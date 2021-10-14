https://uz.sputniknews.ru/20211014/italiya-sdelaet-vse-vozmojnoe-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-na-urovne-es-20899645.html
Италия сделает все возможное для признания вакцины "Спутник V" на уровне ЕС
Италия сделает все возможное для признания вакцины "Спутник V" на уровне ЕС
По словам посла в РФ, правительство страны сыграет свою роль в технических консультациях, однако решение будут принимать специнституты. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T09:33+0500
2021-10-14T09:33+0500
2021-10-14T09:52+0500
в мире
италия
евросоюз
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/196/99/1969969_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c7fcd583142e57bcc1431dd115638846.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Италия не будет признавать российскую вакцину против COVID "Спутник V" на национальном уровне без согласия ЕC, но она сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах, заявил РИА Новости итальянский посол в России Джорджо Стараче.По его словам, Италия тесно интегрирована в Европейский союз, страна является его важным членом и уважает регуляторные процедуры внутри Евросоюза.В технических консультациях Италия сыграет свою роль, однако решение будут принимать специнституты, добавил дипломат.Власти страны намерены ускорить процесс признания российского препарата: "Чем быстрее он пойдет, тем лучше", - заключил Стараче. В начале октября этого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам, что ВОЗ снял все барьеры для признания вакцины "Спутник V", произведенной в России. По словам главы Минздрава, США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/smi-britanii-izvinilis-za-feyk-o-kraje-rf-formuly-astrazeneca-dlya-sputnika-v-20887432.html
италия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/196/99/1969969_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_22dd9dc58ceb5816a20869e55b63034b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
италия, евросоюз, вакцина "спутник v"
Италия сделает все возможное для признания вакцины "Спутник V" на уровне ЕС
09:33 14.10.2021 (обновлено: 09:52 14.10.2021)
По словам посла в РФ, правительство страны сыграет свою роль в технических консультациях, однако решение будут принимать специнституты.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
Италия не будет признавать российскую вакцину против COVID "Спутник V" на национальном уровне без согласия ЕC, но она сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах, заявил РИА Новости
итальянский посол в России Джорджо Стараче.
По его словам, Италия тесно интегрирована в Европейский союз, страна является его важным членом и уважает регуляторные процедуры внутри Евросоюза.
"Хочу подчеркнуть, что мы будем делать все возможное, чтобы продвинуть принятие решения о признании вакцины "Спутник V" в Брюсселе. Давайте посмотрим, что из этого получится".
Джорджо Стараче
Посол Италии в России
В технических консультациях Италия сыграет свою роль, однако решение будут принимать специнституты, добавил дипломат.
Власти страны намерены ускорить процесс признания российского препарата: "Чем быстрее он пойдет, тем лучше", - заключил Стараче.
В начале октября этого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил
журналистам, что ВОЗ снял все барьеры для признания вакцины "Спутник V", произведенной в России. По словам главы Минздрава, США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации.