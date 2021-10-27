https://uz.sputniknews.ru/20211027/v-uzbekistane-rabotnikam-mogut-uvelichit-dlitelnost-oplachivaemogo-otpuska-21107774.html

В Узбекистане работникам могут увеличить длительность оплачиваемого отпуска

В Узбекистане работникам могут увеличить длительность оплачиваемого отпуска

Об этом стало известно из Трудового кодекса в новой редакции, принятый нижней палатой парламента и переданный в Сенат. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Власти Узбекистана увеличат минимальный период оплачиваемого отпуска для работников, сообщает пресс-служба Агентства развития госслужбы. Об этом стало известно из Трудового кодекса в новой редакции, принятый нижней палатой парламента и переданный в Сенат. В обновленном Трудовом кодексе минимальный период годового трудового отпуска сотрудников будет увеличен с 15 до 21 дня. В то же время, госслужащим минимальный срок отпуска продлят на больший срок – до 27 дней.Напомним: в Узбекистане каждый сотрудник, в том числе и трудящийся по совместительству, имеет право взять отпуск за первый год после шести месяцев работы. Однако до истечения шестимесячного срока в обязательном порядке отпуск по желанию предоставляется: женщинам — перед или после отпуска по беременности и родам, инвалидам I и II группы, девушкам и юношам до 18 лет, военнослужащим срочной военной службы, уволенным в резерв и поступившим на работу, совместителям - одновременно с отпуском по основному месту работы.

https://uz.sputniknews.ru/20190418/Frilans-i-gendernoe-ravenstvo-kakim-mozhet-stat-novyy-Trudovoy-kodeks-11274494.html

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