов афганцев, глава государства заверил, что Иран будет продолжать оказывать гуманитарную помощь соседям.Его мнение поддержал и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.Стороны также обсудили многостороннее сотрудничество между странами. Абдулазиз Камилов подчеркнул, что Узбекистан стремится к тесному сотрудничеству с ИРИ в различных сферах. Готовность к развитию сотрудничества выразил и глава Ирана.Встреча министров иностранных дел по Афганистану пройдет в Тегеране 27 октября. На встрече глав внешнеполитических ведомств сопредельных с Афганистаном государств обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211019/kamilov-primet-uchastie-vo-vstreche-stran-sosedey-afganistana-20975982.html
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узбекистан, афганистан, иран

"Результат присутствия США в Афганистане – страдания и убийства" - президент ИРИ

11:37 27.10.2021 (обновлено: 11:46 27.10.2021)
© AFP / Atta KenareИбрахим Раиси
Ибрахим Раиси - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© AFP / Atta Kenare
Иранский лидер и Министр иностранных дел Узбекистана обсудили помощь Афганистану и многостороннее сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с Министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым осудил действия США в Афганистане.
"Результатом присутствия иностранцев, особенно граждан Соединенных Штатов, в Афганистане является не что иное, как страдания, убийства, кровопролитие и отсутствие мира и безопасности в стране", - цитирует президента агентство IRNA.
Тема помощи сопредельному государству стала одной из основных в ходе переговоров. Учитывая, что в Иране проживает около четырех миллионов афганцев, глава государства заверил, что Иран будет продолжать оказывать гуманитарную помощь соседям.
"Я надеюсь, что на встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран удастся достигнуть общего видения для решения проблем Афганистана", - подчеркнул президент.
Его мнение поддержал и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.
"Узбекистан приветствует инициативу Исламской Республики Иран по изучению ситуации в Афганистане. Учитывая, что сверхдержавы ничего не смогли сделать для Афганистана, встреча в Тегеране имеет большое политическое значение", - подчеркнул министр.
Стороны также обсудили многостороннее сотрудничество между странами. Абдулазиз Камилов подчеркнул, что Узбекистан стремится к тесному сотрудничеству с ИРИ в различных сферах. Готовность к развитию сотрудничества выразил и глава Ирана.
"Исламская Республика Иран не накладывает никаких ограничений на развитие отношений с Узбекистаном в различных политических, экономических и культурных областях", - заявил Раиси.
Встреча министров иностранных дел по Афганистану пройдет в Тегеране 27 октября. На встрече глав внешнеполитических ведомств сопредельных с Афганистаном государств обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.
Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Камилов примет участие во встрече стран-соседей Афганистана
19 октября, 21:45
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