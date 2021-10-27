В Москве начинаются "длинные" выходные: что будет закрыто в эти дни

* рестораны и кафе, хотя при желании они смогут работать на доставку и навынос;

* химчистки, прачечные и другие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы;

* салоны красоты, СПА и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спорткомплексы, фитнес-клубы и бассейны;

*кино, цирки и концертные залы, досуговые учреждения и библиотеки

* спортивные матчи и другие массовые спортивные, развлекательные и прочие мероприятия, кроме особо согласованных властями школы.