https://uz.sputniknews.ru/20211028/instagram-razreshil-vsem-polzovatelyam-dobavlyat-giperssylki-v-storis-21139690.html

Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис

Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис

Отмечается, что ранее эта функция была доступна только верифицированным аккаунтам или учетным записям с большим числом подписчиков. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T17:16+0500

2021-10-28T17:16+0500

2021-10-28T17:16+0500

в мире

instagram

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Instagram добавил возможность всем пользователям оставлять гиперссылки в сторис независимо от статуса аккаунта, информирует пресс-служба сервиса. Отмечается, что ранее эта функция была доступна только верифицированным аккаунтам или учетным записям с большим числом подписчиков.Чтобы добавить наклейку со ссылкой, для начала важно загрузить контент в свою историю. Затем нужно выбрать инструмент наклейки на верхней панели навигации. Потом необходимо нажать на иконку "Ссылка" и кликнуть "Готово". Далее наклейка появится в истории, как и другие. Кроме того, можно увидеть цветовые вариации, если нажать на сам стикер.Новая функция стала доступна для всех, так как сервис получил большое количество откликов от пользователей о желании добавлять гиперссылки, уточнили в Instagram.

https://uz.sputniknews.ru/20211012/instagram-nachnet-opoveschat-polzovateley-o-sboyax-v-rabote-prilojeniya-20877198.html

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