https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistan-primet-uchastie-v-mejdunarodnoy-vystavke-importnyx-tovarov-v-shanxae-21122696.html

Узбекистан примет участие в Международной выставке импортных товаров в Шанхае

Узбекистан примет участие в Международной выставке импортных товаров в Шанхае

Обсудили подготовку пятилетней Программы торгово-экономического сотрудничества, с включением в нее стратегических проектов, в том числе в сфере инноваций... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T19:29+0500

2021-10-27T19:29+0500

2021-10-27T19:29+0500

политика

шавкат мирзиёев

кнр

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил по телефону Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах и пожелал ему удачи и новых успехов, а также благополучия и процветания узбекскому народу. Об этом сообщили в администрации главы Узбекистана.Лидеры рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, отметив нынешний доверительный диалог.В политической сфере Узбекистан, как и прежде, намерен поддерживать "политику единого Китая" и борьбу против "трех сил зла" – терроризма, экстремизма и сепаратизма.Шавкат Мирзиёев поблагодарил Китай за помощь в борьбе с распространением коронавируса, а также за своевременные поставки и совместное производство вакцин.В торгово-экономической сфере лидеры отметили заметный рост показателей товарооборота. Стороны договорились, что Узбекистан примет участие в четвертой Международной выставке импортных товаров в ноябре этого года в Шанхае. Это позволит продвинуть поставки востребованной продукции на китайский рынок.Отдельно обсудили подготовку пятилетней Программы торгово-экономического сотрудничества, с включением в нее стратегических проектов, в том числе в сфере инноваций, искусственного интеллекта, цифровых технологий и электронной коммерции.Говорили также об обмене опытом и знаниями в вопросах снижения бедности. Важное внимание придается практической реализации положений Меморандума, подписанного уполномоченными ведомствами двух стран в этом месяце.Президенты выступили за развитие системы эффективных транспортных маршрутов, связывающих Китай и Центральную Азию и формирующих Евразийский трансконтинентальный транзитный коридор в рамках инициативы "Пояса и пути".Шавкат Мирзиёев пожелал своему коллеге успешного проведения зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.Согласовано проведение очередного заседания узбекско-китайского Межправительственного комитета до конца этого года, а также подготовка совместной программы празднования 30-летия установления дипломатических отношений.Глава Узбекистана поддержал инициативу по глобальному развитию, выдвинутую лидером Китая на площадке Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны договорились продолжить тесный диалог в рамках деятельности ВОЗ и других институтов ООН.Главы государств также рассмотрели вопросы установления прочного мира и экономического развития Афганистана. Договорились продолжить диалог в рамках ШОС и других форматов с целью оказания содействия афганскому народу.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistan-i-kitay-namereny-okazat-gumanitarnuyu-pomosch-afganistanu-20804862.html

https://uz.sputniknews.ru/20211027/sbornaya-uzbekistana-gotovitsya-prinyat-uchastie-v-zimnix-olimpiyskix-igrax-v-pekine-21115082.html

https://uz.sputniknews.ru/20211027/vstrecha-glav-mid-stran-sosedey-afganistana-chto-planiruyut-obsudit-21113629.html

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шавкат мирзиёев, кнр, телефонный разговор