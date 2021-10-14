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Италия сделает все возможное для признания вакцины "Спутник V" на уровне ЕС
Италия сделает все возможное для признания вакцины "Спутник V" на уровне ЕС
По словам посла в РФ, правительство страны сыграет свою роль в технических консультациях, однако решение будут принимать специнституты. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T09:33+0500
2021-10-14T09:52+0500
в мире
италия
евросоюз
вакцина "спутник v"
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Италия не будет признавать российскую вакцину против COVID "Спутник V" на национальном уровне без согласия ЕC, но она сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах, заявил РИА Новости итальянский посол в России Джорджо Стараче.По его словам, Италия тесно интегрирована в Европейский союз, страна является его важным членом и уважает регуляторные процедуры внутри Евросоюза.В технических консультациях Италия сыграет свою роль, однако решение будут принимать специнституты, добавил дипломат.Власти страны намерены ускорить процесс признания российского препарата: "Чем быстрее он пойдет, тем лучше", - заключил Стараче. В начале октября этого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам, что ВОЗ снял все барьеры для признания вакцины "Спутник V", произведенной в России. По словам главы Минздрава, США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/smi-britanii-izvinilis-za-feyk-o-kraje-rf-formuly-astrazeneca-dlya-sputnika-v-20887432.html
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италия, евросоюз, вакцина "спутник v"

Италия сделает все возможное для признания вакцины "Спутник V" на уровне ЕС

09:33 14.10.2021 (обновлено: 09:52 14.10.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРим. Италия
Рим. Италия - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По словам посла в РФ, правительство страны сыграет свою роль в технических консультациях, однако решение будут принимать специнституты.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Италия не будет признавать российскую вакцину против COVID "Спутник V" на национальном уровне без согласия ЕC, но она сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах, заявил РИА Новости итальянский посол в России Джорджо Стараче.
По его словам, Италия тесно интегрирована в Европейский союз, страна является его важным членом и уважает регуляторные процедуры внутри Евросоюза.

"Хочу подчеркнуть, что мы будем делать все возможное, чтобы продвинуть принятие решения о признании вакцины "Спутник V" в Брюсселе. Давайте посмотрим, что из этого получится".

Джорджо Стараче
Посол Италии в России
В технических консультациях Италия сыграет свою роль, однако решение будут принимать специнституты, добавил дипломат.
Власти страны намерены ускорить процесс признания российского препарата: "Чем быстрее он пойдет, тем лучше", - заключил Стараче.
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В начале октября этого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам, что ВОЗ снял все барьеры для признания вакцины "Спутник V", произведенной в России. По словам главы Минздрава, США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации.
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