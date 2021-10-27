https://uz.sputniknews.ru/20211027/v-uzbekistane-proydet-festival-natsionalnyx-suvenirov-21114208.html

В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров

В Узбекистане пройдет фестиваль национальных сувениров

В рамках мероприятия запланированы выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы и концерты. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T14:11+0500

2021-10-27T14:11+0500

2021-10-27T14:11+0500

общество

узбекистан

сувенир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/999/40/9994030_0:156:2500:1562_1920x0_80_0_0_00d6232acbc3b64312aeaf97838bb9db.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Узбекистане 28 октября начнется Фестиваль национальных сувениров. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана в Ташкенте, сообщает Национальный PR-центр на своем сайте.В рамках фестиваля в исторических музеях по всей республике пройдут выставки-ярмарки, конкурсы, мастер-классы ремесленников, сопровождаемые выступлениями фольклорно-этнографических служб и танцевальных коллективов.По итогам мероприятий будут определены победители в номинации "Лучший сувенир" в каждом регионе.

https://uz.sputniknews.ru/20210201/Vostochnyy-kolorit-turisticheskoy-derevni-Konigil--fotolenta-15910891.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, сувенир