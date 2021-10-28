https://uz.sputniknews.ru/20211028/import-elektromobiley-v-uzbekistane-uvelichilsya-v-sem-raz-21134155.html

Импорт электромобилей в Узбекистане увеличился в семь раз

Импорт электромобилей в Узбекистане увеличился в семь раз

Отмечается, что в прошлом году за девять месяцев в страну доставили только 82 электромобиля. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T13:29+0500

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. С января по сентябрь этого года в Узбекистан ввезли 558 электромобилей, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Согласно данным Госкомстата, импорт машин превысил показатели аналогичного периода 2020-го почти в семь раз. Отмечается, что в прошлом году за этот промежуток времени в страну импортировали только 82 электромобиля.С начала 2021-го узбекистанцы приобрели электромобили на $10,5 млн. Основная часть импорта пришлась на Китай — 499 машин, затем идут Турция (24 единицы) и Литва (13 штук).Пик продаж электромобилей пришелся на июль. Тогда в страну завезли 164 машины. Однако после этого ажиотаж пошел на спад и в августе было продано всего 69 электромобилей, в сентябре — 57.

https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-fergane-startuet-proizvodstvo-elektromobiley-20962209.html

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узбекистан, госкомстат, узбекистанцы, покупки, импорт, электромобиль