https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistanets-davlat-bobonov-stal-silneyshim-dzyudoistom-planety-21115913.html
Узбекистанец Давлат Бобонов стал сильнейшим дзюдоистом планеты
Узбекистанец Давлат Бобонов стал сильнейшим дзюдоистом планеты
В десятку сильнейших в своем весе вошли также Шарофиддин Болтабоев (до 81 кг) и Сардор Нуриллаев (-66 кг). 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T15:23+0500
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2021-10-27T15:23+0500
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рейтинг
узбекистанец
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Международная федерация дзюдо обновила рейтинг сильнейших дзюдоистов планеты по всем категориям. В весе до 90 кг список возглавил бронзовый призер Олимпиады-2020 Давлат Бобонов. Узбекистанец ранее уже попадал на первую строчку этого рейтинга - это было девять лет назад, сообщает Министерство туризма и спорта Узбекистана.В десятку сильнейших в своем весе вошли также Шарофиддин Болтабоев (до 81 кг) и Сардор Нуриллаев (-66 кг).Давлату Бобонову 24 года, он уроженец Навоийской области. На олимпиаде в Токио узбекистанец завоевал бронзовую награду, одолев в финале соперника из Турции Михаэля Зганка.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/bekzod-turaboev-zavoeval-serebryanuyu-medal-na-chm-po-dzyudo-sredi-veteranov-21083088.html
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рейтинг, узбекистанец, дзюдо
Узбекистанец Давлат Бобонов стал сильнейшим дзюдоистом планеты
В десятку сильнейших в своем весе вошли также Шарофиддин Болтабоев (до 81 кг) и Сардор Нуриллаев (-66 кг).
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Международная федерация дзюдо обновила рейтинг сильнейших дзюдоистов планеты по всем категориям. В весе до 90 кг список возглавил бронзовый призер Олимпиады-2020 Давлат Бобонов. Узбекистанец ранее уже попадал на первую строчку этого рейтинга - это было девять лет назад, сообщает
Министерство туризма и спорта Узбекистана.
В десятку сильнейших в своем весе вошли также Шарофиддин Болтабоев (до 81 кг) и Сардор Нуриллаев (-66 кг).
Давлату Бобонову 24 года, он уроженец Навоийской области. На олимпиаде в Токио узбекистанец завоевал бронзовую награду, одолев в финале соперника из Турции Михаэля Зганка.