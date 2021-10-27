https://uz.sputniknews.ru/20211027/v-uzbekistane-proydet-festival-natsionalnyx-suvenirov-21114208.html
В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров
В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров
В рамках мероприятия запланированы выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы и концерты. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T14:11+0500
2021-10-27T14:11+0500
2021-10-27T14:11+0500
общество
узбекистан
сувенир
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Узбекистане 28 октября начнется Фестиваль национальных сувениров. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана в Ташкенте, сообщает Национальный PR-центр на своем сайте.В рамках фестиваля в исторических музеях по всей республике пройдут выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы ремесленников, сопровождаемые выступлениями фольклорно-этнографических служб и танцевальных коллективов.По итогам мероприятий будут определены победители в номинации "Лучший сувенир" в каждом регионе.
https://uz.sputniknews.ru/20210201/Vostochnyy-kolorit-turisticheskoy-derevni-Konigil--fotolenta-15910891.html
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узбекистан, сувенир
В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров
В рамках мероприятия запланированы выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы и концерты.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik.
В Узбекистане 28 октября начнется Фестиваль национальных сувениров. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана в Ташкенте, сообщает Национальный PR-центр на своем сайте
.
В рамках фестиваля в исторических музеях по всей республике пройдут выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы ремесленников, сопровождаемые выступлениями фольклорно-этнографических служб и танцевальных коллективов.
"Фестиваль проводится для ускоренного развития внутреннего и внешнего туризма, широкой пропаганды культурно-исторического наследия нашей страны среди соотечественников и зарубежных гостей. Фестиваль призван внести достойный вклад в предпринимаемые усилия по укреплению имиджа нашей страны, как безопасного места для путешествий и отдыха", - говорится в сообщении.
По итогам мероприятий будут определены победители в номинации "Лучший сувенир" в каждом регионе.