https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistan-i-tadjikistan-vozobnovili-avtobusnye-reysy-prervannye-iz-za-covid-21106911.html

Узбекистан и Таджикистан возобновили автобусные рейсы, прерванные из-за COVID

Узбекистан и Таджикистан возобновили автобусные рейсы, прерванные из-за COVID

Автобусы курсируют ежедневно, стоимость поездки составляет 100 тысяч сумов. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T09:34+0500

2021-10-27T09:34+0500

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общество

узбекистан

таджикистан

автобусы

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Автоперевозчики Узбекистана и Таджикистана возобновили автобусное сообщение между городами двух стран, прерванное весной прошлого года из-за пандемии COVID-19.Об этом проинформировали в Министерстве транспорта РУз.Автоперевозчиком с узбекской стороны выступает компания "Узавтотранс сервис", с таджикской — "Азия Групп Таджикистан".Автобусы отправляются ежедневно с автовокзала "Ташкент" в 09.00 и 18.00. После наступления холодов время выезда сдвинется на 16.00.Стоимость поездки из узбекской столицы в Худжанд — 100 тысяч сумов. Время в пути составляет 4-4,5 часа.Ранее представитель таджикской компании Asian Express Анвар Гиясов сообщил, что если человек не вакцинирован от коронавируса, то ему необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.Сейчас Узбекистан и Таджикистан также обсуждают возможности возобновления автобусных рейсов между другими городами двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20211019/iz-xudjanda-v-tashkent-vyexal-pervyy-reysovyy-avtobus--20969512.html

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узбекистан, таджикистан, автобусы, коронавирус covid-19