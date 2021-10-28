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Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном
Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном
Компания многие годы ведет совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Центральной Азии, повышаются в том числе трансграничные поставки... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T08:27+0500
2021-10-28T08:52+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел в Санкт-Петербурге две рабочие встречи с представителями стран Центральной Азии.Первые переговоры состоялись с министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым. Миллер и Султанов также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между Минэнерго РУз, государственным комитетом по геологии Узбекистана и "Газпромом".Документ пока только планируется к подписанию. В тот же день состоялась встреча Миллера и министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева.Стороны рассмотрели основные направления сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области переработки газа. По официальным данным, разведанные запасы природного газа Казахстана составляют около 3,7 триллиона кубометров. "Газпром" и его дочерние структуры, а также компания "Лукойл" на протяжении многих лет ведут совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Центральной Азии, повышаются трансграничные поставки энергоресурсов.При этом российские компании курируют множество проектов в сфере электроэнергетики, в частности, по сооружению ГЭС на территории Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20200130/Minenergo-Uzbekistana-i-Gazprom-obsudili-razrabotku-mestorozhdeniya-Dzhel-13343600.html
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узбекистан, узбекнефтегаз, казахстан, газпром

Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном

08:27 28.10.2021 (обновлено: 08:52 28.10.2021)
© Sputnik / Александр ГальперинЛоготип компании "Газпром", архивное фото
Логотип компании Газпром, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
Компания многие годы ведет совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Центральной Азии, повышаются в том числе трансграничные поставки энергоресурсов.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел в Санкт-Петербурге две рабочие встречи с представителями стран Центральной Азии.
Первые переговоры состоялись с министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым.
"Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества в области энергетики, обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия, в том числе совместные проекты по добыче газа на месторождениях республики", — говорится в сообщении.
Миллер и Султанов также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между Минэнерго РУз, государственным комитетом по геологии Узбекистана и "Газпромом".
Документ пока только планируется к подписанию.
Партнерство "Газпрома" и Узбекистана

Основной партнер "Газпрома" в Узбекистане - "Узбекнефтегаз", который занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.

В 2017-м компании заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В мае 2018 года было подписано дополнительное соглашение, предусматривающее продолжение добычи газа до 2024-го.

В тот же день состоялась встреча Миллера и министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева.
Стороны рассмотрели основные направления сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области переработки газа. По официальным данным, разведанные запасы природного газа Казахстана составляют около 3,7 триллиона кубометров.
"Газпром" и его дочерние структуры, а также компания "Лукойл" на протяжении многих лет ведут совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Центральной Азии, повышаются трансграничные поставки энергоресурсов.
При этом российские компании курируют множество проектов в сфере электроэнергетики, в частности, по сооружению ГЭС на территории Узбекистана.
Минэнерго - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2020
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