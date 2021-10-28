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Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис
Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис
Отмечается, что ранее эта функция была доступна только верифицированным аккаунтам или учетным записям с большим числом подписчиков. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T17:16+0500
2021-10-28T17:16+0500
в мире
instagram
пользователь
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Instagram добавил возможность всем пользователям оставлять гиперссылки в сторис независимо от статуса аккаунта, информирует пресс-служба сервиса. Отмечается, что ранее эта функция была доступна только верифицированным аккаунтам или учетным записям с большим числом подписчиков.Чтобы добавить наклейку со ссылкой, для начала важно загрузить контент в свою историю. Затем нужно выбрать инструмент наклейки на верхней панели навигации. Потом необходимо нажать на иконку "Ссылка" и кликнуть "Готово". Далее наклейка появится в истории, как и другие. Кроме того, можно увидеть цветовые вариации, если нажать на сам стикер.Новая функция стала доступна для всех, так как сервис получил большое количество откликов от пользователей о желании добавлять гиперссылки, уточнили в Instagram.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/instagram-nachnet-opoveschat-polzovateley-o-sboyax-v-rabote-prilojeniya-20877198.html
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instagram, пользователь

Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис

17:16 28.10.2021
© Sputnik / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона.
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Отмечается, что ранее эта функция была доступна только верифицированным аккаунтам или учетным записям с большим числом подписчиков.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Instagram добавил возможность всем пользователям оставлять гиперссылки в сторис независимо от статуса аккаунта, информирует пресс-служба сервиса.
Отмечается, что ранее эта функция была доступна только верифицированным аккаунтам или учетным записям с большим числом подписчиков.
Логотип Instagram - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
В мире
Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения
12 октября, 17:38
Чтобы добавить наклейку со ссылкой, для начала важно загрузить контент в свою историю. Затем нужно выбрать инструмент наклейки на верхней панели навигации. Потом необходимо нажать на иконку "Ссылка" и кликнуть "Готово". Далее наклейка появится в истории, как и другие. Кроме того, можно увидеть цветовые вариации, если нажать на сам стикер.
Новая функция стала доступна для всех, так как сервис получил большое количество откликов от пользователей о желании добавлять гиперссылки, уточнили в Instagram.
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