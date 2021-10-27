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Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине
Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине
В НОК отметили, что пока состав команды полностью не сформирован, так как выдача соответствующих лицензий все еще продолжается. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T14:25+0500
2021-10-27T16:13+0500
спорт
сборная узбекистана
зимние олимпийские игры в пекине
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сборная узбекистанских спортсменов планирует принять участие в Зимних Олимпийских играх в Пекине, заявили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Национальном Олимпийском комитете. В НОК отметили, что пока состав команды полностью не сформирован, так как выдача соответствующих лицензий все еще продолжается. По информации комитета, сборная Узбекистана намерена участвовать в трех направлениях: шорт-трек (конькобежный спорт на короткие дистанции), фигурное катание и лыжи. Согласно предварительным данным, участниками Олимпиады могут стать Комилжон Тухтаев, Рано Имонкулова, Валерия Ковалева и Арман Гаюпов. В настоящее время спортсмены готовятся к Олимпийским играм в горнолыжном центре Хинтертукс в Австрии.Кроме того, планируется сформировать команду по хоккею, которая по ожиданиям также может заявить о своем участии в зимней Олимпиаде-2022 в столице КНР.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях примут участие четыре тысячи спортсменов. На ОИ будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта: биатлон, бобслей, скелетон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, санный спорт, фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, лыжные гонки и сноуборд.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-kitae-predstavlen-dizayn-medaley-zimney-olimpiady-21105417.html
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сборная узбекистана, зимние олимпийские игры в пекине

Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине

14:25 27.10.2021 (обновлено: 16:13 27.10.2021)
© Sputnik / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкОлимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Анна Раткогло
/
Перейти в фотобанк
В НОК отметили, что пока состав команды полностью не сформирован, так как выдача соответствующих лицензий все еще продолжается.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сборная узбекистанских спортсменов планирует принять участие в Зимних Олимпийских играх в Пекине, заявили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Национальном Олимпийском комитете.
В НОК отметили, что пока состав команды полностью не сформирован, так как выдача соответствующих лицензий все еще продолжается.
По информации комитета, сборная Узбекистана намерена участвовать в трех направлениях: шорт-трек (конькобежный спорт на короткие дистанции), фигурное катание и лыжи.
© НОКУзбекские спортсмены готовятся к Зимней Олимпиаде в Австрии
Узбекские спортсмены готовятся к Зимней Олимпиаде в Австрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
Узбекские спортсмены готовятся к Зимней Олимпиаде в Австрии
© НОК
Согласно предварительным данным, участниками Олимпиады могут стать Комилжон Тухтаев, Рано Имонкулова, Валерия Ковалева и Арман Гаюпов. В настоящее время спортсмены готовятся к Олимпийским играм в горнолыжном центре Хинтертукс в Австрии.
Кроме того, планируется сформировать команду по хоккею, которая по ожиданиям также может заявить о своем участии в зимней Олимпиаде-2022 в столице КНР.
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
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Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях примут участие четыре тысячи спортсменов. На ОИ будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта: биатлон, бобслей, скелетон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, санный спорт, фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, лыжные гонки и сноуборд.
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