https://uz.sputniknews.ru/20211028/glava-gazproma-svyajet-energetiku-rf-s-uzbekistanom-i-kazaxstanom-21126397.html

Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном

Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном

Компания многие годы ведет совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Центральной Азии, повышаются в том числе трансграничные поставки... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T08:27+0500

2021-10-28T08:27+0500

2021-10-28T08:52+0500

общество

узбекистан

узбекнефтегаз

казахстан

газпром

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел в Санкт-Петербурге две рабочие встречи с представителями стран Центральной Азии.Первые переговоры состоялись с министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым. Миллер и Султанов также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между Минэнерго РУз, государственным комитетом по геологии Узбекистана и "Газпромом".Документ пока только планируется к подписанию. В тот же день состоялась встреча Миллера и министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева.Стороны рассмотрели основные направления сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области переработки газа. По официальным данным, разведанные запасы природного газа Казахстана составляют около 3,7 триллиона кубометров. "Газпром" и его дочерние структуры, а также компания "Лукойл" на протяжении многих лет ведут совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Центральной Азии, повышаются трансграничные поставки энергоресурсов.При этом российские компании курируют множество проектов в сфере электроэнергетики, в частности, по сооружению ГЭС на территории Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20200130/Minenergo-Uzbekistana-i-Gazprom-obsudili-razrabotku-mestorozhdeniya-Dzhel-13343600.html

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