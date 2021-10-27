https://uz.sputniknews.ru/20211027/turistov-privityx-sputnikom-v-mogut-pustit-v-izrail--initsiativa-na-rassmotrenii-21111549.html

Туристов, привитых "Спутником V", могут пустить в Израиль — инициатива на рассмотрении

Туристов, привитых "Спутником V", могут пустить в Израиль — инициатива на рассмотрении

Ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "Дельта" решение... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T12:04+0500

2021-10-27T12:04+0500

2021-10-27T12:31+0500

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Израиль планирует разрешить въезд тем туристам, которые получили вакцину "Спутник V". Произойти это может с 15 ноября. Инициативу уже одобрили в правительстве, теперь предстоит утвердить ее юридически, сообщает местное издание The Jerusalem Post.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "Дельта" решение было перенесено.В октябре было принято решение о приме туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин, утверждённых на заседании, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Туристы смогут въезжать в страну после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/italiya-sdelaet-vse-vozmojnoe-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-na-urovne-es-20899645.html

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израиль, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"