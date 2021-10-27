https://uz.sputniknews.ru/20211027/v-shtab-kvartire-sputnik-startoval-ochnyy-modul-dlya-jurnalistov-iz-sng-21109865.html

В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ

В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ

Мастер-классы в штаб-квартире Sputnik продлятся два дня. Что на них запланировано, читайте в материале. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T11:17+0500

2021-10-27T11:17+0500

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В стенах Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве стартовала очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди участников — журналисты телеканалов PRIME (Молдавия) и Седьмого канала (Казахстан), Абхазской Государственной Телерадиокомпании (Абхазия), Гомельского городского радио (Беларусь), Caspian International Broadcasting Company (Азербайджан), порталов kundemi.kg (Киргизия), halva.tj (Таджикистан), erit.am (Армения) и других. Мастер-классы в штаб-квартире Sputnik рассчитаны на два дня.В рамках мероприятий просветительского проекта участники познакомятся с практикой работы современного мультимедийного СМИ, узнают о стратегиях присутствия медиа в социальных сетях, особенностях ведения Telegram-каналов, а также порассуждают о фейковых новостях в глобальном медиапространстве. Во время практических мастер-классов молодые журналисты под руководством экспертов Sputnik проработают варианты решения задач, стоящих перед медиа.Журналист молодежного порта портала erit.am Яна Шахраманян прокомментировала старт проекта: "У нас прошли пока только первые лекции, но я успела заметить, что здесь мы разбираем очень интересные, а главное, современные темы. Часто бывает, что в таких программах касаются уже неактуальных для работающего журналиста вопросов, а здесь именно те темы, с которыми мы сталкивается каждый день".Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik — международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://uz.sputniknews.ru/20211017/sputnikpro-podelilsya-sekretami-prodvijeniya-video-v-sotssetyax-20939225.html

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