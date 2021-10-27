https://uz.sputniknews.ru/20211027/rezultat-prisutstviya-ssha-v-afganistane--stradaniya-i-ubiystva---prezident-iri-21110442.html

"Результат присутствия США в Афганистане – страдания и убийства" - президент ИРИ

"Результат присутствия США в Афганистане – страдания и убийства" - президент ИРИ

Иранский лидер и Министр иностранных дел Узбекистана обсудили помощь Афганистану и многостороннее сотрудничество. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T11:37+0500

2021-10-27T11:37+0500

2021-10-27T11:46+0500

политика

узбекистан

афганистан

иран

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с Министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым осудил действия США в Афганистане.Тема помощи сопредельному государству стала одной из основных в ходе переговоров. Учитывая, что в Иране проживает около четырех миллионов афганцев, глава государства заверил, что Иран будет продолжать оказывать гуманитарную помощь соседям.Его мнение поддержал и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.Стороны также обсудили многостороннее сотрудничество между странами. Абдулазиз Камилов подчеркнул, что Узбекистан стремится к тесному сотрудничеству с ИРИ в различных сферах. Готовность к развитию сотрудничества выразил и глава Ирана.Встреча министров иностранных дел по Афганистану пройдет в Тегеране 27 октября. На встрече глав внешнеполитических ведомств сопредельных с Афганистаном государств обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211019/kamilov-primet-uchastie-vo-vstreche-stran-sosedey-afganistana-20975982.html

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