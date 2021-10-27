В Москве начинаются "длинные" выходные: что будет закрыто в эти дни

ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Москве с 28 октября начинается режим нерабочих дней. В этот период будут закрыты многие предприятия и организации, сообщает РИА Новости.Среди закрывающихся объектов – развлекательные и спортивные организации, предприятия сферы услуг, магазины и точки общепита. Штраф для нарушителей составит 1 миллион рублей и закрытие на 3 месяца.Продолжат свою работу продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, СМИ, предприятия непрерывного цикла, общественный транспорт и т.д.Образовательные учреждения уходят на каникулы. Для дошколят, за которыми некому присмотреть, будут действовать дежурные группы.В обычном режиме будут работать больницы, но стоматологию будут оказывать только экстренную помощь. Также будут открыты пункты вакцинации и экспресс-тестирования в центрах госуслуг и торговых центрах. В центрах "Мои документы", миграционном центре и других госучреждениях перестанут оказывать услуги. Исключение – регистрация рождения и развода.В театры и музеи можно будет попасть только с QR-кодом, а вот для прохода в зоопарк код не нужен – но доступны будут только уличные вольеры.Продлится режим выходного дня до 7 ноября. С 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации будет приостановлен бесплатный и льготный проезд для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Карты москвича не будут блокировать тем, кто недавно переболел или вакцинировался, говорится на портале mos.ru.
Во время перерыва не будут работать развлекательные, спортивные организации и предприятия сферы услуг.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Москве с 28 октября начинается режим нерабочих дней. В этот период будут закрыты многие предприятия и организации, сообщает РИА Новости.
Среди закрывающихся объектов – развлекательные и спортивные организации, предприятия сферы услуг, магазины и точки общепита. Штраф для нарушителей составит 1 миллион рублей и закрытие на 3 месяца.
Продолжат свою работу продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, СМИ, предприятия непрерывного цикла, общественный транспорт и т.д.
Закроются:
* рестораны и кафе, хотя при желании они смогут работать на доставку и навынос;
* химчистки, прачечные и другие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы;
* салоны красоты, СПА и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спорткомплексы, фитнес-клубы и бассейны;
*кино, цирки и концертные залы, досуговые учреждения и библиотеки
* спортивные матчи и другие массовые спортивные, развлекательные и прочие мероприятия, кроме особо согласованных властями школы.
Образовательные учреждения уходят на каникулы. Для дошколят, за которыми некому присмотреть, будут действовать дежурные группы.
В обычном режиме будут работать больницы, но стоматологию будут оказывать только экстренную помощь. Также будут открыты пункты вакцинации и экспресс-тестирования в центрах госуслуг и торговых центрах. В центрах "Мои документы", миграционном центре и других госучреждениях перестанут оказывать услуги. Исключение – регистрация рождения и развода.
В театры и музеи можно будет попасть только с QR-кодом, а вот для прохода в зоопарк код не нужен – но доступны будут только уличные вольеры.
Продлится режим выходного дня до 7 ноября. С 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации будет приостановлен бесплатный и льготный проезд для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Карты москвича не будут блокировать тем, кто недавно переболел или вакцинировался, говорится на портале mos.ru.