https://uz.sputniknews.ru/20211014/italiya-sdelaet-vse-vozmojnoe-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-na-urovne-es-20899645.html

Италия сделает все возможное для признания вакцины "Спутник V" на уровне ЕС

Италия сделает все возможное для признания вакцины "Спутник V" на уровне ЕС

По словам посла в РФ, правительство страны сыграет свою роль в технических консультациях, однако решение будут принимать специнституты. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T09:33+0500

2021-10-14T09:33+0500

2021-10-14T09:52+0500

в мире

италия

евросоюз

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Италия не будет признавать российскую вакцину против COVID "Спутник V" на национальном уровне без согласия ЕC, но она сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах, заявил РИА Новости итальянский посол в России Джорджо Стараче.По его словам, Италия тесно интегрирована в Европейский союз, страна является его важным членом и уважает регуляторные процедуры внутри Евросоюза.В технических консультациях Италия сыграет свою роль, однако решение будут принимать специнституты, добавил дипломат.Власти страны намерены ускорить процесс признания российского препарата: "Чем быстрее он пойдет, тем лучше", - заключил Стараче. В начале октября этого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам, что ВОЗ снял все барьеры для признания вакцины "Спутник V", произведенной в России. По словам главы Минздрава, США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации.

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италия, евросоюз, вакцина "спутник v"