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В Узбекистане появится первая высоковольтная цифровая подстанция
В Узбекистане появится первая высоковольтная цифровая подстанция
Подстанцию "Зафарабад" предполагается ввести в эксплуатацию в 2023 году в Джизакской области при инвестиционной поддержке Азиатского банка развития. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-10-27T21:16+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Акционерное общество "Национальные электрические сети Узбекистана" построит в стране первую цифровую подстанцию на 220 кВ, сообщает пресс-служба Министерства энергетики, курирующего компанию.По данным ведомства, подстанцию "Зафарабад" предполагается ввести в эксплуатацию в 2023 году в Джизакской области при инвестиционной поддержке Азиатского банка развития.По итогам международных тендерных торгов согласно процедурам АБР контракт на строительство на условиях под ключ присужден китайской компании Shanghai Electric Group Co., Ltd.Консалтинговую работу в рамках данного проекта будет проводить немецкая GOPA - International Energy Consultants GmbH.
https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistanskuyu-energetiku-jdet-masshtabnoe-obnovlenie-20269762.html
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узбекистан, китай, инвестиции, абр, министерство энергетики узбекистана

В Узбекистане появится первая высоковольтная цифровая подстанция

21:07 27.10.2021 (обновлено: 21:16 27.10.2021)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Подстанцию "Зафарабад" предполагается ввести в эксплуатацию в 2023 году в Джизакской области при инвестиционной поддержке Азиатского банка развития.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Акционерное общество "Национальные электрические сети Узбекистана" построит в стране первую цифровую подстанцию на 220 кВ, сообщает пресс-служба Министерства энергетики, курирующего компанию.
По данным ведомства, подстанцию "Зафарабад" предполагается ввести в эксплуатацию в 2023 году в Джизакской области при инвестиционной поддержке Азиатского банка развития.

"Цифровая подстанция "Зафарабад" с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенная самыми современными информационно-технологическими и управляющими системами и средствами, обеспечит дополнительной мощностью энергосистему региона на 500 МВА", – рассказал заместитель главы АО Феруз Курбанов.

По итогам международных тендерных торгов согласно процедурам АБР контракт на строительство на условиях под ключ присужден китайской компании Shanghai Electric Group Co., Ltd.
Консалтинговую работу в рамках данного проекта будет проводить немецкая GOPA - International Energy Consultants GmbH.
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