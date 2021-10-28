Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел в Санкт-Петербурге две рабочие встречи с представителями стран Центральной Азии.Первые переговоры состоялись с министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым. Миллер и Султанов также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между Минэнерго РУз, государственным комитетом по геологии Узбекистана и "Газпромом".Документ пока только планируется к подписанию. В тот же день состоялась встреча Миллера и министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева.Стороны рассмотрели основные направления сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области переработки газа. По официальным данным, разведанные запасы природного газа Казахстана составляют около 3,7 триллиона кубометров. "Газпром" и его дочерние структуры, а также компания "Лукойл" на протяжении многих лет ведут совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Центральной Азии, повышаются трансграничные поставки энергоресурсов.При этом российские компании курируют множество проектов в сфере электроэнергетики, в частности, по сооружению ГЭС на территории Узбекистана.
Компания многие годы ведет совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Центральной Азии, повышаются в том числе трансграничные поставки энергоресурсов.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел в Санкт-Петербурге две рабочие встречи с представителями стран Центральной Азии.
Первые переговоры состоялись с министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым.
"Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества в области энергетики, обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия, в том числе совместные проекты по добыче газа на месторождениях республики", — говорится в сообщении.
Миллер и Султанов также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между Минэнерго РУз, государственным комитетом по геологии Узбекистана и "Газпромом".
Документ пока только планируется к подписанию.
Партнерство "Газпрома" и Узбекистана
Основной партнер "Газпрома" в Узбекистане - "Узбекнефтегаз", который занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.
В 2017-м компании заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.
В мае 2018 года было подписано дополнительное соглашение, предусматривающее продолжение добычи газа до 2024-го.
В тот же день состоялась встреча Миллера и министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева.
Стороны рассмотрели основные направления сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области переработки газа. По официальным данным, разведанные запасы природного газа Казахстана составляют около 3,7 триллиона кубометров.
"Газпром" и его дочерние структуры, а также компания "Лукойл" на протяжении многих лет ведут совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Центральной Азии, повышаются трансграничные поставки энергоресурсов.
При этом российские компании курируют множество проектов в сфере электроэнергетики, в частности, по сооружению ГЭС на территории Узбекистана.