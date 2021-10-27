https://uz.sputniknews.ru/20211027/sbornaya-uzbekistana-gotovitsya-prinyat-uchastie-v-zimnix-olimpiyskix-igrax-v-pekine-21115082.html

Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине

Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине

В НОК отметили, что пока состав команды полностью не сформирован, так как выдача соответствующих лицензий все еще продолжается. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T14:25+0500

2021-10-27T14:25+0500

2021-10-27T16:13+0500

спорт

сборная узбекистана

зимние олимпийские игры в пекине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1b/21115040_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_c014f9aed60336d22b147cb7816e3aba.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сборная узбекистанских спортсменов планирует принять участие в Зимних Олимпийских играх в Пекине, заявили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Национальном Олимпийском комитете. В НОК отметили, что пока состав команды полностью не сформирован, так как выдача соответствующих лицензий все еще продолжается. По информации комитета, сборная Узбекистана намерена участвовать в трех направлениях: шорт-трек (конькобежный спорт на короткие дистанции), фигурное катание и лыжи. Согласно предварительным данным, участниками Олимпиады могут стать Комилжон Тухтаев, Рано Имонкулова, Валерия Ковалева и Арман Гаюпов. В настоящее время спортсмены готовятся к Олимпийским играм в горнолыжном центре Хинтертукс в Австрии.Кроме того, планируется сформировать команду по хоккею, которая по ожиданиям также может заявить о своем участии в зимней Олимпиаде-2022 в столице КНР.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях примут участие четыре тысячи спортсменов. На ОИ будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта: биатлон, бобслей, скелетон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, санный спорт, фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, лыжные гонки и сноуборд.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-kitae-predstavlen-dizayn-medaley-zimney-olimpiady-21105417.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сборная узбекистана, зимние олимпийские игры в пекине