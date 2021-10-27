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Узбекистан и Таджикистан возобновили автобусные рейсы, прерванные из-за COVID
Узбекистан и Таджикистан возобновили автобусные рейсы, прерванные из-за COVID
Автобусы курсируют ежедневно, стоимость поездки составляет 100 тысяч сумов. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T09:34+0500
2021-10-27T09:35+0500
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узбекистан
таджикистан
автобусы
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Автоперевозчики Узбекистана и Таджикистана возобновили автобусное сообщение между городами двух стран, прерванное весной прошлого года из-за пандемии COVID-19.Об этом проинформировали в Министерстве транспорта РУз.Автоперевозчиком с узбекской стороны выступает компания "Узавтотранс сервис", с таджикской — "Азия Групп Таджикистан".Автобусы отправляются ежедневно с автовокзала "Ташкент" в 09.00 и 18.00. После наступления холодов время выезда сдвинется на 16.00.Стоимость поездки из узбекской столицы в Худжанд — 100 тысяч сумов. Время в пути составляет 4-4,5 часа.Ранее представитель таджикской компании Asian Express Анвар Гиясов сообщил, что если человек не вакцинирован от коронавируса, то ему необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.Сейчас Узбекистан и Таджикистан также обсуждают возможности возобновления автобусных рейсов между другими городами двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/iz-xudjanda-v-tashkent-vyexal-pervyy-reysovyy-avtobus--20969512.html
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узбекистан, таджикистан, автобусы, коронавирус covid-19

Узбекистан и Таджикистан возобновили автобусные рейсы, прерванные из-за COVID

09:34 27.10.2021 (обновлено: 09:35 27.10.2021)
© Unsplash / Hobi industriАвтобус, иллюстративное фото
Автобус, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Unsplash / Hobi industri
Автобусы курсируют ежедневно, стоимость поездки составляет 100 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Автоперевозчики Узбекистана и Таджикистана возобновили автобусное сообщение между городами двух стран, прерванное весной прошлого года из-за пандемии COVID-19.
Об этом проинформировали в Министерстве транспорта РУз.
"Возобновлено регулярное международное автобусное сообщение Ташкент-Худжанд-Ташкент", — сообщили в ведомстве.
Автоперевозчиком с узбекской стороны выступает компания "Узавтотранс сервис", с таджикской — "Азия Групп Таджикистан".
Автобусы отправляются ежедневно с автовокзала "Ташкент" в 09.00 и 18.00. После наступления холодов время выезда сдвинется на 16.00.
Стоимость поездки из узбекской столицы в Худжанд — 100 тысяч сумов. Время в пути составляет 4-4,5 часа.
Ранее представитель таджикской компании Asian Express Анвар Гиясов сообщил, что если человек не вакцинирован от коронавируса, то ему необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.
Сейчас Узбекистан и Таджикистан также обсуждают возможности возобновления автобусных рейсов между другими городами двух стран.
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