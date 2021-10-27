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В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров
В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров
В рамках мероприятия запланированы выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы и концерты. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
узбекистан
сувенир
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Узбекистане 28 октября начнется Фестиваль национальных сувениров. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана в Ташкенте, сообщает Национальный PR-центр на своем сайте.В рамках фестиваля в исторических музеях по всей республике пройдут выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы ремесленников, сопровождаемые выступлениями фольклорно-этнографических служб и танцевальных коллективов.По итогам мероприятий будут определены победители в номинации "Лучший сувенир" в каждом регионе.
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узбекистан, сувенир

В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров

14:11 27.10.2021
© SputnikСувениры из Узбекистана в доме фотохудожника Веры Землянской
Сувениры из Узбекистана в доме фотохудожника Веры Землянской - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik
В рамках мероприятия запланированы выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы и концерты.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Узбекистане 28 октября начнется Фестиваль национальных сувениров. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана в Ташкенте, сообщает Национальный PR-центр на своем сайте.
В рамках фестиваля в исторических музеях по всей республике пройдут выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы ремесленников, сопровождаемые выступлениями фольклорно-этнографических служб и танцевальных коллективов.
"Фестиваль проводится для ускоренного развития внутреннего и внешнего туризма, широкой пропаганды культурно-исторического наследия нашей страны среди соотечественников и зарубежных гостей. Фестиваль призван внести достойный вклад в предпринимаемые усилия по укреплению имиджа нашей страны, как безопасного места для путешествий и отдыха", - говорится в сообщении.
По итогам мероприятий будут определены победители в номинации "Лучший сувенир" в каждом регионе.
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